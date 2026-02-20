Thriller na IO. "Zaczynam za 2 minuty, nie przegapcie". To były jego ostatnie słowa

Do scen mrożących krew w żyłach doszło w piątek na olimpijskim obiekcie w Livigno. Zmagania w narciarstwie dowolnym - w trakcie widowiskowej konkurencji halfpipe - zostały przerwane po fatalnie wyglądającym upadku Finleya Melville'a Ivesa. Aktualny mistrz świata uderzył głową o podłoże i stracił przytomność. Do akcji natychmiast ruszyły służby ratunkowe.

Grupa ratowników narciarskich udziela pomocy osobie leżącej na śniegu, wokół widoczne nosze ratownicze oraz sprzęt ratunkowy, wszyscy ubrani w odzież zimową i kamizelki odblaskowe.
Wypadek na olimpijskim obiekcie. Służby medyczne udzielają pomocy nowozelandzkiemu narciarzowi Julia Demaree NikhinsonEast News
Finley Melville Ives to aktualny mistrz świata. Uważany był za jednego z głównych faworytów do złotego medalu olimpijskiego. Start w konkurencji halfpipe zakończył jednak na eliminacjach.

19-latek upadł w trakcie obu przejazdów kwalifikacyjnych. Za pierwszym razem wyszedł z tego bez szwanku. Kolejny incydent wyglądał jednak bardzo groźnie.

Finley Melville Ives stracił przytomność. Zawody w Livigno przerwano. Zawodnik przechodzi szczegółowe badania

Kilka chwil przed upadkiem Nowozelandczyk zachęcał internautów do obejrzenia swojego występu. "Zaczynam za dwie minuty, nie przegapcie" - napisał z wyciągu krzesełkowego, zamieszczają post w mediach społecznościowych. To były jego ostatnie słowa w roli uczestnika tych igrzysk.

Po jednej z powietrznych akrobacji uderzył głową o podłoże i znieruchomiał. Na kilka chwil stracił przytomność. Publiczność na olimpijskim obiekcie w Livigno zamarła.

    Zawodnika natychmiast otoczyło sześciu ratowników medycznych. Zawody zostały przerwane na prawie 10 minut. Melville Ives został ewakuowany z trasy na noszach.

    Szybko odzyskał przytomność. Przetransportowano go do szpitala, gdzie został poddany gruntownej diagnostyce.

    "Na szczęście Finley jest w stanie stabilnym i mógł porozmawiać z matką. Przejdzie teraz kilka badań lekarskich, aby określić zakres obrażeń" - poinformowała nowozelandzka ekipa w oficjalnym komunikacie kilkadziesiąt minut później.

      Finley Melville Ives
      Finley Melville IvesKIRILL KUDRYAVTSEV AFP
      Narciarz leżący na śnieżnym stoku po upadku, z nartami wciąż przypiętymi do butów, ubrany w czarny kombinezon, kask i gogle ochronne.
      Po fatalnym upadku Finley Melville Ives stracił na kilka chwil przytomność KIRILL KUDRYAVTSEV AFP
      Dwóch ratowników narciarskich w jaskrawych kamizelkach transportuje osobę na noszach po śnieżnym stoku, używając nart i sprzętu ratunkowego.
      Nowozelandczyk został ewakuowany po sprawnej akcji służb medycznych KIRILL KUDRYAVTSEV AFP
      Jekatierina Kurakowa: Wiedziałam, że albo pojadę idealnie i będę w finale, albo powiem "ciao"Polsat Sport

