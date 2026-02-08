Upadek Vonn, a potem takie sceny. Walka o złoto w cieniu dwóch tragedii. Fatalny finisz zmagań IO

Oficjalne otwarcie zimowych igrzysk olimpijskich 2026 nastąpiło 6 lutego. Od tego czasu mogliśmy już podziwiać zmagania w wielu przeróżnych konkurencjach. Niektóre rywalizacje zwieńczone były już medalami. Między innymi w pierwszym dniu imprezy krążki odebrali narciarze, uprawiający zjazd alpejski. Stali się oni tym samym pierwszymi oficjalnymi medalistami tegorocznych IO.

Raptem dzień później do rywalizacji w tej widowiskowej konkurencji przystąpiły również panie. Wiele oczu spoglądało tego dnia na Lindsey Vonn. Amerykanka to bowiem trzykrotna medalistka IO (jeden złoty i dwa brązowe medale), a także czterokrotna triumfatorka zawodów Pucharu Świata, posiadająca na swoim koncie również osiem Małych Kryształowych Kul w zjeździe alpejskim. To jednak nie sportowe aspekty skierowały uwagę na 41-latkę. To ona podjęła się bowiem startu na IO mimo bardzo poważnego urazu kolana.

Fatalne upadki przyćmiły zmagania o złoty medal IO

Niedzielną rywalizację w zjeździe alpejskim otworzyła Malorie Blanc. Szwajcarka zanotowała czas 1:38,77. Bardzo szybko została jednak wyprzedzona przez Ariane Radler, która poprawiła czas poprzedniczki o 1,57 sekundy. Pierwszą zawodniczką, która przebiła tego dnia barierę 1 minuty i 36 sekund była natomiast reprezentantka USA - Breezy Johnson.

Wynik Johnson (1:36,10) stał się bardzo poważną barierą dla kolejnych zawodniczek. Rotacja odbywała się więc głównie na pozostałych pozycjach podium. Bliska zdetronizowania Amerykanki była Emma Aicher. Niemiecka narciarka w świetnym stylu pokonała trasę, jednak do wyniku Johnson zabrakło jej ostatecznie... 0,04 sekundy. Dotychczasowa liderka wyraźnie odetchnęła z ulgą.

Chwilę później po trybunach przetoczył się widoczny harmider. Do swojej próby przystąpiła bowiem wspomniana Lindsey Vonn. Szczęśliwe okrzyki szybko zamieniły się jednak w grymasy przerażenia. 41-latka popełniła bowiem błąd, który zakończył się fatalnym upadkiem. Do krzyczącej z bólu zawodniczki natychmiast oddelegowano śmigłowiec ratunkowy.

Niestety, raptem kilka chwil później los Vonn podzieliła inna narciarka - Nina Ortlieb. Austriaczka miała jednak dużo więcej szczęści, bowiem upadek zakończył się dla niej bez konsekwencji zdrowotnych. Dużo gorzej sytuacja miała się przy próbie Cande Moreno Becerra. Reprezentantka Andory nie zdołała utrzymać równowagi na odcinku, który wymaga od narciarek oddania skoku. W tym przypadku niestety konieczna była interwencja obecnych na miejscu służb. Te zniosły narciarkę ze stoku.

Po udzieleniu pomocy poszkodowanym rywalizacja została wznowiona. Pozostałe zawodniczki były jednak wyraźnie wstrząśnięte tym, co przydarzyło się ich rywalkom. Podchodziły do swoich prób bardzo zachowawczo, co naturalnie skutkowało również gorszymi wynikami. Tak oto złoty medal IO w zjeździe alpejskim pań trafił w ręce Breezy Johnson. Na dalszych stopniach podium ulokowały się natomiast Emma Aicher i Sofia Goggia. Ich radość odbywała się jednak w cieniu dwóch dramatycznych historii.

