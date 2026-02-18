Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [środa 18 lutego]
Środa 18 lutego, czyli dwunasty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 upłynie głównie pod znakiem rywalizacji w curlingu, hokeju, narciarstwie alpejskim i short-tracku. ZIO 2026. 18.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Starty Polaków. Harmonogram.
W środę 18 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Tego dnia odbędą się zawody w biathlonie, biegach narciarskich, curlingu, hokeju, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, short-tracku i snowboardzie.
Biathlon (kobiety)
- 14:45 Sztafety 4x6 km (Polska)
Biegi narciarskie
- 9:45 Sprint drużynowy, kobiety (kwalifikacje, Polska)
- 10:15 Sprint drużynowy, mężczyźni (kwalifikacje, Polska)
- 11:45 Sprint drużynowy, kobiety (finał, ew. Polska)
- 12:15 Sprint drużynowy, mężczyźni (finał, ew. Polska)
Curling
- 9:05 Chiny - Dania, kobiety (10. sesja)
- 9:05 USA - Wielka Brytania, kobiety (10. sesja)
- 9:05 Szwecja - Korea Południowa, kobiety (10. sesja)
- 14:05 Włochy - Kanada, mężczyźni, (11. sesja)
- 14:05 Chiny - Czechy, mężczyźni (11. sesja)
- 14:05 Norwegia - Szwajcaria, mężczyźni (11. sesja)
- 14:05 USA - Wielka Brytania, mężczyźni (11. sesja)
- 19:05 Wielka Brytania - Japonia, kobiety (11. sesja)
- 19:05 Szwajcaria - Dania, kobiety (11. sesja)
- 19:05 Kanda - Włochy, kobiety, (11. sesja)
- 19:05 Chiny - Szwecja, kobiety (11. sesja)
Hokej (mężczyźni)
- 12:10 Słowacja - Niemcy (ćwierćfinał 1)
- 16:40 Kanada - Czechy (ćwierćfinał 2)
- 18:10 Finlandia - Szwajcaria (ćwierćfinał 3)
- 21:10 USA - Szwecja (ćwierćfinał 4)
Narciarstwo alpejskie (kobiety)
- 10:00 Slalom (1. przejazd, Aniela Sawicka)
- 13:30 Slalom (2. przejazd, ew. Aniela Sawicka)
Narciarstwo dowolne (kobiety)
- 11:30 Akrobatyka (finał B)
- 12:30 Akrobatyka (finał A)
Short-track
- 20:15 500 m, mężczyźni (ćwierćfinały, Felix Pigeon)
- 20:42 500 m, mężczyźni (półfinały, ew. Felix Pigeon)
- 20:50 Sztafety 3000, kobiety (finał B)
- 20:59 Sztafety 3000, kobiety (finał A)
- 21:24 500 m, mężczyźni (finał B, ew. Felix Pigeon)
- 21:29 500 m, mężczyźni (finał A, ew. Felix Pigeon)
Snowboard (mężczyźni)
- 12:30 Slopestyle (finał, 1. przejazd)
- 12:59 Slopestyle (finał, 2. przejazd)
- 13:28 Slopestyle (finał, 3. przejazd)