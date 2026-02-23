Ukrainiec wywołał burzę na igrzyskach. Nagle słowa o medalu. Naprawdę to powiedział

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Dyskwalifikacja ukraińskiego skeletonisty Władysława Heraskewycza to był jeden z najgorętszych tematów w trakcie zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech. 27-latek podsumował zakończoną imprezę czterolecia i zaczął mówić o medalu dla swojego kraju. - Trudno jednak przywieźć medal, kiedy jest się bezpodstawnie zdyskwalifikowanym - powiedział na łamach ukraińskich mediów.

Sportowiec w stroju startowym oraz kasku ze zdjęciami postaci, ujęty na tle lodowego toru, trzymający głowę w pozycji skupienia.
Heraskewycz został zdyskwalifikowany za kask
W niedzielę zakończyły się zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Najwięcej medali zdobyli Norwegowie, którzy 41 razy stawali na podium (18 złotych, 12 srebrnych, 11 brązowych medali). Biało - czerwoni wywalczyli we Włoszech cztery medale (trzy srebrne i jeden brązowy). To dało im 21. miejsce w tabeli medalowej. Łącznie znalazło się w niej 29 nacji.

Żadnego medalu we Włoszech nie wywalczyli m.in. Ukraińcy. O podium marzył m.in. Władysław Heraskewycz. Skeletonista został jednak zdyskwalifikowany jeszcze przed rozpoczęciem zmagań. W trakcie treningów miał na głowie kask, na którym widniały wizerunki ukraińskich sportowców, którzy polegli podczas rosyjskiej inwazji. - Niektórzy byli moimi przyjaciółmi - mówił Heraskewycz cytowany przez agencję Reuters. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zakazał mu występowania w tym kasku. Ukrainiec nie chciał się podporządkować i ostatecznie został zdyskwalifikowany. MKOl uznał, że taki kask to forma manifestu politycznego, która łamie zasady Karty Olimpijskiej.

    Dyskwalifikacja Ukraińca, a teraz taki komentarz. Zero wątpliwości

    Heraskewycz wiele razy zabrał głos po dyskwalifikacji, a teraz podsumował występy ukraińskich sportowców na włoskich arenach.

    Mam mieszane uczucia, bo nie wywalczyliśmy medalu, na który pracowaliśmy. Biorąc pod uwagę wyniki zawodów to jestem szczerze przekonany, że byśmy go zdobyli. Uważam, że krytyka momentami jest nie do końca podstawna. Trudno jednak przywieźć medal, kiedy jest się bezpodstawnie zdyskwalifikowanym 
    przyznał w rozmowie z serwisem sport.ua.

    Heraskewycz podkreślił, że cieszy go fakt, iż igrzyska same w sobie "wywołały falę entuzjazmu na Ukrainie". - Uważam, że to teraz jest ważniejsze niż jakiekolwiek medale. Udało nam się, pomimo wszystkich zakazów i dyskwalifikacji, uhonorować sportowców. Cała światowa prasa teraz o nich pisze - dodał.

    Słowa Heraskewycza o medalu mogą wydawać się nieco dziwne. 27-latek w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skeletonie zajął 11. miejsce. Najwyżej uplasował się w trakcie zawodów w Siguldzie, gdzie zajął 5. miejsce.

    Ukrainiec brał udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu i Pekinie. W Korei Płd. wywalczył dwunaste miejsce, a w Chinach uplasował się na osiemnastej pozycji.

    Sportowiec ubrany w żółtą kurtkę i niebieską czapkę trzyma kask w dłoni, stojąc przed podświetlonymi olimpijskimi kołami.
    Władysław Heraskewycz
