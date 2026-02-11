Niesamowite rzeczy wyprawia na tych igrzyskach olimpijskich 24-letni Szwajcar Franjo von Allmen. Był wielką nadzieją swojego kraju, bo na czempionacie globu 2025 w Seefeld sięgnął po złoto w zjeździe, wywalczył także mistrzostwo w kombinacji drużynowej. Był wtedy 12. w supergigancie.

Te igrzyska układają się tak, jak sobie wymarzył. W sobotę był bezkonkurencyjny w zjeździe, został pierwszym mistrzem tych IO, miał czas 1:51.61. "Srebrny" Giovanni Franzoni stracił wtedy 0,2 s, a "brązowy" Dominik Paris pół sekundy. Poszedł za ciosem w poniedziałek, kiedy wraz Tanguyem Nefem wygrał kombinację drużynową.

Tryplet Franjo von Allmena. Czegoś takiego nie widziano od igrzysk w Grenoble

W środę nadeszła rywalizacja w supergigancie, w którym jak już wspomnieliśmy rok temu na MŚ poszło mu gorzej. Tym razem już wszystko zagrało i von Allmen sięgnął po trzeci krążek z najcenniejszego kruszcu.

Żaden narciarz alpejski nie zdobył trzech złotych medali na jednych igrzyskach olimpijskich od czasów Francuza Jeana-Claude'a Killy'ego w 1968 roku!

Rozwiń

Osiągnął wynik o 0,13 s lepszy od Amerykanina Ryana Cochrana-Siegle i 0,28 s szybszy od Szwajcara Marco Odermatta. Dla pierwszego z tej dwójki ten medal może mieć gorzki posmak, bo w Pekinie przed czterema laty również zajął drugie miejsce, wtedy do zwycięskiego Matthiasa Mayera zabrakło mu zaledwie 0,04 s.

Franjo von Allmen JEFF PACHOUD / AFP East News

Franjo von Allmen IPA Sport/ABACA East News

Franjo von Allmen Gabriele Facciotti East News

"Wielki mecz w Portugalii". Eksperci szczerze o Polakach w FC Porto. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport