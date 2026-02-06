Wypowiedź Babiarza nagle przerwana. Kuriozalne sceny przed startem igrzysk

Poprzednie igrzyska olimpijskie miały miejsce w trakcie, gdy w Polsce panowały ciepłe temperatury. Nie zabrakło jednak emocji, które nie zawsze związane były stricte z samymi wydarzeniami sportowymi. Jedna z sytuacji wspominana będzie głównie ze względu na osobę Przemysława Babiarza.

Komentator TVP Sport po swoich słowach w trakcie ceremonii otwarcia został na krótki czas zawieszony. Wszystko w związku z tym, że jedna z jego wypowiedzi została uznana za zbyt kontrowersyjną. Szybko wrócił jednak do pracy i towarzyszył kibicom, obserwującym zmagania na antenach Telewizji Polskiej.

Kuriozalna wpadka na igrzyskach. Babiarz musiał przerwać

Wobec tego nie było wątpliwości i Babiarz znalazł się rzecz jasna w obsadzie komentatorskiej Telewizji Polskiej na 25. edycję zimowych igrzysk olimpijskich. Oficjalna ceremonia otwarcia imprezy zaplanowana jest na piątek 6 lutego i rozpocznie się o godzinie 20:00.

Jeszcze przed ceremonialnym zapaleniem olimpijskiego znicza rozpoczęły się rożnego rodzaju zawody. Tak stało się, choćby w przypadku w przypadku łyżwiarstwa figurowego. Wielką uwagę przyciągnął występ Madeline Schizas, która musiała zmierzyć się z koniecznością przerwania swojego programu.

- Madeline Schizas to jedenasta zawodniczka mistrzostw świata... - powiedział Babiarz i natychmiast musiał przerwać. Wtrąciła się współkomentująca Halina Gordon-Półtorak, która rozponała utwór, wskazując, że piosenka z filmu "Król Lew" została puszczona nie od samego początku.

Reprezentantka Kanady ruszyła do sędziego głównego, zgłaszając wpadkę organizatorów. Kanadyjka zgodnie z obowiązującymi przepisami dostała szansę na ponowne rozpoczęcie swojego występu. Tym razem wszystko ułożyło się należycie i 22-latka nie została zaskoczona nieodpowiednim momentem startu utworu.

