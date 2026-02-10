Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [wtorek 10.02.2026]
Czwarty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 10 lutego przyniesie nam przede wszystkim start polskiej drużyny mieszanej w skokach narciarskich. Ponadto ruszy rywalizacja w short-tracku, a kibiców czekają jeszcze m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 10.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
Dziś we wtorek 10 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych 10 zawodów finałowych. W turnieju mikstów decydującą walkę o medale stoczą curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w biathlonie, biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i short-tracku. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesował start polskiej drużyny mieszanej w skokach narciarskich w turnieju mikstów.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [10 lutego]
Biathlon (mężczyźni)
- 13:30 Bieg indywidualny na 20 km (Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Anna Mąka)
Biegi Narciarskie
- 9:15 Sprint kobiet (kwalifikacje), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
- 9:55 Sprint mężczyzn (kwalifikacje), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
- 11:45 Sprint kobiet (ćwierćfinały), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
- 12:15 Sprint mężczyzn (ćwierćfinały), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
- 12:45 Sprint kobiet (półfinały), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
- 12:57 Sprint mężczyzn (półfinały), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
- 13:09 Sprint kobiet (finał), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
- 13:21 Sprint mężczyzn (finał), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
Curling (miksty)
- 14:05 Mecz o trzecie miejsce
- 18:05 Finał
Hokej (kobiety)
- 12:10 Japonia - Szwecja (grupa B)
- 16:40 Włochy - Niemcy (grupa B)
- 20:10 Kanada - USA (grupa A)
- 21:10 Finlandia - Szwajcaria (grupa A)
Łyżwiarstwo figurowe (mężczyźni)
- 18:30 Zawody indywidualne, program krótki (Władimir Samojłow)
Narciarstwo alpejskie (kobiety)
- 10:30 Kombinacja drużynowa, zjazd
- 14:00 Kombinacja drużynowa, slalom
Narciarstwo dowolne
- 11:15 Jazda po muldach mężczyzn (kwalifikacje)
- 12:30 Slopestyle mężczyzn (finał, 1. przejazd)
- 12:59 Slopestyle mężczyzn (finał, 2. przejazd)
- 13:28 Slopestyle mężczyzn (finał, 3. przejazd)
- 14:15 Jazda po muldach kobiety (kwalifikacje)
Saneczkarstwo (kobiety)
- 17:00 Jedynki (3. przejazd, Klaudia Domaradzka)
- 18:34 Jedynki (4. przejazd, Klaudia Domaradzka)
Short-track
- 10:30 500 metrów kobiet (eliminacje), Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
- 11:08 1000 metrów mężczyzn (eliminacje), Michał Niewiński, Felix Pigeon
- 11:59 Sztafety miksty, (ćwierćfinały), Polska
- 12:34 Sztafety miksty (półfinały), ew. Polska
- 12:48 Sztafety miksty (finał B), ew. Polska
- 12:56 Sztafety miksty (finał A), ew. Polska
Skoki narciarskie
- 17:30 Miksty, HS 109 (K-98) (seria próbna), Polska
- 18:45 Konkursów mikstów, HS 109 (K-98) (1. seria), Polska
- 20:05 Konkurs mikstów, HS 109 (K-98) (2. seria), ew. Polska