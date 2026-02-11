Vonn nadała komunikat prosto ze szpitala. Przeszła kolejną operację

Amanda Gawron

W wyniku upadku na igrzyskach u Lindsey Vonn doszło do rozległego złamania kości piszczelowej - taki komunikat dotarł do Polski w środowy poranek. Wieczorem głos zabrała sama zainteresowana, która nadała pilny komunikat. 41‑letnia amerykańska narciarka, która mimo zerwania więzadła krzyżowego próbowała rywalizować we Włoszech, poinformowała o przejściu trzeciej operacji.

Zawodniczka w stroju narciarskim z logiem amerykańskiej drużyny spogląda w bok, na twarzy widoczna determinacja i skupienie; w okrągłej ramce zdjęcie kobiety leżącej na szpitalnym łóżku z nogą w gipsie, otoczona sprzętem medycznym.
Lindsey Vonn przeszła kolejną operacjęInstagram/lindseyvonn, Daniel Kopatsch/VOIGTGetty Images
W ubiegłym roku Lindsey Vonn, po ponad pięciu latach przerwy, wznowiła karierę narciarki alpejskiej i otwarcie mówiła o tym, że zamierza powiększyć swój dorobek medalowy, jeśli chodzi o krążki olimpijskie. Powrót 41-letniej Amerykanki był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie sportów zimowych. Niestety tuż przed rozpoczęciem XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo doznała poważnego wypadku w Crans-Montanie. 30 stycznia, podczas zawodów Pucharu Świata, zerwała więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie.

Młoda Polka ofiarą linczu, mistrzyni olimpijska ruszyła z pomocą. Poszło w świat

Lindsey Vonn przeszła trzecią operację. "Robię postępy"

Mimo dramatycznej diagnozy Vonn nie zamierzała rezygnować z olimpijskiego startu. Zapowiedziała, że we Włoszech da z siebie wszystko. Trenowała w ortezie i - ku zaskoczeniu wielu - dobrze radziła sobie na kolejnych przejazdach treningowych w Cortinie. 8 lutego kibice mocno na nią liczyli. Niestety już po kilkunastu sekundach niedzielnego zjazdu doszło do dramatu. Vonn zahaczyła o bramkę i wypadła z trasy. Trybuny zamilkły, a ze stoku słychać było jedynie jej krzyki bólu. Amerykankę przetransportowano helikopterem do Szpitala Olimpijskiego Codivilla w Cortinie, a następnie do ośrodka w Treviso. Tam przeszła operację. Szybko okazało się jednak, że uraz jest poważniejszy niż przypuszczano i konieczna była kolejna interwencja chirurgów.

W środę 11 lutego przekazano, że u Amerykanki doszło do rozległego złamania kości piszczelowej. Zdaniem włoskiego specjalisty Filippo Pierfrancesco Calanny optymalny okres rekonwalescencji w tym przypadku to między osiem, a jedenaście miesięcy.

Tymczasem w środowy wieczór Lindsey Vonn poinformowała, że ma za sobą już trzecią operację. "Dziś miałam trzecią operację i zakończyła się pomyślnie. Sukces dziś dla mnie oznacza coś zupełnie innego niż jeszcze kilka dni temu. Robię postępy - powolne, ale wiem, że będzie dobrze. Jestem wdzięczna całemu wspaniałemu personelowi medycznemu, przyjaciołom i rodzinie, którzy są przy mnie, oraz za piękny, płynący z całego świata strumień miłości i wsparcia. Ogromne gratulacje także dla moich współtowarzyszy z drużyny i wszystkich sportowców z teamu USA, którzy mnie inspirują i dostarczają mi powodów do radości" - napisała na Instagramie mistrzyni olimpijska.

Artur Gac
Grupa ratowników pochylona nad osobą potrzebującą pomocy na ośnieżonym stoku narciarskim, wokół nich rozrzucony sprzęt narciarski, obok widoczny sprzęt ratowniczy i sanie.
Lindsey VonnAssociated PressEast News
Narciarka w kombinezonie z motywem flagi Stanów Zjednoczonych zjeżdża po stoku narciarskim podczas zawodów olimpijskich, trzyma w dłoniach kije narciarskie, za nią wiruje śnieg.
Lindsey VonnFrançois-Xavier MARITAFP
Kobieta z długimi blond włosami ubrana w białą sportową kurtkę siedzi przy mikrofonie na tle niebieskiej ścianki z logotypami sponsorów.
Lindsey VonnFatima Shbair/Associated PressEast News
