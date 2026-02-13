Znaczna część sportowego świata jest oburzona tym, że saneczkarz Władysław Heraskewycz został wykluczony ze startów w igrzyskach olimpijskich za kask z wizerunkami ukraińskich sportowców poległych w wyniku wojny z Rosją.

MKOl potraktował to jako przekroczenie przepisów dotyczących wszelkiego rodzaju manifestów. Sprawę skomentowała m.in. Maja Włoszczowska.

- Przygotowujemy właśnie stanowisko całej komisji zawodniczej, ponieważ wiadomo, że wszystkim jest bardzo przykro, że zawodnik nie wystartuje. Natomiast bronimy wartości olimpijskich. Bronimy tego, aby same zawody sportowe były pozbawione wszelkich manifestów. Stale prowadzimy konsultacje z zawodnikami i absolutnie większość zawodników, gdzie te konsultacje obejmują kilka tysięcy sportowców z całego świata, głosuje zawsze za tym, żeby zawody były czyste od wszelkich manifestów - mówiła polska członkini Komisji Sportowej MKOl.

Kiedy Kirsty Coventry rozmawiała na ten temat z mediami, płakała. Dla szefowej MKOl również nie była to łatwa decyzja do podjęcia. Potraktowała ją bardzo emocjonalnie i zdawała sobie sprawę, że wywoła ona społeczny sprzeciw.

Czy MKOl musiał ukarać Heraskewycza wykluczeniem z zawodów? Odpowiedzieć na to pytanie pomoże nam historia. W przeszłości zdarzały się już bowiem przypadki, w których zawodnicy byli karani za różne manifesty.

1968 rok. Antyrasistowski manifest Tommiego Smitha i Johna Carlosa

W 1968 roku w Meksyku amerykańscy sprinterzy Tommie Smith i John Carlos stanęli na pierwsym oraz trzecim miejscu podium.

Stojąc już na "pudle", podnieśli prawe pięści w czarnych rękawiczkach do góry. Gest ten miał wyrażać sprzeciw wobec rasizmu i nierówności w Stanach Zjednoczonych. Oceniono to jako polityczną demonstrację, a zawodnicy zostali usunięci z igrzysk. Medali jednak ostatecznie im nie odebrano.

"Najświeższa" sprawa miała miejsce w Paryżu

W 2024 roku w Paryżu zadebiutowała dyscyplina o nazwie breaking, czyli dynamiczna forma tańca sportowego wywodząca się z kultury hip-hop.

Manizha Talash z Afganistanu wystąpiła w kamizelce z napisem "Free Afghan Women", czyli "Wolne Afgańskie Kobiety". Reprezentantka drużyny uchodźców ostatecznie została zdyskwalifikowana za polityczny manifest.

W Rosji skończyło się na reprymendzie. Były też przypadki złamania zasad amatorstwa

W 2014 roku w Rosji MKOl udzielił reprymendy norweskim biegaczkom za założenie czarne opasek. W ten sposób chciały one wesprzeć swoją koleżankę Astrid Jakobsen, która straciła brata podczas imprezy.

Dyskwalifikacje nie wiązały się jednak tylko manifestami, ale również ze współpracą ze sponsorami. Najgłośniejszym takim przypadkiem w historii był amerykański wieloboista Jim Thorpe.

W 1912 roku zdobył on dwa złote medale w Sztokholmie (pięciobój i dziesięciobój). Po imprezie został zdyskwalifikowany za naruszenie zasad amatorstwa, ponieważ okazało się, że już wcześniej otrzymał wynagrodzenie za grę w baseball.

Sztywne zasady olimpizmu zabraniały rywalizowania z zawodowymi sportowcami. Sprawa wyszła na jaw w 2013 roku i wówczas MKOl odebrał Thorpe'owi jego medale. Złamano wówczas regulamin mówiący, że tego typu decyzje mogą zapaść najpóźniej 30 dni po zakończeniu igrzysk.

Mimo tego skandalu Jim Thorpe zapisał się na kartach historii jako jeden z najwybitniejszych sportowców Stanów Zjednoczonych w XX wieku. Zmarł w 1953, a o swoje medale miał upomnieć się po raz ostatni na łożu śmierci. "Gdzie są moje medale?" - tak właśnie miały brzmieć jego ostatnie słowa po trzecim, fatalnym w skutkach zawału serca.

Ostatnim przykładem niech będzie Karl Schranz. Tuż przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w 1972 roku w Sapporo odmówiono mu prawa startu. Powodem było podpisanie przez niego profesjonalnej umowy sponsorskiej z producentem sprzętu - firmą Kneissl. To według zasad czyniło go zawodowcem.

Schranz był wówczas jednym z najlepszych zawodników świata w narciarstwie alpejskim i faworytem do medalu. W 1964 roku w Innsbrucku Austriak zdobył już srebro w slalomie gigancie. Po decyzji o wykluczeniu go z zawodów w 1972 roku zakończył sportową karierę.

