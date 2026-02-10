Dziś we wtorek 10 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych 10 zawodów finałowych. W turnieju mikstów decydującą walkę o medale stoczą curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w biathlonie, biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i short-tracku. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesował start polskiej drużyny mieszanej w skokach narciarskich w turnieju mikstów.