Upadki to niestety nieodłączny element sportowych zmagań. Czasami jest on kompletnie nieszkodliwy dla zawodnika. Niestety zdarzają się przypadki, w których pomyłki skutkują długotrwałymi problemami zdrowotnymi. Taka sytuacja spotkała nas podczas tegorocznych zmagań IO, kiedy to przy okazji zjazdu alpejskiego pań groźnego upadku doznała gwiazda dyscypliny Lindsey Vonn.

Niezależnie od skali, zazwyczaj upadki mają jeden wspólny skutek - pozbawiają sportowca szans na nawiązanie rywalizacji z rywalami. Często skutkują one bowiem takimi karami jak: odjęciem punktów, strata czasowa do oponentów lub całkowite wykluczenie z zawodów.

Inaczej sytuacja ma się jednak w widowiskowej dyscyplinie, jaką jest Slopestyle. To odmiana narciarstwa dowolnego, polegająca w głównej mierze na wykonywaniu akrobacji w powietrzu. To właśnie w ramach tej dyscypliny na tegorocznych IO wystąpiła Megan Oldham, która stała się przy okazji autorką niespodziewanej historii.

Upadła podczas zmagań IO. Nie przekreśliło to jednak jej szans na medal

W ramach zawodów Slopestyle rozgrywane są trzy punktowane przez sędziów przejazdy. To właśnie podczas drugiej próby reprezentantka Kanady doświadczyła nieprzyjemnie wyglądającego upadku. Na szczęście 24-latka podniosła się chwilę później o własnych siłach.

Po dokończeniu feralnego zjazdu okazało się, że zaliczka punktowa z pierwszej próby wciąż umożliwia Oldham walkę o medal IO. W decydującej próbie udało jej się już zaliczyć dość "czysty" przejazd, który w połączeniu z serią błędów rywalek ostatecznie pozwolił Kanadyjce na znalezienie się na podium tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich. Wyprzedziła ona bowiem Kirsty Muir o 0,41 punktu. Oldham uplasowała się tym samym na 3. miejscu w finale zmagań Slopestyle. Po pozostałem medale tej konkurencji sięgnęły ostatecznie Mathilde Gremaud (złoto) oraz Eileen Gu (srebro).

Megan Oldham Michael Reaves Getty Images

Megan Oldham Hannah Peters Getty Images

Megan Oldham Michael Reaves Getty Images

