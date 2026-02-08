Partner merytoryczny: Eleven Sports

Z budowy na arenę olimpijską. Oto pierwszy mistrz ZIO 2026

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Pierwsze medale XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich zostały rozdane. Jako pierwszy po mistrzostwo olimpijskie we Włoszech sięgnął narciarz alpejski, Franjo von Allmen, gdy wygrał rywalizację w zjeździe. Tymczasem media społecznościowe obiegła ciekawa informacja na temat przeszłości szwajcarskiego gwiazdora. Mało kto miał o tym pojęcie.

Szczęśliwy sportowiec w czerwonej kurtce z logo reprezentacji Szwajcarii trzyma w ręku złoty medal olimpijski, prezentując go z dumą, w tle jasne niebo i śnieg.
Franjo von AllmenJEFF PACHOUD / AFPEast News
W sobotę rozdano pierwsze medale zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a jako pierwszy mistrzem olimpijskim został Franjo von Allmen, który okazał się najlepszy w zjeździe mężczyzn. 24-letni Szwajcar sięgnął po złoto w najbardziej prestiżowej konkurencji alpejskiej, dając swojej reprezentacji znakomity początek igrzysk. Jego triumf wzbudził ogromne emocje, tym bardziej że zjazd od lat uchodzi za konkurencję, w której presja i ryzyko są absolutnie największe.

Wygrana von Allmena nie była jednak sensacją. Szwajcar jest aktualnym mistrzem świata w tej konkurencji i w trwającym sezonie Pucharu Świata odniósł już dwa zwycięstwa w zjeździe. Jedno z nich miało miejsce zaledwie tydzień przed igrzyskami w Crans-Montanie, podczas ostatnich zawodów przed olimpijską rywalizacją. Potwierdził w ten sposób znakomitą formę i gotowość do walki o najwyższe cele. Po zakończeniu olimpijskiego przejazdu sam nie krył wzruszenia. "Czuję się jak w filmie. Chyba to jeszcze do mnie nie dotarło. Będę mógł to ocenić dopiero za kilka dni, ale na igrzyskach olimpijskich z pewnością nie można sobie wyobrazić niczego lepszego" - przyznał, cytowany przez PAP.

Franjo von Allmen pierwszym złotym medalistą XXV ZIO 2026. Nie do wiary, kim jest z wykształcenia

Po sportowych emocjach uwagę kibiców i mediów przyciągnął także niezwykle ciekawy wątek z przeszłości nowego mistrza olimpijskiego. Dziennikarz NBC Nick Zaccardi przypomniał, że Franjo von Allmen z wykształcenia jest… stolarzem. Szwajcar ukończył czteroletni staż stolarski, a zanim na dobre przebił się do światowej czołówki narciarstwa alpejskiego, pracował również na placach budowy. Jakby tego było mało, w jego rodzinnych stronach ma nawet dedykowaną kiełbasę w lokalnym sklepie mięsnym, co tylko podkreśla, jak silnie jest związany z lokalną społecznością.

Zwycięstwo von Allmena sprawiło, że Szwajcarzy obronili olimpijski prymat w zjeździe - cztery lata temu w Pekinie złoto zdobył Beat Feuz, który zakończył już karierę.

Narciarz alpejski w kombinezonie startowym i goglach, unoszący kijki do góry, tło z banerem zawodów olimpijskich Milano Cortina.
Franjo von AllmenRebecca BlackwellEast News
Franjo von Allmen
Franjo von AllmenGabriele FacciottiEast News
Uśmiechnięty sportowiec w czerwono-białej kurtce oraz czapce i rękawiczkach unosi obie ręce w geście zwycięstwa, wyraźna radość i duma na tle jasnego, zimowego krajobrazu.
Franjo von AllmenIPA Sport/ABACAEast News
