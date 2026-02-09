W skrócie Lindsey Vonn doznała poważnego wypadku na igrzyskach w Cortinie d'Ampezzo i została zabrana helikopterem z trasy.

Po wcześniejszym zerwaniu więzadła w kolanie Amerykanka mimo wszystko wystartowała w zjeździe i złamała lewą nogę.

Wypadek Vonn wywołał silne reakcje w świecie narciarstwa, zarówno wśród zawodniczek, jak i szefa Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Pod koniec stycznia występ Lindsey Vonn na zimowych igrzyskach olimpijskich stanął pod sporym znakiem zapytania. W trakcie zawodów w szwajcarskiej Crans-Montanie zaliczyła poważny upadek, a diagnoza była bardzo brutalna - uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego w kolanie.

Mimo tego nie porzuciła swoich marzeń o olimpijskim medalu i w niedzielę pojawiła się na starcie zjazdu. Finał był tragiczny.

Szczepan Karpiel-Bułecka: Powiedzmy sobie szczerze, trasa wyglądała na w miarę równą. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wypadek Lindsey Vonn przyćmił rywalizację o medale

Historia Vonn jest epicka. Od początku sezonu wszyscy fani sportu z zapartym tchem obserwowali niesamowity powrót Amerykanki do światowej elity w narciarstwie alpejskim. Mimo że jest w części kaleką po straszliwych kontuzjach kolan, to jednak potrafiła stawać na podium. Ba, ona wygrywała zawody Pucharu Świata. Wyrosła na jedną z największych faworytem zjazdu w Cortinie d'Ampezzo na jej ulubionej trasie Tofana, na której odnosiła tyle sukcesów.

To jednak, co wydarzyło się dwa tygodnie temu w Crans Montana, gdzie w trudnych warunkach Vonn zaliczyła upadek, było tylko początkiem wielkiego dramatu z niesamowitą walką o olimpijski występ, a nawet medal. I tylko zahaczenia bramki ręką szkoda, bo od tego momentu ruszyła lawina dramatycznych zdarzeń.

Po tym, co się stało na stoku w czasie zjazdu kobiet, mało kto pewnie zna nazwisko mistrzyni olimpijskiej, ale za to wszyscy mówią o Vonn. O tym zresztą dyskutowaliśmy razem z bracią dziennikarską przy okazji treningów skoczków. W biurze prasowym w momencie jej wypadku wszyscy łapali się za głowy albo zakrywali twarz.

"Zasługiwała na lepsze zakończeni". "W tamtej chwili pękło mi serce"

- Nie twierdzę, że wiem, przez co ona przechodzi, ale wiem, jak to jest być tutaj, walczyć o igrzyska olimpijskie, patrzeć, jak ta trasa cię wykańcza i patrzeć, jak te marzenia umierają. To był jeden z najbardziej bolesnych momentów w moim życiu. Nie mogę sobie wyobrazić bólu, który przeżywa, i nie chodzi o ból fizyczny, z bólem fizycznym możemy sobie poradzić. Ból emocjonalny to coś innego - mówiła Breezy Johnson, która wygrała olimpijską rywalizację.

Obserwowanie tego upadku było okropne. W tamtej chwili pękło mi serce, ale takie jest nieodłączne ryzyko tego sportu. Wszyscy wiemy, co może się wydarzyć i wszyscy darzymy się nawzajem ogromną miłością i szacunkiem z powodu tego nieodłącznego ryzyka

- Zasługiwała na lepsze zakończenie, więc jestem zrozpaczona - komentowała Isabella Wright, koleżanka Vonn z kadry.

- Tragiczne, ale takie jest narciarstwo. Mogę tylko podziękować za to, co zrobiła dla naszego sportu, bo te zawody były tematem przewodnim igrzysk i stawiały nasz sport w jak najlepszym świetle. Mam nadzieję, że szybko wróci do zdrowia i wkrótce wróci na narty - mówił Johan Eliasch, prezydent Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Amerykańscy kibice przerażeni wypadkiem Lindsey Vonn STEFANO RELLANDINI AFP

Lindsey Vonn FABRICE COFFRINI AFP

Lindsey Vonn podczas treningu przed konkursem w zjeździe na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 STEFANO RELLANDINI AFP