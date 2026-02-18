Wielkie pieniądze dla Ukraińca po dyskwalifikacji na IO. Miliarder wkroczył do akcji
Decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o niedopuszczeniu Władysława Heraskewycza do startu w zawodach skeletonu z powodu umieszczenia na kasku portretów ofiary wojny wywołała głośną debatę. Po powrocie do ojczyzny sportowiec został uhonorowany Orderem Wolności. Teraz do tego doszła nagroda finansowa od Rinata Achmetowa. Najbogatsza osoba na Ukrainie zabrała głos.
Jedną z głośniejszych historii trwających igrzysk olimpijskich Milano Cortina było niedopuszczenie do zawodów w skeletonie Ukraińca Władysława Heraskewycza. 27-latek na swoim kasku miał portrety osób poległych w wyniku ataku zbrojnego Rosji. Na takowe upamiętnienie ofiar wojny nie zgodził się Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Burza medialna wybuchła 12 lutego.
Instytucja odwołała się do art. 50 Karty Olimpijskiej, który mówi o unikaniu "jakiegokolwiek rodzaju ingerencji" , w tym "politycznej" lub "religijnej", tak aby "wszyscy sportowcy mogli skupić się na swoich występach".
Zawodnik wrócił już do ojczyzny, spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, został przez niego odznaczony Orderem Wolności za odwagę i patriotyzm. Przekazał mu wspomniany kask. - Jest wyrazem szacunku i pamięci. To przypomnienie całemu światu, czym jest rosyjska agresja i jaka jest cena walki o niepodległość. I nie ma w tym naruszenia żadnych zasad - mówił o tym prezencie polityk.
Głośne oświadczenie ws. niedopuszczonego do IO Ukraińca. Tyle otrzymał od miliardera
O Heraskewyczu mówi cała Ukraina. Do akcji postanowił wkroczyć prezes Szachtara Donieck, były deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy, najbogatsza osoba w kraju naszych wschodnich sąsiadów (według "Forbesa" 7,8 miliarda dol. majątku), a więc Rinat Achmetow. Przekazał on skeletoniście 200 tysięcy dolarów, czyli równowartość wysokości nagrody od ukraińskiego komitetu za zdobycie złotego medalu. Przedsiębiorca sam to ogłosił.
Wład Heraskewycz nie miał możliwości walki o zwycięstwo na igrzyskach olimpijskich, a mimo to wraca na Ukrainę jako prawdziwy zwycięzca
- Szacunek i duma, jakie zdobył wśród Ukraińców swoimi działaniami są największą nagrodą. Mam nadzieję, że ma energię i środki niezbędne do kontynuowania kariery sportowej, a także do walki o prawdę, wolność i pamięć o tych, którzy oddali życie - podkreślił 59-latek.