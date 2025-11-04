Ważne wydarzenie w PKOl. Wreszcie ujawnili, wątpliwości przed igrzyskami rozwiane

Jak wspominaliśmy na wstępie, o Polskim Komitecie Olimpijskim głośno jest już od kilkunastu dobrych dni. To efekt nawiązania współpracy z firmą Zondacrypto. Radosław Piesiewicz wielki sukces odtrąbił w Monako, podczas hucznie zorganizowanej konferencji prasowej. Umowa zaowocowała między innymi historycznymi nagrodami pieniężnymi. "To wszystko to coś, co będzie nas wyróżniało w świecie" - powiedział na gorąco sternik stowarzyszenia.

"Szukaliśmy przede wszystkim nowoczesnej i potężnej firmy, która będzie w stanie nas wesprzeć. Proszę pamiętać o tym, że PKOl opiera się w głównej mierze na pieniądzach z sektora prywatnego, nie mamy żadnego wsparcia z budżetu państwa" - dodał szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na miejscu wszystko relacjonował Artur Gac z Interia Sport.

PKOl zaprezentował kolekcję na zimowe igrzyska. Wszystko stało się jasne

We wtorkowe przedpołudnie Polski Komitet Olimpijski poszedł za ciosem i zorganizował ważne wydarzenie dotyczące nadchodzących zmagań o medale w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Osoby uczestniczące w evencie oraz widzowie transmisji na żywo po raz pierwszy zobaczyli stroje, w których będą prezentować się sportowcy w Italii. Podobnie jak w Paryżu, ubierze ich znany na całym świecie Adidas. Komplety wyglądają imponująco.

Kolekcja to połączenie nowoczesnego wzornictwa z narodową dumą, pasją i determinacją, które towarzyszą naszym sportowcom na drodze do olimpijskich marzeń. Reprezentanci Polski wystąpią w strojach adidas podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia, dekoracji medalowych, podróży oraz pobytu w wiosce olimpijskiej

Jeszcze przed wydarzeniem odbyła się oficjalna sesja zdjęciowa. Wzięli w niej udział Linda Weiszewski i Klaudia Adamek (bobsleje), Aleksandra Król-Walas (snowboard), Michał Niewiński (short track), Kaja Ziomek-Nogal (łyżwiarstwo szybkie), Konrad Badacz (biathlon) oraz Maryna Gąsienica-Daniel (narciarstwo alpejskie).

