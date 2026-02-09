Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wszyscy czekali na ten wyścig, tak zaczął się dramat na igrzyskach. Świat płacze z Lindsey Vonn

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Lindsey Vonn miała poważny wypadek na trasie zjazdu w czasie olimpijskiej rywalizacji w Cortinie d'Ampezzo. Amerykańska gwiazda pojawiła się na starcie, choć niedawno zerwała więzadła w kolanie. Lekarze dali jej jednak zielone na start. 41-latka wypadła już na jednej z pierwszych bramek. Z trasy została zabrana helikopterem. Jak się okazało, złamała lewą nogę. Narciarski świat jest w szoku. Głos w sprawie wypadku zabrał też Jonathan Eliasch, prezydent Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Zawodniczka w kasku i goglach narciarskich w stroju z emblematem igrzysk olimpijskich oraz flagą Stanów Zjednoczonych na ramieniu znajduje się na tle symbolu olimpijskich kół z napisem Milano Cortina.
Lindsey VonnJEAN-CHRISTOPHE BOTTPAP/EPA
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W skrócie

  • Lindsey Vonn doznała poważnego wypadku na igrzyskach w Cortinie d'Ampezzo i została zabrana helikopterem z trasy.
  • Po wcześniejszym zerwaniu więzadła w kolanie Amerykanka mimo wszystko wystartowała w zjeździe i złamała lewą nogę.
  • Wypadek Vonn wywołał silne reakcje w świecie narciarstwa, zarówno wśród zawodniczek, jak i szefa Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Pod koniec stycznia występ Lindsey Vonn na zimowych igrzyskach olimpijskich stanął pod sporym znakiem zapytania. W trakcie zawodów w szwajcarskiej Crans-Montanie zaliczyła poważny upadek, a diagnoza była bardzo brutalna - uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego w kolanie.

Mimo tego nie porzuciła swoich marzeń o olimpijskim medalu i w niedzielę pojawiła się na starcie zjazdu. Finał był tragiczny.

Vonn miała walczyć o złoto, doszło do dramatu. Jest oficjalny komunikat ws. zdrowia

Szczepan Karpiel-Bułecka: Powiedzmy sobie szczerze, trasa wyglądała na w miarę równą. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Wypadek Lindsey Vonn przyćmił rywalizację o medale

Historia Vonn jest epicka. Od początku sezonu wszyscy fani sportu z zapartym tchem obserwowali niesamowity powrót Amerykanki do światowej elity w narciarstwie alpejskim. Mimo że jest w części kaleką po straszliwych kontuzjach kolan, to jednak potrafiła stawać na podium. Ba, ona wygrywała zawody Pucharu Świata. Wyrosła na jedną z największych faworytem zjazdu w Cortinie d'Ampezzo na jej ulubionej trasie Tofana, na której odnosiła tyle sukcesów.

To jednak, co wydarzyło się dwa tygodnie temu w Crans Montana, gdzie w trudnych warunkach Vonn zaliczyła upadek, było tylko początkiem wielkiego dramatu z niesamowitą walką o olimpijski występ, a nawet medal. I tylko zahaczenia bramki ręką szkoda, bo od tego momentu ruszyła lawina dramatycznych zdarzeń.

>>> Sprawdź harmonogram zimowych igrzysk olimpijskich 2026 i starty Polaków 9 lutego

Po tym, co się stało na stoku w czasie zjazdu kobiet, mało kto pewnie zna nazwisko mistrzyni olimpijskiej, ale za to wszyscy mówią o Vonn. O tym zresztą dyskutowaliśmy razem z bracią dziennikarską przy okazji treningów skoczków. W biurze prasowym w momencie jej wypadku wszyscy łapali się za głowy albo zakrywali twarz.

Zobacz również:

Maciej Maciusiak
Skoki Narciarskie

Polscy skoczkowie zamilkli. Maciej Maciusiak tłumaczy. I te słowa o Kacprze Tomasiaku

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba

    "Zasługiwała na lepsze zakończeni". "W tamtej chwili pękło mi serce"

    - Nie twierdzę, że wiem, przez co ona przechodzi, ale wiem, jak to jest być tutaj, walczyć o igrzyska olimpijskie, patrzeć, jak ta trasa cię wykańcza i patrzeć, jak te marzenia umierają. To był jeden z najbardziej bolesnych momentów w moim życiu. Nie mogę sobie wyobrazić bólu, który przeżywa, i nie chodzi o ból fizyczny, z bólem fizycznym możemy sobie poradzić. Ból emocjonalny to coś innego - mówiła Breezy Johnson, która wygrała olimpijską rywalizację.

    Obserwowanie tego upadku było okropne. W tamtej chwili pękło mi serce, ale takie jest nieodłączne ryzyko tego sportu. Wszyscy wiemy, co może się wydarzyć i wszyscy darzymy się nawzajem ogromną miłością i szacunkiem z powodu tego nieodłącznego ryzyka
    to już słowa czwartej na mecie Amerykanki Jacqueline Wiles.

    - Zasługiwała na lepsze zakończenie, więc jestem zrozpaczona - komentowała Isabella Wright, koleżanka Vonn z kadry.

    - Tragiczne, ale takie jest narciarstwo. Mogę tylko podziękować za to, co zrobiła dla naszego sportu, bo te zawody były tematem przewodnim igrzysk i stawiały nasz sport w jak najlepszym świetle. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i wkrótce wróci na narty - mówił Johan Eliasch, prezydent Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

    Zobacz również:

    Dominik Bury
    Polacy

    Dramatyczne sceny z udziałem Polaka, a potem pędził jak szalony

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Dziewczynka z pomalowanymi policzkami w narodowe wzory opiera się o niebieską barierkę, na głowie ma zimową czapkę z napisem TEAM USA oraz biało-czerwono-niebieskimi elementami.
    Amerykańscy kibice przerażeni wypadkiem Lindsey VonnSTEFANO RELLANDINI AFP
    Lindsey Vonn
    Lindsey VonnFABRICE COFFRINIAFP
    Zawodniczka narciarstwa alpejskiego w stroju z motywami flagi USA wyskakuje nad trasą slalomu obok pomarańczowego znacznika olimpijskiego, w tle śnieg i drzewa.
    Lindsey Vonn podczas treningu przed konkursem w zjeździe na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026STEFANO RELLANDINI AFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja