W Izraelu zawrzało po igrzyskach. Zostanie wszczęte dochodzenie

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Izraelscy zawodnicy dość niespodziewanie nie pojawili się na starcie niedzielnej części rywalizacji o olimpijskie medale męskich czwórek bobslejowych. Prawdziwy powód ich nieobecności wkrótce potem ujawniły ojczyste media. Jak się okazało, jeden z panów dopuścił się kłamstwa, a wobec całej drużyny wszczęte zostanie dochodzenie.

Dwóch sportowców w stroju i kaskach z flagą Izraela jedzie bobslejem o dynamicznym, niebieskim wzorze po torze lodowym.
Izraelscy bobsleiściTIZIANA FABI AFP
Obecność reprezentantów Izraela wybudziła ogromne emocje już od samego początku XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Nie wszystkim spodobała się decyzja, aby zawodnicy z tego kraju walczyli o medale olimpijskie, podczas gdy sytuacja na Bliskim Wschodzie jest tak napięta. Na ceremonii otwarcia imprezy czterolecia izraelscy sportowcy zostali wybuczeni, a podobne powitanie "sprezentowano" jedynie zastępcy Donalda Trumpa, JD Vance'owi.

O reprezentantach Izraela zrobiło się głośno podczas rywalizacji bobsleistów. W sobotni wieczór 21 lutego odbyły się dwa ślizgi męskich czwórek bobslejowych, a jedną z 24 ekip na starcie byli właśnie Izrealeczycy. Wówczas na antenie RAI 2 padły dość wymowne słowa na temat sportowców. "Unikajmy Izraelczyków z załogi numer 21" - usłyszeli widzowie.

Na reakcję władz stacji nie trzeba było długo czekać. "Incydent, który miał miejsce podczas transmisji na żywo w Rai 2, jest poważną sprawą i sprzeczną z zasadami bezstronności, szacunku, które muszą charakteryzować media publiczne. W związku z tym Rai wszczęło wewnętrzne dochodzenie, którego celem jest jak najszybsze ustalenie ewentualnej odpowiedzialności" - przekazał dyrektor generalny Rai, Giampaolo Rossi, cytowany przez włoską agencję ANSA.

Izraelczycy wycofani z igrzysk. Będzie dochodzenie w ich sprawie

Kolejnego dnia izraelskiej czwórki bobslejowej niespodziewanie zabrakło na starcie. Dopiero po jakimś czasie dziennikarze "The Jerusalem Post" wyjawili, że Izraelski Komitet Olimpijski sam wykluczył swoich zawodników z rywalizacji. Wszystko przez zachowanie jednego z bobsleistów, który miał dopuścić się kłamstwa.

Miał on zgłosić fałszywe zawiadomienie o problemach ze zdrowiem, aby o medale zamiast niego mógł walczyć jego kolega z reprezentacji. "Izraelska delegacja otrzymała informację, że członkowie izraelskiej drużyny bobslejowej próbowali w niewłaściwy sposób zastąpić jednego z uczestników, naruszając standardy oczekiwane od sportowców olimpijskich oraz podstawowe wartości olimpijskie. W rezultacie podjęto decyzję o niedopuszczeniu drużyny bobslejowej do jutrzejszych zawodów" - przekazano w komunikacie.

Izraelski Komitet Olimpijski zapowiedział, że po powrocie olimpijczyków do ojczyzny wszczęte zostanie dochodzenie w tej sprawie, a wobec zawodników wyciągnięte zostaną odpowiednie konsekwencje.

Czterech sportowców w czarnych strojach i kaskach z izraelskimi flagami pcha bobslej z niebiesko-białą grafiką na tle zimowego krajobrazu.
Izraelscy bobsleiściTIZIANA FABI AFP
Bobslej z jadącą drużyną na torze lodowym, w tle zimowy krajobraz górskiego miasta z licznymi domami i drzewami, na ścianie toru widoczne logo i napisy z informacją o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie w 2026 roku.
Izraelscy bobsleiściTIZIANA FABI AFP
