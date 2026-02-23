We Włoszech głośno o ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich. Powtarza się jedno
Zakończyły się zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, a najważniejszą imprezę czterolecia zwieńczyła efektowna ceremonia zorganizowana w amfiteatrze w Weronie. Tym wydarzeniem żyją włoskie media, które pozytywnie zrecenzowały show przygotowane przez organizatorów, a jednocześnie podkreślają jedno - zakończone igrzyska były niezwykle udane dla gospodarzy pod względem sportowym.
Zimowe igrzyska olimpijskie dobiegły końca, a wielkie święto sportów zimowych zwieńczyła ceremonia zamknięcia zorganizowana w antycznym amfiteatrze w Weronie. Podczas wydarzenia, które obfitowało w artystyczne elementy, przed publicznością ponownie zaprezentowali się sportowcy, którzy w uroczystej paradzie wkroczyli na arenę - nie zabrakło tam również "Biało-Czerwonych", a chorążymi niosącymi flagę byli Władimir Semirunnij i Gabriela Topolska.
O ceremonii zamknięcia głośno jest we włoskich mediach, "La Gazzetta dello Sport" w swojej relacji nie kryła zachwytu tym, jak zaprezentował się amfiteatr w Weronie.
"To wyjątkowy zabytek, starszy niż Koloseum, który co roku gości setki spektakli; to największy na świecie otwarty teatr operowy, a mimo że pochodzi z I wieku n.e., jego akustyka wciąż zachwyca. (…) Włochy mają niewyczerpane dziedzictwo, a korzystanie z niego to niemal obowiązek" - czytamy w relacji dziennika cytowanej przez PAP.
Włoskie media zachwycone ceremonią zamknięcia igrzysk
Włoskie media zresztą bardzo pozytywnie zrecenzowały to, co wydarzyło się w niedzielny wieczór. Dziennik "Corriere della Sera" docenił występ włoskiego tancerza Roberto Bolle, a finał igrzysk nazwał "ekscytującym", z kolei "La Stampa" napisała o "czarze i wielkich emocjach" wypełniających arenę w Weronie.
W mediach w kraju, w którym zorganizowano igrzyska, powtarza się jedno - największych emocji podczas ostatnich dwóch tygodni dostarczyli włoscy sportowcy, którzy wywalczyli aż 30 medali, ustanawiając tym samym nowy rekord tego kraju na zimowych igrzyskach.
Igrzyska dostarczyły nam niezapomnianych emocji i przyniosły nam dumę, która długo będzie towarzyszyć Włochom