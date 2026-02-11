To niesamowite, debiutant zdobył trzecie złoto w 5 dni. Tego nie było od 58 lat

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Franjo von Allmen skompletował w środę "hat-tricka" na trwających igrzyskach olimpijskich. Do sobotniego triumfu w zjeździe i poniedziałkowego zwycięstwa w kombinacji drużynowej dołożył dziś mistrzostwo w supergigancie. O 13 setnych sekundy wyprzedził Amerykanina Ryana Cochrana-Siegle. Przypomnijmy, że to jego debiut na IO.

Narciarz w kasku i goglach podczas zawodów olimpijskich na śniegu, ubrany w strój z logo igrzysk, wyraża silne emocje po zakończeniu przejazdu.
Franjo Von Allmen, 07.02.2026 r.Christian PetersenGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Niesamowite rzeczy wyprawia na tych igrzyskach olimpijskich 24-letni Szwajcar Franjo von Allmen. Był wielką nadzieją swojego kraju, bo na czempionacie globu 2025 w Seefeld sięgnął po złoto w zjeździe, wywalczył także mistrzostwo w kombinacji drużynowej. Był wtedy 12. w supergigancie.

Te igrzyska układają się tak, jak sobie wymarzył. W sobotę był bezkonkurencyjny w zjeździe, został pierwszym mistrzem tych IO, miał czas 1:51.61. "Srebrny" Giovanni Franzoni stracił wtedy 0,2 s, a "brązowy" Dominik Paris pół sekundy. Poszedł za ciosem w poniedziałek, kiedy wraz Tanguyem Nefem wygrał kombinację drużynową.

Minister sportu Rosji już triumfalnie zapowiada. "Przywrócenie". Odlicza miesiące

Tryplet Franjo von Allmena. Czegoś takiego nie widziano od igrzysk w Grenoble

W środę nadeszła rywalizacja w supergigancie, w którym jak już wspomnieliśmy rok temu na MŚ poszło mu gorzej. Tym razem już wszystko zagrało i von Allmen sięgnął po trzeci krążek z najcenniejszego kruszcu.

Żaden narciarz alpejski nie zdobył trzech złotych medali na jednych igrzyskach olimpijskich od czasów Francuza Jeana-Claude'a Killy'ego w 1968 roku!
przekazał profil IO na platformie X

Osiągnął wynik o 0,13 s lepszy od Amerykanina Ryana Cochrana-Siegle i 0,28 s szybszy od Szwajcara Marco Odermatta. Dla pierwszego z tej dwójki ten medal może mieć gorzki posmak, bo w Pekinie przed czterema laty również zajął drugie miejsce, wtedy do zwycięskiego Matthiasa Mayera zabrakło mu zaledwie 0,04 s.

Pokonał Tomasiaka i wypalił o Norwegu. Jest odpowiedź, zamieszanie trwa

Zobacz również:

Kacper Tomasiak i Philipp Raimund na podium po konkursie olimpijskim na skoczni normalnej
Skoki Narciarskie

Niemiec górą nad Tomasiakiem, a tu zaskakujące doniesienia. Nawet tego nie ukrywał

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Szczęśliwy sportowiec w czerwonej kurtce z logo reprezentacji Szwajcarii trzyma w ręku złoty medal olimpijski, prezentując go z dumą, w tle jasne niebo i śnieg.
Franjo von AllmenJEFF PACHOUD / AFPEast News
Uśmiechnięty sportowiec w czerwono-białej kurtce oraz czapce i rękawiczkach unosi obie ręce w geście zwycięstwa, wyraźna radość i duma na tle jasnego, zimowego krajobrazu.
Franjo von AllmenIPA Sport/ABACAEast News
Franjo von Allmen
Franjo von AllmenGabriele FacciottiEast News
"Wielki mecz w Portugalii". Eksperci szczerze o Polakach w FC Porto. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja