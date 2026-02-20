Czwartkowa rywalizacja solistek w łyżwiarstwie figurowym zapowiadała się ekscytująco, ponieważ wprawdzie program dowolny miały zaprezentować 24 zawodniczki, ale było jasne, że w walce o medale liczy się tylko kilka z nich. Rosyjskie media miały nadzieję na dobry występ Adieliji Pietrosian, czyli 18-latki z Moskwy występującej pod neutralną flagą. Na godziny przed jej startem tamtejsze serwisy internetowe rozpisywały się na temat szans utalentowanej łyżwiarki i dywagowały, czy ta zostanie sprawiedliwie oceniona przez sędziów.

Pietrosian zajmowała piąte miejsce po programie krótkim i postanowiła zaryzykować, by odrobić straty do podium, chciała wykonać poczwórny skok. Swój finałowy występ rozpoczęła jednak od upadku właśnie przy poczwórnym toe-loopie, później już ustrzegała się większych błędów, ale panel techniczny i tak miał wątpliwości co do niektórych wykonanych elementów i szczegółowo analizował je po występie Rosjanki. Ta ostatecznie otrzymała notę 141.64, to dało jej szóste miejsce. Po złoto sięgnęła Amerykanka Alysa Liu, która wyprzedziła dwie Japonki: Kaori Sakamoti i Ami Nakai. Reprezentantka Polski, Jekaterina Kurakowa, zakończyła zmagania na 20. pozycji.

Występem 18-latki żyły rosyjskie media, temat startu Pietrosian ponownie zdominował tamtejsze portale sportowe. Championat zacytował słowa łyżwiarki, jakie wypowiedziała podczas późniejszego spotkania z dziennikarzami.

"Czuję się trochę zawstydzona przed sobą, federacją i kibicami. Powrót do Rosji po takim występie będzie psychologicznie trudny" - wyznała. Co rosyjscy dziennikarze skwitowali bardzo wymownie.

Nie powinna się niczego wstydzić

Adielija Pietrosian bez medalu igrzysk olimpijskich. Co na to Rosjanie?

Dalej wspomniany tytuł przekonywał, że swoich występów nie powinien wstydzić się żaden z rosyjskich sportowców występujących we Włoszech pod neutralną flagą.

"Sportowcy, którzy nie tylko pokonali wszystkie bariery, aby dostać się na igrzyska olimpijskie, ale także musieli stawić czoła ograniczeniom, trudnościom i presji, która doprowadziłaby do szaleństwa wielu sportowców z innych krajów" - podkreślono.

Jak zauważył Championat, Pietrosian podjęła ryzyko w programie dowolnym, ale to nie przyniosło efektu. "Podjęła ryzyko i nie wyszło, ale po fatalnym początku wzięła się w garść i wykonała solidny program" - dodano.

Na ryzyko zwrócił uwagę także serwis sports.ru. "Adielija Pietrosian zaryzykowała na igrzyskach olimpijskich, ale się nie opłaciło. I została bez medalu" - czytamy w materiale, w którym przypomniano, że pierwotnie program dowolny 18-latki nie zawierał poczwórnego toe-loopu, jednak Rosjanka ostatecznie go wykonała. I to właśnie przy tym skoku zaliczyła upadek.

Kosztowny błąd nastolatki szczegółowo analizuje także sport-express.ru, zwracając uwagę na to, że ta podczas rozgrzewki wykonała poczwórny skok. Podczas występu ten element jej nie wyszedł, co kosztowało ją utratę cennych punktów.

Jednak w programie poczwórny nie wypalił, co było do przewidzenia, ponieważ Rosjanka nie ma wysokiej skuteczności w próbach ultra-c. Potem poszło jej dobrze, ale pierwszy upadek zarówno popsuł jej wrażenie, jak i osłabił technikę. 141 punktów to dobry wynik; Pietrosian zdobyła mniej punktów w eliminacjach, mimo że nie pokonywała tam elementów supertrudnych. To jednak nie wystarczyło do zdobycia medalu

Dziennikarka sport-express.ru wyraziła też nadzieję, że Pietrosian dostarczy swoim rodakom jeszcze wielu pozytywnych emocji, występując już nie pod neutralną flagą, ale w barwach swojego kraju.

"Najważniejsze teraz to przetrwać tę sytuację (zwłaszcza dla Adelii), wyciągnąć z niej wnioski i iść dalej. Najważniejsze, żeby jej zdrowie dopisywało i żeby Rosjanki w końcu dostały pozwolenie na występy na arenie międzynarodowej" - skwitowała.

