W środę poznaliśmy kolejnych medalistów w łyżwiarstwie figurowym na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Po tańcu rytmicznym, które pare taneczne zaprezentowały w poniedziałek, 9 lutego, nadeszła pora na taniec dowolny. Po pierwszej części rywalizacji prowadził francuski duet Laurence Fournier Beaudry - Guillaume Cizeron z wynikiem 90.18. Tuż za nimi uplasowali się Madison Chock i Evan Bates ze Stanów Zjednoczonych (89.72) oraz Piper Gilles i Paul Poirier z Kanady (86.18). Różnice punktowe w ścisłej czołówce były naprawdę niewielkie, wiadomo więc było, że w drugiej części zmagań wydarzyć się może absolutnie wszystko.

Rozdano medale w łyżwiarstwie figurowym par tanecznych. Jest złoto dla Francuzów

W środowy wieczór fani łyżwiarstwa figurowego poznali medalistów olimpijskich w rywalizacji par tanecznych. Choć w zmaganiach nie brali udziału reprezentanci Polski, polskiego akcentu nie zabrakło. W komisji technicznej zasiadł nasz przedstawiciel - Marcin Kozupek. Fińska para Juulia Turkkila i Matthias Versluis tańczyła natomiast m.in. do utworu "Obcy Astronom" polskich kompozytorów - Grzegorza Ciechockiego, Hani Rani i Dobrawy Czocher. Za występ ten nagrodzeni zostali wynikiem 118.07, a ich łączna nota wynosiła 196.03.

W drugiej części widzów oraz sędziów oczarowali Olivia Smart i Tim Dieck. Hiszpanie zatańczyli bowiem do muzyki Hanza Zimmera z filmu "Diuna: Część druga", otrzymując najlepszy w tym sezonie wynik za taniec dowolny - 122.96. Łączna nota tej pary wyniosła 201.49. Prowadzeniem Hiszpanie nie nacieszyli się jednak zbyt długo - Evgeniia Lopareva i Geoffrey Brissaud w tańcu dowolnym do utworów Bjork otrzymali co prawda słabszy wynik, jednak przewaga po tańcu rytmicznym pozwoliła Francuzom objąć prowadzenie.

Wzruszeń nie zabrakło także podczas występu Charlene Guignard i Marco Fabbriego. Włosi zaliczyli jeden z najlepszych technicznie występów do soundtracku z filmu "Diamanti". Za taniec dowolny otrzymali wynik 125.30, a ich total score wyniósł 209.58, co pozwoliło im realnie walczyć o podium. W szczególności biorąc pod uwagę fakt, że Lilah Fear i Lewis Gibson, którzy po tańcu rytmicznym zajmowali czwarte miejsce, swój taniec dowolny rozpoczęli bardzo słabo. W choreograficznej sekwencji Brytyjczycy co prawda nieco nadrobili, ale nie udało im się wyprzedzić włoskiej pary - po swoim występie spadli dopiero na czwartą pozycję.

Piper Giller i Paul Poirier doprowadzili swoim występem do łez zgromadzonych na trybunach kibiców. Para, dla której jest to ostatni sezon w karierze, powróciła do dawnego programu, wprowadziła kilka zmian i oczarowała. Był to program niezwykle emocjonalny, ale także bardzo dobrze wykonany technicznie. Równie zachwyceni byli sędziowie, którzy nagrodzili Kanadyjczyków wynikiem 131.56 za środowy występ. Total score wyniósł 217.74 (co jest najlepszym wynikiem dla tej pary w tym sezonie) i zapewnił Giller oraz Poirierowi miejsce na podium.

Znacznie bardziej energiczny program na lodzie zaprezentowali Madison Chock i Evan Bates. Amerykanie zaprezentowali piękną ekspresję, a wszystkie elementy wykonali niemal idealnie, co pozwoliło im poprawić najlepszy wynik w tym sezonie i wyprzedzić Kanadyjczyków w walce o złoto.

Wszystko rozstrzygnęło się wraz z występem Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizerona, którzy przygotowali program do soundtracku z filmu "Wieloryb". Niestety, już na samym początku występu w sekwencji twizzle'a podczas ostatniego obrotu doszło do błędu, który nie umknął uwadze sędziów. Pod względem artystycznym para ta spisała się bez wątpienia najlepiej, a fani zasiadający na trybunach występ ten oglądali z zapartym tchem. Choć doszło do drobnych błędów, program, kompozycja i dopasowanie poszczególnych elementów zrobiły swoje, a Francuzi wynikiem końcowym 225.82 (135.64 za taniec dowolny) wywalczyli mistrzostwo olimpijskie.

Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizero Gregory Shamus Getty Images

Madison Chock i Evan Bates Elsa Getty Images

Piper Gilles i Paul Poirier Jamie Squire Getty Images

Magdalena Tascher: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą Polsat Sport