W piątek oficjalnie rozpoczęte zostały XXV zimowe igrzyska olimpijskie. Uroczyste otwarcie nastąpiło m.in. na stadionie San Siro w Mediolanie. Przez ponad dwa tygodnie tysiące sportowców będzie walczyć o 116 kompletów medali w 16 dyscyplinach.

Wirus szaleje we Włoszech. Problemy Szwajcarek

Jeszcze przed ceremonią otwarcia rozpoczął się m.in. turniej hokejowy kobiet. Tymczasem w piątek pojawiła się informacja związana z zawodniczkami ze Szwajcarii.

Zawodniczka szwajcarskiej żeńskiej reprezentacji hokejowej uzyskała pozytywny wynik testu na obecność norowirusa. Pozytywny wynik testu zawodniczki otrzymano dopiero po zwycięstwie nad Czechami i na krótko przed ceremonią otwarcia

W ramach środków ostrożności drużyna trafiła na izolację, a zawodniczki opuściły ceremonię otwarcia igrzysk.

Szwajcarki mają za sobą już jeden mecz w Mediolanie. Po serii rzutów karnych pokonały Czeszki 4:3. Na sobotę (7 lutego, godz. 21:10) zaplanowano drugi mecz Helwetek, w którym mają się zmierzyć z mistrzyniami olimpijskimi - Kanadyjkami.

Finki były pierwsze. Przełożono mecz

Czy to spotkanie się odbędzie? Na ten moment nie ma żadnych informacji. Warto jednak podkreślić, że norawirus w drużynie szwajcarskiej to drugi poważny przypadek na igrzyskach. Kilka dni temu wirus zaatakował drużynę fińskich hokeistek. W związku z tym ich mecz z Kanadą został przełożony na inny termin.

