Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [wtorek 10.02.2026]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Czwarty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 10 lutego przyniesie nam przede wszystkim start polskiej drużyny mieszanej w skokach narciarskich. Ponadto ruszy rywalizacja w short-tracku, a kibiców czekają jeszcze m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 10.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Sportowiec w kombinezonie narciarskim i kasku podczas rozpędzania się na belce startowej skoczni narciarskiej, w pozycji aerodynamicznej, gotowy do oddania skoku.
Kacper Tomasiak podczas konkursu skoków na zimowych igrzyskach 2026 JAVIER SORIANOAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Dziś we wtorek 10 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych 10 zawodów finałowych. W turnieju mikstów decydującą walkę o medale stoczą curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w biathlonie, biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i short-tracku. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesował start polskiej drużyny mieszanej w skokach narciarskich w turnieju mikstów.

Katarzyna Bachleda-Curuś: To, co proponuje ten ośrodek, to same dobre informacje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [10 lutego]

Biathlon (mężczyźni)

  • 13:30 Bieg indywidualny na 20 km (Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Anna Mąka)

Biegi Narciarskie

  • 9:15 Sprint kobiet (kwalifikacje), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
  • 9:55 Sprint mężczyzn (kwalifikacje), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
  • 11:45 Sprint kobiet (ćwierćfinały), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
  • 12:15 Sprint mężczyzn (ćwierćfinały), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
  • 12:45 Sprint kobiet (półfinały), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
  • 12:57 Sprint mężczyzn (półfinały), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga
  • 13:09 Sprint kobiet (finał), ew. Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej
  • 13:21 Sprint mężczyzn (finał), ew. Dominik Bury, Sebastian Bryja, Maciej Staręga

Curling (miksty)

  • 14:05 Mecz o trzecie miejsce
  • 18:05 Finał

Hokej (kobiety)

  • 12:10 Japonia - Szwecja (grupa B)
  • 16:40 Włochy - Niemcy (grupa B)
  • 20:10 Kanada - USA (grupa A)
  • 21:10 Finlandia - Szwajcaria (grupa A)

Łyżwiarstwo figurowe (mężczyźni)

  • 18:30 Zawody indywidualne, program krótki (Władimir Samojłow)

Narciarstwo alpejskie (kobiety)

  • 10:30 Kombinacja drużynowa, zjazd
  • 14:00 Kombinacja drużynowa, slalom

Narciarstwo dowolne 

  • 11:15 Jazda po muldach mężczyzn (kwalifikacje)
  • 12:30 Slopestyle mężczyzn (finał, 1. przejazd)
  • 12:59 Slopestyle mężczyzn (finał, 2. przejazd)
  • 13:28 Slopestyle mężczyzn (finał, 3. przejazd)
  • 14:15 Jazda po muldach kobiety (kwalifikacje)

Saneczkarstwo (kobiety)

  • 17:00 Jedynki (3. przejazd, Klaudia Domaradzka)
  • 18:34 Jedynki (4. przejazd, Klaudia Domaradzka)

Short-track 

  • 10:30 500 metrów kobiet (eliminacje), Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska
  • 11:08 1000 metrów mężczyzn (eliminacje), Michał Niewiński, Felix Pigeon
  • 11:59 Sztafety miksty, (ćwierćfinały), Polska
  • 12:34 Sztafety miksty (półfinały), ew. Polska
  • 12:48 Sztafety miksty (finał B), ew. Polska
  • 12:56 Sztafety miksty (finał A), ew. Polska

Skoki narciarskie

  • 17:30 Miksty, HS 109 (K-98) (seria próbna), Polska
  • 18:45 Konkursów mikstów, HS 109 (K-98) (1. seria), Polska
  • 20:05 Konkurs mikstów, HS 109 (K-98) (2. seria), ew. Polska
Natalia Maliszewska
Natalia MaliszewskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja