To się dzieje naprawdę. Areny ZIO nieoddane w komplecie. Mediolan nie zdążył
Przez 17 dni oczy sportowego świata zwrócone będą na północe rejony Włoch. Tam specjaliści od konkurencji zimowych napiszą nowy rozdział w dziejach olimpizmu. Zaczną od mediolańskiego San Siro, zakończą w majestatycznym amfiteatrze Arena di Verona. O medale powalczą na 14 obiektach rozlokowanych na 22 tys. kilometrów kwadratowych. Nigdy wcześniej obszar rywalizacji nie był tak rozległy.
Olimpijska batalia toczyć się będzie w czterech tzw. klastrach, czyli głównych centrach wydarzeń. Tworzą je Mediolan, Cortina d'Ampezzo, Valtellina (Livigno + Bormio) i Val di Fiemme. W sumie 22 tys. kilometrów kwadratowych powierzchni. To największy obszar w historii igrzysk.
Każdy z regionów ma funkcjonować autonomicznie. Własna infrastruktura, w pełni wydolny system bezpieczeństwa, zaplecze kwaterunkowe, gastronomiczne i medyczne. Wyzwaniem będzie z pewnością transport między poszczególnymi regionami.
Nie tylko Mediolan i Cortina d'Ampezzo. Wielki finał na dawnej arenie gladiatorów
Olimpijczycy odwiedzą w sumie 14 aren, wliczając w to piłkarski stadion San Siro (główna ceremonia otwarcia) oraz amfiteatr w Weronie (ceremonia zamknięcia). Na wskazanych obiektach trzeba będzie wyłonić triumfatorów 116 konkurencji w 16 dyscyplinach.
Polacy wystartują w 12 konkurencjach. Naszych reprezentantów zabraknie jedynie w hokeju na lodzie, curlingu, narciarstwie dowolnym i skeletonie.
Czy wiesz, że...
- Rozpoczynająca się właśnie impreza czterolecia będzie ostatnim wielkim wydarzeniem na legendarnym San Siro, gdzie domowe mecze rozgrywają AC Milan i Inter Mediolan. Po igrzyskach stadion zostanie rozebrany. W tym samym miejscu stanie nowy obiekt - zaprojektowany w oparciu o nowoczesne trendy architektury.
- Główne ośrodki ZIO 2026 - Mediolan i Cortinę d'Ampezzo - dzieli dystans 400 kilometrów.
- Średnia odległość między poszczególnymi klastrami wynosi 250-300 km. To oznacza ponad cztery godziny jazdy samochodem. Połączenia drogowe biegną często górskimi przełęczami w surowym klimacie i przy umiarkowanej przepustowości.
- Zbudowano aż sześć wiosek olimpijskich: w Mediolanie, Cortinie d'Ampezzo, Anterselvie, Livigno, Bormio i Predazzo.
- Antholz-Anterselva Biathlon Arena może pomieścić 19 tysięcy widzów (12 500 miejsc siedzących + 6 500 stojących). To czyni ją najbardziej pojemnym stadionem tegorocznych igrzysk - spośród tych, na których toczyć się będzie rywalizacja o medale.
- Właśnie w Anterselvie, w 1995 roku, Tomasz Sikora okazał się sensacyjnym mistrzem świata w biathlonowym biegu na 20 km.
- Władze MKOl pierwotnie naciskały, by w tegorocznych igrzyskach bobsleiści, saneczkarze i skeletoniści ścigali się… gdzieś poza terenem Włoch. Stary tor w Cortinie d'Ampezzo pamiętał jeszcze olimpijskie czasy z 1956 roku i uchodził za bardzo niebezpieczny. Nowy udało się jednak zbudować na czas w tym samym miejscu.
- Nie udało się natomiast dochować terminów przy stawianiu od podstaw mediolańskiej PalaItalia Santa Giulia. To główna arena zmagań hokejowych. Zawodnicy wyjadą na lód, ale na obiekcie nadal trwają prace wykończeniowe. Tyle że na zapleczu. Budowlańcy dostali przykaz, by nie rzucać się w oczy i przyjąć olimpijskie tempo robót.
- Szacowany koszt hokejowej hali w stolicy Lombardii to 180 mln euro. Kwota szybko podskoczyła do 240-280 mln. Dziś już wiadomo, że przekroczy 300 mln. Włoskie media nie zostawiają na wykonawcy suchej nitki.
- Skoczkowie narciarscy powalczą o olimpijskie medale w Predazzo (klaster Val di Fiemme). Polskim kibicom obiekt kojarzy się więcej niż dobrze. W 2003 roku Adam Małysz zdobył tam dwa tytuły mistrza świata, bojąc rekord obu skoczni. Dekadę później po złoto MŚ sięgnął również Kamil Stoch, a drużyna dołożyła brąz. Z kolei w roku 2019 pierwszy triumf w zawodach PŚ w święcił tam Dawid Kubacki.
- Arena zamknięcia igrzysk, amfiteatr w Weronie, to trzeci co do wielkości tego typu obiekt we Włoszech. Jego budowa została ukończona w I wieku naszej ery. W przeszłości toczono na nim walki gladiatorów. Współcześnie to nobliwe centrum kulturalno-artystyczne. Wystawiane są w nim opery, odbywają się koncerty muzyczne, czasem tylko wydarzenia sportowe. Niezmiennie pozostaje jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych.
Areny ZIO 2026
1. Mediolan:
San Siro. Ceremonia otwarcia (pojemność: 75 tys. miejsc)
Forum di Milano. Łyżwiarstwo figurowe, short track (pojemność: 12,8 tys. miejsc)
Rho Fiera Milano. Hokej na lodzie, łyżwiarstwo szybkie (pojemność: 6,5 tys. miejsc)
PalItalia Santa Giulia. Hokej na lodzie (pojemność: 16 tys. miejsc)
2. Cortina d'Ampezzo
Cortina Sliding Centre. Bobsleje, saneczkarstwo, skeleton (pojemność: 3,2 tys. miejsc)
Tofane Alpine Skiing Centre. Narciarstwo alpejskie kobiet (pojemność: 7 tys. miejsc).
Curling Olympic Stadium. Curling (pojemność: 8 tys. miejsc)
Antholz-Anterselva Biathlon Arena. Biathlon (pojemność: 19 tys. miejsc)
3. Valtellina
Stelvio Ski Centre (Bormio). Narciarstwo alpejskie mężczyzn, skialpinizm (pojemność: 7 tys. miejsc)
Livigno Snow Park. Narciarstwo dowolne, snowboard (pojemność: 6 tys. miejsc)
Livigno Aerials & Moguls Park. Narciarstwo dowolne (pojemność: 4 tys. miejsc)
4. Val di Fiemme
Trampolino Dal Ben (Predazzo). Skoki narciarskie, kombinacja norweska (pojemność: 15 tys. miejsc)
Tesero Cross-Country Skiing Stadium. Biegi narciarskie, kombinacja norweska (pojemność: 50 tys. miejsc)
Werona
Verona Olympic Arena. Ceremonia zamknięcia (pojemność: 22 tys. miejsc).