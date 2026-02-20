Thriller na IO. "Zaczynam za 2 minuty, nie przegapcie". To były jego ostatnie słowa

Finley Melville Ives to aktualny mistrz świata. Uważany był za jednego z głównych faworytów do złotego medalu olimpijskiego. Start w konkurencji halfpipe zakończył jednak na eliminacjach.

19-latek upadł w trakcie obu przejazdów kwalifikacyjnych. Za pierwszym razem wyszedł z tego bez szwanku. Kolejny incydent wyglądał jednak bardzo groźnie.

Finley Melville Ives stracił przytomność. Zawody w Livigno przerwano. Zawodnik przechodzi szczegółowe badania

Kilka chwil przed upadkiem Nowozelandczyk zachęcał internautów do obejrzenia swojego występu. "Zaczynam za dwie minuty, nie przegapcie" - napisał z wyciągu krzesełkowego, zamieszczają post w mediach społecznościowych. To były jego ostatnie słowa w roli uczestnika tych igrzysk.

Po jednej z powietrznych akrobacji uderzył głową o podłoże i znieruchomiał. Na kilka chwil stracił przytomność. Publiczność na olimpijskim obiekcie w Livigno zamarła.

Zawodnika natychmiast otoczyło sześciu ratowników medycznych. Zawody zostały przerwane na prawie 10 minut. Melville Ives został ewakuowany z trasy na noszach.

Szybko odzyskał przytomność. Przetransportowano go do szpitala, gdzie został poddany gruntownej diagnostyce.

"Na szczęście Finley jest w stanie stabilnym i mógł porozmawiać z matką. Przejdzie teraz kilka badań lekarskich, aby określić zakres obrażeń" - poinformowała nowozelandzka ekipa w oficjalnym komunikacie kilkadziesiąt minut później.

Finley Melville Ives KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Po fatalnym upadku Finley Melville Ives stracił na kilka chwil przytomność KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

Nowozelandczyk został ewakuowany po sprawnej akcji służb medycznych KIRILL KUDRYAVTSEV AFP

