Wraca sprawa ulubienicy Putina. Zgrzyt na igrzyskach, Bańka aż nie wytrzymał
Wszystkie najważniejsze osoby ze świata sportu już znajdują się we Włoszech, gdzie o godzinie 20:00 rozpocznie się ceremonia otwarcia igrzysk olimpijskich. Do Italii zawitał choćby Witold Bańka. Polak stoi na czele WADA i już ma za sobą pierwsze aktywności medialne. Podczas konferencji prasowej w Mediolanie pojawił się temat wpadki dopingowej Kamili Walijewej, nazywanej ulubienicą Władimira Putina. Okazuje się, że na tegorocznej imprezie przebywa trenerka, która ją wtedy prowadziła. Nasz rodak nie gryzł się w język.
Kibice oraz działacze zapewne prędko nie zapomną o skandalu z udziałem Kamili Walijewej, jaki wydarzył się podczas poprzedniej najważniejszej zimowej imprezy czterolecia. Rosjanka pokazała się co prawda w Chinach ze znakomitej strony, sięgając po złoto w drużynowych zmaganiach. Radość nie trwała jednak długo, ponieważ następnie przyszły informacje związane z pozytywnym testem na obecność dopingu.
W organizmie młodej sportsmenki wykryto trimetazydynę. 15-latka natychmiast została wtedy zawieszona. Nie pomogły tłumaczenia, że przypadkowo zażyła leki na serce należące do dziadka. Murem stanęli wtedy za nią również rosyjscy politycy. I dlatego właśnie zawodniczka zyskała przydomek "ulubienicy Putina". Prezydent kraju nic ostatecznie nie wskórał. Nastolatki nie ma na tegorocznych igrzyskach. Dopiero niedawno wróciła do startów podczas krajowych mistrzostw, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.
Trenerka Kamili Walijewej pojawiła się we Włoszech. Szef WADA powiedział, co o tym myśli
Na Półwysep Apeniński wybrała się za to jej trenerka z feralnego 2022 roku. To Eteri Tutberidze, która ze swoimi młodymi podopiecznymi regularnie zdobywa medale olimpijskie. Moskwianka doprowadzała do złota sportsmenki w ostatnich trzech edycjach najważniejszej zimowej imprezy czterolecia. I będzie chciała podtrzymać serię, wspierając w Italii Adieliję Petrosjan. Obecność byłej łyżwiarki na miejscu akcji nie przeszła bez echa. W sprawie już wypowiedział się Witold Bańka.
"Jeśli pytacie mnie, co czuję, to nie czuję się komfortowo z jej obecnością tutaj, na igrzyskach olimpijskich" - oświadczył szef Światowej Agencji Dopingowej podczas konferencji w Mediolanie, cytowany przez PAP. "Śledztwo nie wykazało jednak żadnych dowodów na udział tej osoby (Eteri Tutberidze) w dopingu, więc nie ma podstaw prawnych do jej wykluczenia" - dodał od razu. Słowa naszego rodaka wskazują jasno, że nic nie można z tym zrobić.
Zmagania w łyżwiarstwie figurowym wystartują jeszcze dzisiaj. W akcji kibice zobaczą między innymi reprezentantów Polski. O ich wynikach będziemy meldować w tekstowej relacji na żywo.