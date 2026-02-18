Wielkie pieniądze dla Ukraińca po dyskwalifikacji na IO. Miliarder wkroczył do akcji

Jedną z głośniejszych historii trwających igrzysk olimpijskich Milano Cortina było niedopuszczenie do zawodów w skeletonie Ukraińca Władysława Heraskewycza. 27-latek na swoim kasku miał portrety osób poległych w wyniku ataku zbrojnego Rosji. Na takowe upamiętnienie ofiar wojny nie zgodził się Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Burza medialna wybuchła 12 lutego.

Instytucja odwołała się do art. 50 Karty Olimpijskiej, który mówi o unikaniu "jakiegokolwiek rodzaju ingerencji" , w tym "politycznej" lub "religijnej", tak aby "wszyscy sportowcy mogli skupić się na swoich występach".

Zawodnik wrócił już do ojczyzny, spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, został przez niego odznaczony Orderem Wolności za odwagę i patriotyzm. Przekazał mu wspomniany kask. - Jest wyrazem szacunku i pamięci. To przypomnienie całemu światu, czym jest rosyjska agresja i jaka jest cena walki o niepodległość. I nie ma w tym naruszenia żadnych zasad - mówił o tym prezencie polityk.

O Heraskewyczu mówi cała Ukraina. Do akcji postanowił wkroczyć prezes Szachtara Donieck, były deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, najbogatsza osoba w kraju naszych wschodnich sąsiadów (według "Forbesa" 7,8 miliarda dol. majątku), a więc Rinat Achmetow. Przekazał on skeletoniście 200 tysięcy dolarów, czyli równowartość wysokości nagrody od ukraińskiego komitetu za zdobycie złotego medalu. Przedsiębiorca sam to ogłosił.

Wład Heraskewycz nie miał możliwości walki o zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich, a mimo to wraca na Ukrainę jako prawdziwy zwycięzca

- Szacunek i duma, jakie zdobył wśród Ukraińców swoimi działaniami są największą nagrodą. Mam nadzieję, że ma energię i środki niezbędne do kontynuowania kariery sportowej, a także do walki o prawdę, wolność i pamięć o tych, którzy oddali życie - podkreślił 59-latek.

