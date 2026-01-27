Wielka afera w PZN, Sawicka przerywa milczenie. Jest reakcja ministerstwa

Trwa zawierucha wokół Polskiego Związku Narciarskiego i powołań na zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026. Wątpliwości budzą decyzje dotyczące m.in. wyboru reprezentantów w narciarstwie alpejskim. Zaczęło się od sprawy Anieli Sawickiej. Zawodniczka, mimo wypełnienia wytycznych, nie znalazła się w kadrze na wyjazd do Włoch. Temat podniósł jej ojciec, sygnalizując, że córka została pokrzywdzona.

Wybuchła medialna burza, a Nikola Komorowska, która miała niejako "zająć" miejsce Sawickiej w olimpijskiej kadrze, zrezygnowała w udziału w igrzyskach. "Wierzę, że moja decyzja pozwoli wyciszyć emocje, uspokoi nastroje i umożliwi całej ekipie olimpijskiej spokojną realizację marzeń związanych z tym wyjątkowym świętem światowego sportu, a także jednoznacznie potwierdzi moje najczystsze intencje" - przekazała w komunikacie dla Interii Sport.

Później PZN, po naciskach ze strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zmienił uchwałę dotyczącą składu kadry w narciarstwie alpejskim na ZIO 2026. Ogłoszono, że Sawicka jednak na igrzyska pojedzie. Przeproszono i ją i Komorowską.

Zarząd przyznaje, że popełnił błąd, którego skutkiem jest niestety pokrzywdzenie obu zawodniczek. Choć - jak już wskazano - poziom sportowy obu zawodniczek jest bardzo podobny, nie mogło to stanowić podstawy do naruszenia obowiązujących reguł

Teraz, po raz pierwszy od czasu wybuchu afery, głos w sprawie wyjazdu na igrzyska olimpijskie zabiera Aniela Sawicka. Zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym podzieliła się odczuciami.

Jest decyzja ws. Anieli Sawickiej. Może świętować wyjazd na igrzyska

Sawicka oficjalnie potwierdza, że istotnie szykuje się do wyjazdu do Włoch. "Z ogromną radością mogę powiedzieć, że już niedługo spełnię swoje kolejne sportowe marzenie… Po debiucie w Pucharze Świata nadchodzi to największe - Igrzyska Olimpijskie" - czytamy.

"To jest jeden z moich głównych celów, odkąd zaczęłam trenować.. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mam możliwość go zrealizować i zrobię wszystko, żeby w Cortinie dostarczyć najwyższą jakość. Bardzo dziękuję całemu swojemu teamowi, rodzinie oraz wszystkim, którzy wspierali mnie na tej drodze" - dodaje.

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy. Jeden z nich dodano z profilu Ministerstwa Sportu i Turystyki. "Gratulujemy i trzymamy kciuki za udane starty" - napisano. Są również reakcje Fundacji Moniki Pyrek, psycholog Darii Abramowicz, narciarki alpejskiej Katarzyny Wąsek, brązowej medalistki olimpijskiej w rzucie młotem Malwiny Kopron oraz, rzecz jasna, sporej rzeszy kibiców.

Sprawa Sawickiej nie jest jedyną, która rozgrzewa środowisko związane z narciarstwem alpejskim. Kontrowersje budzi też to, co wydarzyło się w męskiej kadrze. Polski Komitet Olimpijski odrzucił propozycję PZN z nazwiskiem Piotra Habdasa, a w jego miejsce do wylotu do Włoch wpisał Michała Jasiczka, zmianę uzasadniając "wytycznymi sportowymi". Wskazano, że to 31-latek zdobył więcej punktów Pucharu Europy.

Na stanowisko PKOl-u zareagował Tomasz Grzywacz, sekretarz generalny PZN. Tłumaczył, że Jasiczek nie został powołany przez PZN, ponieważ - w ocenie federacji - nie spełnił wymagań kwalifikacyjnych FIS. Przede wszystkim chodzi o to, że nie ma badań lekarskich wykonanych w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. Posiada testy, ale zrobione gdzie indziej, na warszawskim AWF-ie.

Powiem jasno: Polski Związek Narciarski nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za stan zdrowia i czystość zawodnika. Ze względu na to, że nie był badany zarówno w COMS-ie, nie podlegał kontroli antydopingowej w kraju, to my nie bierzemy za to odpowiedzialności. To jest w tej chwili dla nas człowiek, który przychodzi z ulicy. Nie wiadomo, co się z nim działo przez ostatnie dwa lata. Na większość wyznaczonych przez nas terminów, jak choćby na test Iron Mana, przysyłał zwolnienia lekarskie. W związku z tym sprawa jest jasna: nie spełnia wymogów FIS, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne

W związku ze zmianą, jakiej PKOl dokonał w kadrze narciarzy alpejskich na ZIO 2026, PZN wystosował List Otwarty do Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wyrażono w nim stanowczy sprzeciw wobec działania PKOl-u i wezwano do przywrócenia rekomendowanego składu.

"Uważamy, że decyzja została podjęta na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych informacji oraz bez rzetelnej znajomości systemu kwalifikacji obowiązującego w PZN. Pominięto możliwość zapoznania się z pełną dokumentacją, mimo że PZN zapewnił taką możliwość poprzez udział swojego przedstawiciela w posiedzeniu Zarządu PKOl. Niestety, przedstawiciel PZN nie został na to posiedzenie wpuszczony. Istnieją również poważne wątpliwości, czy członkowie Zarządu PKOl zostali poinformowani o fakcie i przyczynach zmiany zawodnika przed głosowaniem" - przekazano. Pełna treść znajduje się tutaj.

