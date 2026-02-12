Ukraińska manifestacja na igrzyskach, poruszające obrazki. Skończyło się dyskwalifikacją

Jak można było się spodziewać, Mediolan i Cortina d'Ampezzo stały się w ostatnich dniach nie tylko sceną dla rywalizacji najlepszych sportowców, lecz również areną manifestacji politycznych. Choć MKOl robił wszystko, aby tego uniknąć, do jednej z nich doszło w poniedziałek.

Poruszająca manifestacja reprezentanta Ukrainy. Wszystko rosyjską agresję

Ogromne kontrowersje wzbudził ukraiński skeletonista - Władysław Hersakiewcz, który już przed startem najważnieszej zimowej imprezy czterolecia zapowiadał, że wykorzysta ją, by zwrócić uwagę świata na rosyjską agresję na jego kraj. I tak też zrobił.

"Trzeba przyznać, że to bez dwóch zdań jeden z mocniejszych przekazów na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (6-22 lutego). W czasie poniedziałkowego treningu skeletonistów uwagę przykuwał kask Ukraińca Władysława Hersakiewcza. On dobitnie pokazuje, z czym mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą, gdzie Rosjanie mordują tysiącami Ukraińców" - tak opisywał to wysłannik Interii, Tomasz Kalemba.

Heraskiewicz wystąpił w kasku, na którym przedstawiono zdjęcia poległych w trakcie wojny rodaków sportowca. - Niektórzy byli moimi przyjaciółmi - mówił Heraskiewicz cytowany przez agencję Reuters.

MKOl reaguje na kontrowersyjny kask Ukraińca. Sportowiec zdyskwalifikowany

Jak można było się spodziewać, organizatorzy podjęli błyskawiczne kroki, aby do kolejnych manifestacji we Włoszech nie dochodziło. MKOl zakazał Haraskiewiczowi występowania w kontrowersyjnym kasku. Niedługo później gruchnęły wieści o dużo poważniejszych dla sportowca konsekwencjach.

W środę w godzinach porannych Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał oświadczenie, w którym poinformował o dyskwalifikacji reprezentanta Ukrainy - Władysława Haraskiewicza.

Zawodnik skeletonu Władysław Heraskiewicz nie będzie mógł wziąć udziału w igrzyskach Milano Cortina 2026 po odmowie zastosowania się do wytycznych MKOl dotyczących wypowiedzi sportowców. Po otrzymaniu ostatniej szansy ukraiński zawodnik nie będzie mógł wystartować dziś rano w swoim wyścigu podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano Cortina 2026. Decyzja zapadła po jego odmowie podporządkowania się wytycznym MKOl dotyczącym wypowiedzi sportowców. Została ona podjęta przez jury Międzynarodowej Federacji Bobslejów i Skeletonu (IBSF) na podstawie faktu, że kask, który zamierzał założyć, nie był zgodny z przepisami.

Wynika z niego, że Heraskiewicz odmówił prośbie o zmianę kasku na czas zawodów, w związku z czym nie został dopuszczony do rywalizacji.

"MKOl-owi bardzo zależało na tym, aby pan Haraskiewicz mógł wystartować. Dlatego też podjęto z nim rozmowy w celu znalezienia najbardziej wyważonego sposobu uwzględnienia jego chęci upamiętnienia kolegów sportowców, którzy stracili życie w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Istota tej sprawy nie dotyczy samego przekazu, lecz miejsca, w którym chciał go wyrazić" - czytamy w dalszej części.

Z dalszej treści bardzo długiego komunikatu dowiadujemy się, że reprezentant Ukrainy mógł występować w kontrowersyjnym kasku w trakcie wszystkich treningów. Zezwolono również, aby pojawił się w nim w strefie wywiadów już po rywalizacji. Jako że skeletonista upierał się na starcie w nim także w samych zawodach, MKOl postanowił ostatecznie go zdyskwalifikować.

