Ważne wydarzenie w PKOl. Wreszcie ujawnili, wątpliwości przed igrzyskami rozwiane
Mniej niż sto dni pozostało do rozpoczęcia zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. To doskonały moment na to, by kolejne karty odkrywał PKOl. Tuż przed wielką imprezą w Italii spore poruszenie wywołało podpisanie nowej umowy sponsorskiej. Dziś natomiast uwaga kibiców oraz dziennikarzy skupiła się na wyglądzie sportowców, którzy niebawem wsiądą na pokład samolotu lecącego na Półwysep Apeniński. Oficjalnie zaprezentowano stroje. Poniżej przedstawiamy zdjęcia.
Jak wspominaliśmy na wstępie, o Polskim Komitecie Olimpijskim głośno jest już od kilkunastu dobrych dni. To efekt nawiązania współpracy z firmą Zondacrypto. Radosław Piesiewicz wielki sukces odtrąbił w Monako, podczas hucznie zorganizowanej konferencji prasowej. Umowa zaowocowała między innymi historycznymi nagrodami pieniężnymi. "To wszystko to coś, co będzie nas wyróżniało w świecie" - powiedział na gorąco sternik stowarzyszenia.
"Szukaliśmy przede wszystkim nowoczesnej i potężnej firmy, która będzie w stanie nas wesprzeć. Proszę pamiętać o tym, że PKOl opiera się w głównej mierze na pieniądzach z sektora prywatnego, nie mamy żadnego wsparcia z budżetu państwa" - dodał szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na miejscu wszystko relacjonował Artur Gac z Interia Sport.
PKOl zaprezentował kolekcję na zimowe igrzyska. Wszystko stało się jasne
We wtorkowe przedpołudnie Polski Komitet Olimpijski poszedł za ciosem i zorganizował ważne wydarzenie dotyczące nadchodzących zmagań o medale w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Osoby uczestniczące w evencie oraz widzowie transmisji na żywo po raz pierwszy zobaczyli stroje, w których będą prezentować się sportowcy w Italii. Podobnie jak w Paryżu, ubierze ich znany na całym świecie Adidas. Komplety wyglądają imponująco.
Kolekcja to połączenie nowoczesnego wzornictwa z narodową dumą, pasją i determinacją, które towarzyszą naszym sportowcom na drodze do olimpijskich marzeń. Reprezentanci Polski wystąpią w strojach adidas podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia, dekoracji medalowych, podróży oraz pobytu w wiosce olimpijskiej
Jeszcze przed wydarzeniem odbyła się oficjalna sesja zdjęciowa. Wzięli w niej udział Linda Weiszewski i Klaudia Adamek (bobsleje), Aleksandra Król-Walas (snowboard), Michał Niewiński (short track), Kaja Ziomek-Nogal (łyżwiarstwo szybkie), Konrad Badacz (biathlon) oraz Maryna Gąsienica-Daniel (narciarstwo alpejskie).