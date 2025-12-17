Nasi rodacy za kilka miesięcy do Italii wybiorą się z wielkimi nadziejami. Kibice co prawda niepokoją się choćby o formę skoczków narciarskich, ale nie tylko w tej dyscyplinie Polacy mają potencjalnych kandydatów do medali. Akcje "Biało-Czerwonych" wysoko stoją na przykład w łyżwiarstwie szybkim. Nie byłoby jednak sukcesów, gdyby nie środki finansowe, jakie przeznaczane są dla poszczególnych związków. Temat ten znów znalazł się na świeczniku 17 grudnia. We wtorek odbyło się spotkanie działaczy sportowych z Jakubem Rutnickim.

Podczas wydarzenia nie tylko dyskutowano na temat zbliżającej się imprezy w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Minister zdecydował się na ważny krok związany ze zwiększeniem dofinansowania poszczególnych związków. Łącznie otrzymają one ponad milion złotych więcej niż w 2025 roku. Szczegółowe dane zaprezentowano na portalu "gov.pl". Alpinizm dostanie 1 150 000 złotych, biathlon 3 500 000 złotych, bobslej oraz skeleton 950 000 złotych, łyżwiarstwo figurowe 1 300 000 złotych, łyżwiarstwo szybkie 7 950 000 złotych, a sporty saneczkowe 1 500 000 złotych. Zdecydowanie największa kwota powędruje do Polskiego Związku Narciarskiego, bo mowa o 12 050 000 złotych.

"Ministerstwo Sportu i Turystyki jest największym sponsorem polskiego sportu" - przyznał z dumą Jakub Rutnicki. "Minister podkreślił, że ministerstwo wsłuchuje się w potrzeby środowiska sportowego i głos związków, dlatego przyspieszono publikację programu olimpijskiego na 2026 rok. Pozwoli to polskim związkom sportowym na wczesne przygotowanie planów na przyszły rok i szybsze zawarcie umów dotacyjnych" - czytamy również na stronie "gov.pl".

Obecnie Polska uzyskała 58 kwalifikacji. Liczba ta może ulec zmianie, ponieważ zmagania o bilety do Włoch kończą się 18 stycznia przyszłego roku. "Do 21 stycznia polskie związki sportowe mają czas na podjęcie uchwał dotyczących składów reprezentacji na nadchodzące igrzyska" - brzmi końcowy fragment artykułu.

