Partner merytoryczny: Eleven Sports

To była długo wyczekiwana decyzja. To największe polskie nadzieje medalowe na igrzyska

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego ogłosił nominacje olimpijskie. Na igrzyskach w Mediolanie wystartuje dziewięciu panczenistów. To właśnie w gronie łyżwiarzy szybkich kibice biało-czerwonych mogą upatrywać potencjalnych medalistów. Ostatni raz na podium polscy panczeniści stanęli w 2014 roku.

Zawodnik w biało-czerwonym stroju podczas wyścigu na łyżwach szybkich na torze lodowym, za nim widoczny drugi zawodnik w niebieskim stroju; w tle różowa reklama i trybuny.
Damian Żurek to jedna z największych nadziei medalowych na igrzyska olimpijskie w MediolanieIMAGO/Douwe BijlsmaEast News
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Zarząd PZŁS właśnie zatwierdził skład reprezentacji na igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. O nominacje dla kraju rywalizowano podczas zawodów Pucharu Świata, a potem krajowe związki wybierały reprezentantów. Podopieczni trenerów Rolanda Cieślaka i Artura Wasia wywalczyli łącznie czternaście miejsc olimpijskich w konkurencjach indywidualnych.

Bardzo dobrze spisywali się przede wszystkim sprinterzy, którzy na 500 i 1000 m uzyskali jedenaście na dwanaście możliwych przepustek na igrzyska. W obu konkurencjach wystartują Damian Żurek, Marek Kania i Piotra Michalski. Wśród pań na 500 m będą rywalizowały Kaja Ziomek-Nogal, Martyna Baran i Andżelika Wójcik (500 m), a Karolina Bosiek i Natalia Czerwonka na 1000 m.

Zobacz również:

Zbigniew Bródka triumfował w Soczi
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

O błysk łyżwy - historyczny moment polskiego sportu. Łyżwiarze szybcy znów wielką nadzieją

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

    Ta ostatnia zakwalifikowała się także na 1500 m. Dla reprezentantki Areny Tomaszów będą to już piąte igrzyska w karierze. 38-letnia panczenistka to jedyna w reprezentacji Polski zawodniczka, która zna smak medalu olimpijskiego. W 2014 roku wywalczyła go w rywalizacji drużynowej. Igrzyska w Soczi były wybitnie udane dla polskich panczenistów. Złoto indywidualnie wywalczył Zbigniew Bródka, a panowie do srebra pan dołożyli brąz w drużynie.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak błysnął w Innsbrucku. Znacznie gorzej spisał się Kamil Stoch
    Turniej Czterech Skoczni

    Koszmarne pożegnanie Stocha. Powtórka z historii Tomasiaka. Ogrom emocji na Bergisel

    Tomasz Brożek
    Bartłomiej Wrzesiński
    Tomasz Brożek, Bartłomiej Wrzesiński

      - Jestem dumna, bo poziom rywalizacji w tym roku był kosmiczny, zakwalifikowanie się na igrzyska było nie lada wyczynem - uważa Czerwonka. - Po ostatnim PŚ w Hamar wróciłam totalnie zmęczona, zwłaszcza psychicznie, bo przeżywałam kwalifikacje olimpijskie nie tylko swoje, ale i całej grupy. Było to tak obciążające, że przez chwilę miałam dość startów. Kilka dni temu już powiedziałam trenerowi, że odpoczęłam i jestem gotowa do rywalizacji, tym bardziej że "noga się kręci".

      W Mediolanie zadebiutuje dwóch panczenistów - wspomniana Baran i Władimir Semirunnij (1500 i 10 000 m). Rosjanin z polskim paszportem obok Żurka i Ziomek-Nogal to polskie nadzieje na medal. - Rzeczywiście można mieć apetyt nawet na trzy medale. To jednak sport i różnie się może wydarzyć. Wyniki są naprawdę obiecujące, ale pamiętajmy, że cały świat się przygotowuje na igrzyska, a nie na Puchary Świata. Jak już zawodnik ma kwalifikację olimpijską, to trochę przed tym najważniejszym startem odpuści, by w Mediolanie wyskoczyć z formą - uważa Mieczysław Szymajda, pierwszy trener Bródki.

      Zobacz również:

      Dawid Kubacki
      Turniej Czterech Skoczni

      Dawid Kubacki wrócił i ujawnił skandal. "Nie wiem, jakie były tego przyczyny"

      Tomasz Kalemba
      Tomasz Kalemba

        Rywalizacja panczenistów na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo rozpocznie się w sobotę (7 lutego) od biegu kobiet na dystansie 3000 m, a zakończy się dwa tygodnie później na zmaganiach w mass starcie.

        Zobacz również:

        Sportowiec w stroju reprezentacji Polski unosi w górę polską flagę, uśmiechnięty po zwycięstwie, w tle widoczne olimpijskie koła na lodowisku.
        Zbigniew Bródka triumfował w SocziDamien MeyerAFP
        Łyżwiarz szybki w czerwonym stroju z biało-czerwonym motywem w trakcie wyścigu na lodowisku, dynamiczny ruch, wyraz skupienia na twarzy, wokół tor oznaczony niebieskimi liniami i czerwonymi punktami.
        Natalia CzerwonkaAris MessinisAFP
        Sportowiec w stroju panczenisty w narodowych barwach Polski podczas wyścigu na lodowisku, dynamiczna sylwetka pochylona do przodu, skoncentrowany wyraz twarzy.
        Damian Żurek - reprezentant Polski w łyżwiarstwie szybkimWANG ZHAO AFP
        „Nie zasłużyliśmy na to” – Hansi Flick po zwycięstwie 2:0 nad Espanyolem© 2025 Associated Press

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja