To nie koniec problemów Małysza. Nagle wkroczył minister Donalda Tuska. PKOl już reaguje

Bardzo głośno w ostatnim czasie jest o polskich nominacjach na zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Do ich rozpoczęcia pozostał już nieco ponad tydzień. Mimo to w naszym kraju nie brakuje kontrowersji z tym związanych. Polski Związek Narciarski do udziału w imprezie wyznaczył Nikolę Komorowską, co spotkało się ze sporą krytyką. Wszystko ze względu, że wszelkie kryteria spełniała Aniela Sawicka, która finalnie po zmianie decyzji weźmie udział w rywalizacji.

Podobnie postąpił Polski Komitet Olimpijski, który w miejsce Piotra Habdasa wyznaczył do reprezentowania Polski Michała Jasieczka. Wszystko to odbyło się bez jakiejkolwiek zgody PZN, co było sporym zapalnikiem do konfliktu między prezesami związków - Adamem Małyszem i Radosławem Piesiewiczem.

Obaj wystosowali już w swoim kierunku oświadczenia, a do sprawy w końcu odniósł się wywoływany do tablicy minister sportu i turystyki, Jakub Rutnicki. Ten za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprosił wspomnianych działaczy na spotkanie, aby wyjaśnic wszelkie nieporozumienia.

Rozwiń

Piesiewicz jasno o zaproszeniu ministra rządu Tuska. "Kontrowersji jest bardzo dużo"

Na zaproszenie odpowiedział już prezes PKOl-u, czyli wspomniany już Radosław Piesiewicz. Ten odparł, iż jest szczęśliwy na takie spotkanie. Do tego nie zabrakło szpileczki w Adama Małysza. 44-latek wskazał, że kontrowersji nie brakuje także w innych dyscyplinach, które zrzesza PZN.

- Otrzymałem zaproszenie od ministra Jakuba Rutnickiego na spotkanie w sprawie sytuacji w Polskim Związku Narciarskim. Bardzo się cieszę, że będzie możliwość rozmowy o wszystkich przypadkach, które w ostatnich dniach lawinowo spłynęły do PKOl. Bo kontrowersji jest bardzo dużo. Dotyczą one nie tylko Anieli Sawickiej i Michała Jasiczka, ale też wielu innych dyscyplin: skoków narciarskich, biegów narciarskich, czy kombinacji norweskiej - przekazał.

Rozwiń

grzyska olimpijskie odbędą się we Włoszech, a gospodarzem będzie Mediolan oraz Cortina d'Ampezzo. Początek rywalizacji zaplanowany jest na 6 lutego, natomiast koniec na 22.

Czy Włochy są przygotowane na igrzyska olimpijskie? "Wszyscy są gotowi na emocje". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Adam Małysz Damian Klamka / East News East News

Adam Małysz Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Jastrzebowski East News