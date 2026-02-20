Wypadek na IO. "Zaczynam za 2 minuty, nie przegapcie". To były ostatnie słowa
Do scen mrożących krew w żyłach doszło w piątek na olimpijskim obiekcie w Livigno. Zmagania w narciarstwie dowolnym - w trakcie widowiskowej konkurencji halfpipe - zostały przerwane po fatalnie wyglądającym upadku Finleya Melville'a Ivesa. Aktualny mistrz świata uderzył głową o podłoże i stracił przytomność. Do akcji natychmiast ruszyły służby ratunkowe.
Finley Melville Ives to aktualny mistrz świata. Uważany był za jednego z głównych faworytów do złotego medalu olimpijskiego. Start w konkurencji halfpipe zakończył jednak na eliminacjach.
19-latek upadł w trakcie obu przejazdów kwalifikacyjnych. Za pierwszym razem wyszedł z tego bez szwanku. Kolejny incydent wyglądał jednak bardzo groźnie.
Finley Melville Ives stracił przytomność. Zawody w Livigno przerwano. Zawodnik przechodzi szczegółowe badania
Kilka chwil przed upadkiem Nowozelandczyk zachęcał internautów do obejrzenia swojego występu. "Zaczynam za dwie minuty, nie przegapcie" - napisał z wyciągu krzesełkowego, zamieszczają post w mediach społecznościowych. To były jego ostatnie słowa w roli uczestnika tych igrzysk.
Po jednej z powietrznych akrobacji uderzył głową o podłoże i znieruchomiał. Na kilka chwil stracił przytomność. Publiczność na olimpijskim obiekcie w Livigno zamarła.
Zawodnika natychmiast otoczyło sześciu ratowników medycznych. Zawody zostały przerwane na prawie 10 minut. Melville Ives został ewakuowany z trasy na noszach.
Szybko odzyskał przytomność. Przetransportowano go do szpitala, gdzie został poddany gruntownej diagnostyce.
"Na szczęście Finley jest w stanie stabilnym i mógł porozmawiać z matką. Przejdzie teraz kilka badań lekarskich, aby określić zakres obrażeń" - poinformowała nowozelandzka ekipa w oficjalnym komunikacie kilkadziesiąt minut później.