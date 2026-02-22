XXV Zimowe Igrzyska Olimpijskie małymi krokami przechodzą do historii. Przez ostatnie tygodnie o rekordowe 116 kompletów medali olimpijskich walczyło 2913 reprezentantów aż 92 krajów, w tym również reprezentanci Polski, których do Włoch pojechało aż 60. Wiadomo już, że "Biało-Czerwoni" do ojczyzny powrócą z czterema medalami - srebro w konkursie indywidualnym skoczków narciarskich na obiekcie normalnym wywalczył Kacper Tomasiak, sięgnął on także po brąz z konkursie indywidualnym na skoczni dużej oraz srebro w rywalizacji duetów, w której o medal 19-latek walczył wraz z Pawłem Wąskiem. Do listy medalistów dopisał się również Władimir Siemirunnij, który został wicemistrzem olimpijskim w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 m.

Tak wyglądać będzie ceremonia zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Nie zabraknie wielkich gwiazd

Na niedzielę zaplanowano ceremonię zamknięcia igrzysk, która odbędzie się w wyjątkowym miejscu. Wybór Włochów padł na Arena di Verona, a więc antyczny amfiteatr, który bezsprzecznie jest jedną z najbardziej prestiżowych scen operowych i koncertowych w kraju. To właśnie tam odbywają się wielkie koncerty, spektakle i opery. Będzie to więc idealne podkreślenie włoskiego dziedzictwa kultury, sztuki, a także historii. Podobnie jak w przypadku ceremonii otwarcia, Włosi nie ograniczą się do jednej areny - uroczystość odbywać się będzie również na Piazza Bra i w Filharmonii.

Wyjątkowa będzie nie tylko arena, na której odbędzie się oficjalne zakończenie igrzysk, ale również postacie ze świata włoskiego show-biznesu, które wezmą udział w ceremonii. Ogłoszono już, że jedną z najważniejszych gwiazd tego wieczoru będzie Achille Lauro. 35-latek w 2022 roku reprezentował San Marino na 66. Konkursie Piosenki Eurowizji z utworem "Stripper", a w zeszłorocznym Festiwalu Piosenki Włoskiej w San Remo zachwycił kraj piosenką "Incoscienti giovani", która prędko stała się hymnem młodego pokolenia. Podczas ceremonii zamknięcia igrzysk Lauro będzie jednym ze współprowadzących.

Achille Lauro Nicolo Campo Getty Images

Na ceremonii zamknięcia XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo zjawi się również znany DJ Gabry Ponte, który podczas ubiegłorocznej edycji Konkursu Piosenki Eurowizji porwał Europę hitem "Tutta L'Italia". Nieco starsi fani muzyki Włocha znają przede wszystkim z działalności w zespole Eiffel 65. 52-latek zapowiedział już, że w niedzielny wieczór usłyszeć będzie można jego największy hit "Blue (Da Ba Dee)". Dawkę włoskiego house'a światu zapewni natomiast grupa muzyczna Meduza.

Gabry Ponte Antonio Masiello Getty Images

Nie zabraknie także zagranicznych wątków. Na scenie tego wieczoru zaprezentuje się także Alessia Cara, kanadyjska artystka, która na swoim koncie ma m.in. nagrodę Grammy dla najlepszego debiutującego artysty. Statuetkę gwiazda otrzymała w 2018 roku.

Alessia Cara Kristina Bumphrey/Billboard via Getty Images Getty Images

