W Rosji zagrzmiało po sukcesach Norwegów. Padły mocne oskarżenia

Podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo fani biegów narciarskich nie mogli narzekać na brak emocji, choć o niespodziankach trudno było mówić. W rywalizacji kobiet ton nadawały Szwedki, które zdominowały najważniejsze konkurencje i potwierdziły swoją potęgę. Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się Johannes Hoesflot Klaebo. Norweg wróci do ojczyzny z sześcioma złotymi medalami wywalczonymi we Włoszech, powiększając swój dorobek do jedenastu olimpijskich triumfów w karierze. Skandynawowie zachwycili świat rozmachem i skutecznością, jednak nie wszyscy patrzyli na ich dominację z podziwem.

Dmitrij Wasiljew atakuje Norwegów. Nazwał ich oszustami

W ostrych słowach o norweskich biegaczach wypowiedział się dwukrotny mistrz olimpijski w biathlonie, Dmitrij Wasiljew. Rosjanin, który złote medale zdobywał w 1984 i 1988 roku, wywołał burzę po olimpijskim maratonie na 50 km. W rozmowie z agencją TASS ogłosił, że piąty na mecie Sawielij Korostielow jest dla niego "srebrnym medalistą czystych igrzysk".

Zdaniem 63-latka całe podium biegu na 50 km - złożone z Norwegów Johannesa Hoesflota Klaebo, Martina Loewstroema Nyengeta i Emila Iversena - miało być efektem systemowego nadużywania przepisów medycznych. Wasiljew zarzucił im masowe korzystanie z wyłączeń terapeutycznych (TUE), szczególnie na leki stosowane w leczeniu astmy. Jak stwierdził, sportowcy zdobywający medale dzięki "zaświadczeniom" są oszustami, bo chory zawodnik nie jest w stanie uczciwie rywalizować ze zdrowym. Mówił o kłamstwie, oszustwie i manipulacji przepisami.

W rozmowie z MatchTV Rosjanin dość sarkastycznie stwierdził, że jeśli Klaebo faktycznie jest tak imponującym i dominującym biegaczem narciarskim, to na swoim koncie powinien mieć 111 złotych medali olimpijskich, a nie "zaledwie" 11. "Norwegowie i im podobni opowiadają się za wyłączeniami w celach terapeutycznych i pod tym pozorem legalnie stosują doping. Zaskakujące jest więc, że Klaebo jest tylko 11-krotnym mistrzem olimpijskim; powinien mieć 111 złotych medali. Spisał się raczej słabo… Z takim dopingiem i zaledwie 11 złotymi medalami - to zadziwiająco słabe" - skomentował z przekąsem.

Problem w tym, że oskarżenia wybitnego biathlonisty nie znajdują potwierdzenia w faktach. Choć temat astmy w norweskich biegach powraca od lat, w przypadku medalistów maratonu nie ma informacji, by podczas tych igrzysk korzystali z takich ulg. Mimo to Wasiljew domaga się państwowych nagród dla Korostielowa, przekonując, że w "normalnych warunkach" to właśnie Rosjanin stałby na drugim stopniu podium.

Johannes Hoesflot Klaebo, Emil Iversen i Martin Loewstroem Nyenget Tom Weller Getty Images

Johannes Hoesflot Klaebo Javier SORIANO AFP

Johannes Klaebo AFP

Konrad Niedźwiedzki: Kamila Sellier musi do poniedziałku pozostać w szpitalu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport