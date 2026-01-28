Partner merytoryczny: Eleven Sports

To nie koniec problemów Małysza. Nagle wkroczył minister Donalda Tuska. PKOl już reaguje

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

To nie koniec afery związanej z Adamem Małyszem i Radosławem Piesiewiczem. Prezesi odpowiednio PZN i PKOl nie szczędzą sobie uprzejmości, a w ich sprawie w końcu wypowiedział się minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Ten zaprosił na spotkanie drugiego z wymienionych działaczy, aby porozmawiać o tym, co dzieje się między związkami. 44-latek w mediach społecznościowych już odpowiedział na zaproszenie i znów między słowami uderzył w byłego skoczka.

Mężczyzna ubrany w zimową kurtkę z logo Orlen i czapką z logo Red Bulla, patrzący lekko w bok ze spokojnym wyrazem twarzy, na tle rozmytych postaci w jasnych ubraniach.
Adam MałyszLukasz Kalinowski/East NewsEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest o polskich nominacjach na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Do ich rozpoczęcia pozostał już nieco ponad tydzień. Mimo to w naszym kraju nie brakuje kontrowersji z tym związanych. Polski Związek Narciarski do udziału w imprezie wyznaczył Nikolę Komorowską, co spotkało się ze sporą krytyką. Wszystko ze względu, że wszelkie kryteria spełniała Aniela Sawicka, która finalnie po zmianie decyzji weźmie udział w rywalizacji.

Zobacz również:

Na zdjęciu prezydent RP - Karol Nawrocki
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Ostateczna decyzja Nawrockiego. Tuż przed igrzyskami. Właśnie to potwierdzili

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Podobnie postąpił Polski Komitet Olimpijski, który w miejsce Piotra Habdasa wyznaczył do reprezentowania Polski Michała Jasieczka. Wszystko to odbyło się bez jakiejkolwiek zgody PZN, co było sporym zapalnikiem do konfliktu między prezesami związków - Adamem Małyszem i Radosławem Piesiewiczem.

    Obaj wystosowali już w swoim kierunku oświadczenia, a do sprawy w końcu odniósł się wywoływany do tablicy minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki. Ten za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprosił wspomnianych działaczy na spotkanie, aby wyjaśnic wszelkie nieporozumienia.

    Piesiewicz jasno o zaproszeniu ministra rządu Tuska. "Kontrowersji jest bardzo dużo"

    Na zaproszenie odpowiedział już prezes PKOl-u, czyli wspomniany już Radosław Piesiewicz. Ten odparł, iż jest szczęśliwy na takie spotkanie. Do tego nie zabrakło szpileczki w Adama Małysza. 44-latek wskazał, że kontrowersji nie brakuje także w innych dyscyplinach, które zrzesza PZN.

    Zobacz również:

    Dawid Kubacki / Piotr Żyła
    Skoki Narciarskie

    Kompromitacja w Oberstdorfie, a teraz pilny komunikat PZN. Polacy jednak rezygnują

    Kacper Dąderewicz
    Kacper Dąderewicz

      - Otrzymałem zaproszenie od ministra Jakuba Rutnickiego na spotkanie w sprawie sytuacji w Polskim Związku Narciarskim. Bardzo się cieszę, że będzie możliwość rozmowy o wszystkich przypadkach, które w ostatnich dniach lawinowo spłynęły do PKOl. Bo kontrowersji jest bardzo dużo. Dotyczą one nie tylko Anieli Sawickiej i Michała Jasiczka, ale też wielu innych dyscyplin: skoków narciarskich, biegów narciarskich, czy kombinacji norweskiej - przekazał.

      grzyska olimpijskie odbędą się we Włoszech, a gospodarzem będzie Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Początek rywalizacji zaplanowany jest na 6 lutego, natomiast koniec na 22.

      Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Zobacz również:

      Tina Maze skomentowała formę Maryny Gąsienicy-Daniel
      Narciarstwo Alpejskie

      Legenda wydała wyrok ws. Polki. Zwraca uwagę na jedno

      Amanda Gawron
      Amanda Gawron
      Mężczyzna w czapce z daszkiem i bluzie sportowej z licznymi logotypami sponsorów wspina się po schodach na zewnątrz, trzymając w ręku butelkę. Do bluzy przypięta jest akredytacja z roku 2024.
      Adam MałyszDamian Klamka / East NewsEast News
      Adam Małysz
      Adam MałyszMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
      Mężczyzna w garniturze siedzący na krześle obok świecącego neonowego symbolu kół olimpijskich na tle tablicy z logotypami partnerów i sponsorów.
      Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu OlimpijskiegoTomasz Jastrzebowski East News

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja