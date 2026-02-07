To się dzieje naprawdę. Areny ZIO nieoddane w komplecie. Mediolan nie zdążył

Władze MKOl pierwotnie naciskały, by w tegorocznych igrzyskach bobsleiści, saneczkarze i skeletoniści ścigali się… gdzieś poza terenem Włoch. Stary tor w Cortinie d'Ampezzo pamiętał jeszcze olimpijskie czasy z 1956 roku i uchodził za bardzo niebezpieczny. Nowy udało się jednak zbudować na czas w tym samym miejscu.

Nie udało się natomiast dochować terminów przy stawianiu od podstaw mediolańskiej PalaItalia Santa Giulia. To główna arena zmagań hokejowych. Zawodnicy wyjadą na lód, ale na obiekcie nadal trwają prace wykończeniowe. Tyle że na zapleczu. Budowlańcy dostali przykaz, by nie rzucać się w oczy i przyjąć olimpijskie tempo robót.