Upadła podczas finału, skończyła z medalem IO. Niesamowite sceny we Włoszech

Igor Szarek

Igor Szarek

Zazwyczaj upadek podczas zmagań kojarzy się z pogrzebaniem szans za zakończenie zawodów na przyzwoitym miejscu. Zupełnie inna sytuacja miała natomiast miejsce podczas zawodów Slopestyle w ramach tegorocznych zimowych IO. W trakcie drugiego przejazdu pomyłka przydarzyła się bowiem Megan Oldham. Mimo to Kanadyjka ostatecznie sięgnęła po upragniony krążek IO.

Narciarz w czarnej kurtce i kasku z widocznym logo sponsora poprawia gogle, na tle białego śniegu, obok w kółku pojawia się scena upadku innego sportowca ze sprzętem na stoku.
Megan Oldham zaliczyła upadek podczas finału IO. Nie przekreśliło to jej jednak szans na medalDustin Satloff / Contributor / Contributor / Hannah Peters / StaffGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Upadki to niestety nieodłączny element sportowych zmagań. Czasami jest on kompletnie nieszkodliwy dla zawodnika. Niestety zdarzają się przypadki, w których pomyłki skutkują długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Taka sytuacja spotkała nas podczas tegorocznych zmagań IO, kiedy to przy okazji zjazdu alpejskiego pań groźnego upadku doznała gwiazda dyscypliny Lindsey Vonn.

Niezależnie od skali, zazwyczaj upadki mają jeden wspólny skutek - pozbawiają sportowca szans na nawiązanie rywalizacji z rywalami. Często skutkują one bowiem takimi karami jak: odjęciem punktów, strata czasowa do oponentów lub całkowite wykluczenie z zawodów.

Inaczej sytuacja ma się jednak w widowiskowej dyscyplinie, jaką jest Slopestyle. To odmiana narciarstwa dowolnego, polegająca w głównej mierze na wykonywaniu akrobacji w powietrzu. To właśnie w ramach tej dyscypliny na tegorocznych IO wystąpiła Megan Oldham, która stała się przy okazji autorką niespodziewanej historii.

Upadła podczas zmagań IO. Nie przekreśliło to jednak jej szans na medal

W ramach zawodów Slopestyle rozgrywane są trzy punktowane przez sędziów przejazdy. To właśnie podczas drugiej próby reprezentantka Kanady doświadczyła nieprzyjemnie wyglądającego upadku. Na szczęście 24-latka podniosła się chwilę później o własnych siłach.

Po dokończeniu feralnego zjazdu okazało się, że zaliczka punktowa z pierwszej próby wciąż umożliwia Oldham walkę o medal IO. W decydującej próbie udało jej się już zaliczyć dość "czysty" przejazd, który w połączeniu z serią błędów rywalek ostatecznie pozwolił Kanadyjce na znalezienie się na podium tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich. Wyprzedziła ona bowiem Kirsty Muir o 0,41 punktu. Oldham uplasowała się tym samym na 3. miejscu w finale zmagań Slopestyle. Po pozostałem medale tej konkurencji sięgnęły ostatecznie Mathilde Gremaud (złoto) oraz Eileen Gu (srebro).

Zobacz również:

Mateusz Sochowicz
Polacy

Polak w czołówce igrzysk. Patrzy na wyniki i nie wierzy. "Wyrzuciłem z siebie ten gnój"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Narciarz freestyle wykonujący efektowny skok w powietrzu nad ośnieżonymi górami, ubrany w czerwony strój oraz kask ochronny, wyraźna dynamika oraz sportowy charakter ujęcia.
Megan OldhamMichael ReavesGetty Images
Megan Oldham
Megan OldhamHannah PetersGetty Images
Megan Oldham
Megan OldhamMichael ReavesGetty Images
Maja Storck - najlepsze akcje MVP turnieju finałowego PP siatkarek. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja