Tomasiak stanął obok Prevca. Historyczne sceny w Predazzo. Ciarki

To kolejny historyczny dzień dla polskiego sportu. 19-letniKacper Tomasiak jest wielki, po prostu. Najpierw nasz skoczek sięgnął po srebrny medal na małej skoczni w Predazzo, co już było ogromnym osiągnięciem.

Podczas sobotniej rywalizacji, 14 lutego, w Walentynki, nie musiał już nic, zero presji. Tymczasem Tomasiak znów rzucił na kolana cały świat. Najpierw w pierwszej serii skoczył 133 m. Show dał w finale zmagań.

Tomasiak odebrał medal. Historyczne chwile na włoskiej ziemi

W kluczowej, najważniejszej serii skoczył 138,5 m. To dało mu 291.2 pkt i finalnie trzecie miejsce. Tomasiak zdobył brąz. To jego drugi medal na igrzyskach i trzeci (jak na razie) dla polskiej kadry.

Kiedy emocje już nieco opadły, pierwsza trójka przystąpiła do ceremonii medalowej. Złoto odebrał Domen Prevc, a srebro Ren Nikaido. Reprezentant Polski stanął na podium, tuż obok Słoweńca i Japończyka.

Na jego twarzy widniał szeroki uśmiech, ale jednocześnie wzruszenie. Po odegraniu hymnów wszyscy trzej stanęli na najwyższym stopniu i z dumą prezentowali swoje medale. Była to iście historyczny moment.

Po zakończeniu ceremonii Kacper Tomasiak udzielił krótkiego wywiadu telewizji "Eurosport". - Rano nie czułem się jakoś super. Bliżej popołudnia może trochę lepiej - opowiadał sam 19-latek. Aż strach myśleć, co by było, gdyby od rana nasz skoczek czuł się wyśmienicie.

