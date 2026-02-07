Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wirus szaleje w Mediolanie. Kolejny mecz zagrożony, jest komunikat

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Zimowe igrzyska olimpijskie rozpoczęte, a sportowcy przez najbliższe dwa tygodnie będą walczyć o medale. Tymczasem pojawiły się niepokojące wieści dotyczące reprezentacji Szwajcarii. Zresztą to nie pierwszy chorobowy komunikat, który napłynął w ostatnich dniach z Włoch.

Grupa hokeistek walczących o krążek tuż przed bramką, jedna z zawodniczek przewrócona na lodzie, bramkarka w niebieskim kasku próbuje obronić strzał, intensywna akcja pod bramką.
Wirus szaleje w Mediolanie. Kolejny mecz zagrożony, jest komunikatWIKUS DE WETAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W piątek oficjalnie rozpoczęte zostały XXV zimowe igrzyska olimpijskie. Uroczyste otwarcie nastąpiło m.in. na stadionie San Siro w Mediolanie. Przez ponad dwa tygodnie tysiące sportowców będzie walczyć o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Wirus szaleje we Włoszech. Problemy Szwajcarek

Jeszcze przed ceremonią otwarcia rozpoczął się m.in. turniej hokejowy kobiet. Tymczasem w piątek pojawiła się informacja związana z zawodniczkami ze Szwajcarii.

Zawodniczka szwajcarskiej żeńskiej reprezentacji hokejowej uzyskała pozytywny wynik testu na obecność norowirusa. Pozytywny wynik testu zawodniczki otrzymano dopiero po zwycięstwie nad Czechami i na krótko przed ceremonią otwarcia 
czytamy w komunikacie Szwajcarskiego Komitetu Olimpijskiego.

W ramach środków ostrożności drużyna trafiła na izolację, a zawodniczki opuściły ceremonię otwarcia igrzysk.

Szwajcarki mają za sobą już jeden mecz w Mediolanie. Po serii rzutów karnych pokonały Czeszki 4:3. Na sobotę (7 lutego, godz. 21:10) zaplanowano drugi mecz Helwetek, w którym mają się zmierzyć z mistrzyniami olimpijskimi - Kanadyjkami.

Finki były pierwsze. Przełożono mecz

Czy to spotkanie się odbędzie? Na ten moment nie ma żadnych informacji. Warto jednak podkreślić, że norawirus w drużynie szwajcarskiej to drugi poważny przypadek na igrzyskach. Kilka dni temu wirus zaatakował drużynę fińskich hokeistek. W związku z tym ich mecz z Kanadą został przełożony na inny termin.

Zobacz również:

Zapłonął olimpijski znicz, a teraz takie nowiny ws. Rosjan. Aż huczy o tej zmianie
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Zapłonął olimpijski znicz, a teraz takie nowiny ws. Rosjan. Aż huczy o tej zmianie

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński
Ataki w meczu Bogdanka LUK Lublin - Barkom-Każany Lwów. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja