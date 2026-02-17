Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [wtorek 17 lutego]

Wtorek 17 lutego, czyli jedenasty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 upłynie głównie pod znakiem rywalizacji w curlingu, hokeju, łyżwiarstwie szybkim oraz narciarstwie dowolnym. ZIO 2026. 17.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Starty Polaków. Harmonogram.

Dziś we wtorek 17 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie dziewięć kompletów medali. Tego dnia odbędą się zawody w biathlonie, bobslejach, curlingu, hokeju, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie dowolnym i snowboardzie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [wtorek 17 lutego]

Biathlon (mężczyźni)

  • 14:30 Sztafety 4x7,5 km (Polska)

Bobsleje (mężczyźni)

  • 19:00 Dwójki (3. ślizg)
  • 21:03 Dwójki (4. ślizg)

Curling

  • 9:05 Szwajcaria - Szwecja, mężczyźni (9. sesja)
  • 9:05 USA - Chiny, mężczyźni (9. sesja)
  • 9:05 Czechy - Niemcy, mężczyźni (9. sesja)
  • 14:05 Szwecja - Kanada, kobiety (9. sesja)
  • 14:05 Włochy - Japonia, kobiety (9. sesja)
  • 14:05 Dania - USA, kobiety (9. sesja)
  • 14:05 Korea Południowa - Szwajcaria, kobiety (9. sesja)
  • 19:05 Niemcy - Szwajcaria, mężczyźni (10. sesja)
  • 19:05 USA - Włochy, mężczyźni (10. sesja)
  • 19:05 Kanada - Wielka Brytania, mężczyźni (10. sesja)
  • 19:05 Szwecja - Norwegia, mężczyźni (10. sesja)

Hokej (mężczyźni)

  • 12:10 Niemcy - Francja (baraż o ćwierćfinał)
  • 12:10 Szwajcaria - Włochy (baraż o ćwierćfinał)
  • 16:40 Czechy - Dania(baraż o ćwierćfinał)
  • 21:10 Szwecja - Łotwa (baraż o ćwierćfinał)

Kombinacja norweska (mężczyźni)

  • 9:00 Konkurs skoków HS 143 (K-128) (seria próbna, Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 10:00 Konkurs skoków HS 143 (K-128) (1. seria, Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)
  • 13:45 Bieg ma 10 km stylem łyżwowym (Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek)

Łyżwiarstwo figurowe 

  • 18:45 Zawody indywidualne, solistki, program krótki (Jekaterina Kurakowa)

Łyżwiarstwo szybkie

  • 14:30 Bieg masowy, drużyny mężczyzn (półfinały)
  • 14:52 Bieg masowy, drużyny kobiet (półfinały)
  • 15:24 Bieg masowy, drużyny mężczyzn (finał D)
  • 15:30 Bieg masowy, drużyny mężczyzn (finał C)
  • 15:43 Bieg masowy, drużyny kobiet (finał D)
  • 15:49 Bieg masowy, drużyny kobiet (finał C)
  • 16:22 Bieg masowy, drużyny mężczyzn (finał B)
  • 16:28 Bieg masowy, drużyny mężczyzn (finał A)
  • 16:41 Bieg masowy, drużyny kobiet (finał B)
  • 16:47 Bieg masowy, drużyny mężczyzn (finał A)

Narciarstwo dowolne

  • 10:45 Skoki akrobatyczne, kobiety (kwalifikacje 1)
  • 11:30 Skoki akrobatyczne, kobiety (kwalifikacje 2)
  • 13:30 Skoki akrobatyczne, mężczyźni (kwalifikacje 1)
  • 14:15 Skoki akrobatyczne, mężczyźni (kwalifikacje 2)
  • 19:30 Big Air, mężczyźni (finał, 1. przejazd)
  • 19:52 Big Air, mężczyźni (finał, 2. przejazd)
  • 20:15 Big Air, mężczyźni (finał, 3. przejazd)

Snowboard (kobiety)

  • 13:00 Slopestyle (finał, 1. przejazd)
  • 13:27 Slopestyle (finał, 2. przejazd)
  • 13:54 Slopestyle (finał, 3. przejazd)
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP
Oświetlony skocznia narciarska nocą, na parkingu przed obiektem znajdują się zaparkowane samochody i niewielka ilość resztek śniegu, budynek wyróżnia się nowoczesną architekturą i jasnym podświetleniem
Cortina Curling Olympic Stadium - arena zmagań curlerów na ZIO 2026TIZIANA FABI AFP

