Nie najlepsze są ostatnie tygodnie dla Lindsey Vonn. Pod koniec stycznia jej występ na igrzyskach olimpijskich stanął pod sporym znakiem zapytania. W trakcie zawodów w szwajcarskiej Crans-Montanie zaliczyła poważny upadek, a diagnoza była bardzo brutalna - uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego w kolanie. Mimo to nie porzuciła swoich marzeń o olimpijskim medalu i w niedzielę pojawiła się na starcie zjazdu.

Ten jednak także nie potoczył się po jej myśli. Kilka chwil po starcie miała dramatyczny upadek, który wymagał szybkiego transportu do szpitala. Amerykanka trafiła do Szpitala Olimpijskiego Codivilla w Cortinie, skąd zabrano ją do Treviso. Niedługo po tym w mediach pojawiła się pierwsza diagnoza.

Jak przekazał dla SRF amerykański trener szybkości Alex Hodlmoser informacji nie ma zbyt dużo. Zdradził jednak, że najprawdopodobniej doszło do złamania podudzia. Wówczas przechodziła jeszcze badania.

Mamy jeszcze bardzo mało informacji. Najwyraźniej to złamanie podudzia. Ale nic nie wiemy na pewno. Nadal przechodzi dalsze badania

Na oficjalny komunikat w sprawie alpejki nie trzeba było czekać zbyt długo.

Są nowe wieści ws. zdrowia Vonn. Szpital przekazał komunikat

W całej sprawie pojawił się także oficjalny komunikat ws. Lindsey Vonn. Jak przekazało konto amerykańskiego związku narciarskiego i snowboardowego stan zdrowia zawodniczki jest stabilny i nic jej nie grozi. Dodano także, że znajduje się ona pod opieką zarówno lekarzy amerykańskich, jak i włoskich.

Po godzinie 18.00 specjalny komunikat pojawił się także ze strony szpitala, w którym przebywa mistrzyni. "Amerykańska narciarka Lindsey Vonn przeszła operację złamania lewej nogi po wypadku na igrzyskach olimpijskich. Kolejne informacje o jej stanie zdrowia opublikowane zostaną w poniedziałek o godzinie 12.00" - poinformowano.

- Lindsey Vonn doznała urazu, ale jej stan jest stabilny i znajduje się pod dobrą opieką zespołu amerykańskich i włoskich lekarzy - czytamy.

Złoto w zjeździe zdobyła inna reprezentantka USA, Breezy Johnson. Srebro natomiast przypadło Emmie Aicher, zawodniczce z Niemiec. Podium uzupełniła przedstawicielka gospodarzy, Sofia Goggia.

