Zimowe igrzyska olimpijskie dobiegły końca, a wielkie święto sportów zimowych zwieńczyła ceremonia zamknięcia zorganizowana w antycznym amfiteatrze w Weronie. Podczas wydarzenia, które obfitowało w artystyczne elementy, przed publicznością ponownie zaprezentowali się sportowcy, którzy w uroczystej paradzie wkroczyli na arenę - nie zabrakło tam również "Biało-Czerwonych", a chorążymi niosącymi flagę byli Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska.

O ceremonii zamknięcia głośno jest we włoskich mediach, "La Gazzetta dello Sport" w swojej relacji nie kryła zachwytu tym, jak zaprezentował się amfiteatr w Weronie.

"To wyjątkowy zabytek, starszy niż Koloseum, który co roku gości setki spektakli; to największy na świecie otwarty teatr operowy, a mimo że pochodzi z I wieku n.e., jego akustyka wciąż zachwyca. (…) Włochy mają niewyczerpane dziedzictwo, a korzystanie z niego to niemal obowiązek" - czytamy w relacji dziennika cytowanej przez PAP.

Włoskie media zachwycone ceremonią zamknięcia igrzysk

Włoskie media zresztą bardzo pozytywnie zrecenzowały to, co wydarzyło się w niedzielny wieczór. Dziennik "Corriere della Sera" docenił występ włoskiego tancerza Roberto Bolle, a finał igrzysk nazwał "ekscytującym", z kolei "La Stampa" napisała o "czarze i wielkich emocjach" wypełniających arenę w Weronie.

W mediach w kraju, w którym zorganizowano igrzyska, powtarza się jedno - największych emocji podczas ostatnich dwóch tygodni dostarczyli włoscy sportowcy, którzy wywalczyli aż 30 medali, ustanawiając tym samym nowy rekord tego kraju na zimowych igrzyskach.

Igrzyska dostarczyły nam niezapomnianych emocji i przyniosły nam dumę, która długo będzie towarzyszyć Włochom

Niemcy na ceremonii zamknięcia ZIO Rex Features/East News East News

Ceremonia zamknięcia igrzysk olimpijskich Piero CRUCIATTI AFP

Cztery medale Polaków na ZIO 2026. "To wynik nawet ponad miarę naszych możliwości". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport