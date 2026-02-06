Wraca sprawa ulubienicy Putina. Zgrzyt na igrzyskach, Bańka aż nie wytrzymał

Kibice oraz działacze zapewne prędko nie zapomną o skandalu z udziałem Kamili Walijewej, jaki wydarzył się podczas poprzedniej najważniejszej zimowej imprezy czterolecia. Rosjanka pokazała się co prawda w Chinach ze znakomitej strony, sięgając po złoto w drużynowych zmaganiach. Radość nie trwała jednak długo, ponieważ następnie przyszły informacje związane z pozytywnym testem na obecność dopingu.

W organizmie młodej sportsmenki wykryto trimetazydynę. 15-latka natychmiast została wtedy zawieszona. Nie pomogły tłumaczenia, że przypadkowo zażyła leki na serce należące do dziadka. Murem stanęli wtedy za nią również rosyjscy politycy. I dlatego właśnie zawodniczka zyskała przydomek "ulubienicy Putina". Prezydent kraju nic ostatecznie nie wskórał. Nastolatki nie ma na tegorocznych igrzyskach. Dopiero niedawno wróciła do startów podczas krajowych mistrzostw, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Trenerka Kamili Walijewej pojawiła się we Włoszech. Szef WADA powiedział, co o tym myśli

Na Półwysep Apeniński wybrała się za to jej trenerka z feralnego 2022 roku. To Eteri Tutberidze, która ze swoimi młodymi podopiecznymi regularnie zdobywa medale olimpijskie. Moskwianka doprowadzała do złota sportsmenki w ostatnich trzech edycjach najważniejszej zimowej imprezy czterolecia. I będzie chciała podtrzymać serię, wspierając w Italii Adieliję Petrosjan. Obecność byłej łyżwiarki na miejscu akcji nie przeszła bez echa. W sprawie już wypowiedział się Witold Bańka.

"Jeśli pytacie mnie, co czuję, to nie czuję się komfortowo z jej obecnością tutaj, na igrzyskach olimpijskich" - oświadczył szef Światowej Agencji Dopingowej podczas konferencji w Mediolanie, cytowany przez PAP. "Śledztwo nie wykazało jednak żadnych dowodów na udział tej osoby (Eteri Tutberidze) w dopingu, więc nie ma podstaw prawnych do jej wykluczenia" - dodał od razu. Słowa naszego rodaka wskazują jasno, że nic nie można z tym zrobić.

Zmagania w łyżwiarstwie figurowym wystartują jeszcze dzisiaj. W akcji kibice zobaczą między innymi reprezentantów Polski. O ich wynikach będziemy meldować w tekstowej relacji na żywo.

Igrzyska olimpijskie. Kibice w Cortinie czekają na pierwsze starty. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Kamila Walijewa często pokazywała się u boku Władimira Putina Sefa Karacan AFP

Kamiła Walijewa AFP

Witold Bańka - szef WADA FABRICE COFFRINI AFP