Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [środa 11.02.2026]
Środa 11 lutego, czyli piąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie start wyczekiwanego przez wielu kibiców turnieju hokeja mężczyzn. Rywalizację zainaugurują także kombinatorzy norwescy. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biathlonie, łyżwiarstwie szybkim czy saneczkarstwie. ZIO 2026. 11.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W środę 11 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Tego dnia zostaną rozegrane pierwsze dwa mecze w turnieju hokeja mężczyzn. Poza tym odbędą się zawody w biathlonie, curlingu, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [środa 11 lutego]
Biathlon (kobiety)
- 14:15 Bieg indywidualny na 15 km, (Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Anna Mąka)
Curling (mężczyźni)
- 19:05 Szwecja - Włochy (1. sesja)
- 19:05 Kanada - Niemcy (1. sesja)
- 19:05 Czechy - USA (1. sesja)
- 19:05 Chiny - Wielka Brytania (1. sesja)
Hokej (mężczyźni)
- 16:40 Słowacja - Finlandia (grupa A)
- 21:10 Szwecja - Włochy (grupa B)
Kombinacja norweska (mężczyźni)
- 9:00 Konkurs skoków HS 109 (K-98) (seria próbna), ew. Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
- 10:00 Konkurs skoków HS 109 (K-98) (1. seria), Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
- 13:45 Bieg na 10 km stylem łyżwowym, ew. Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)
18:30 Finał 1000 m (ew. Damian Żurek, Marek Kania, Piotr Michalski)
Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)
- 11:30 Supergigant (ew. Michał Jasiczek)
Narciarstwo dowolne (kobiety)
- 11:00 Jazda po muldach (kwalifikacje 2)
- 14:15 Jazda po muldach (finał B)
- 14:55 Jazda po muldach (finał A)
Saneczkarstwo
- 17:00 Dwójki kobiet (1. przejazd, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz)
- 17:45 Dwójki mężczyzn (1. przejazd, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)
- 18:53 Dwójki kobiet (2. przejazd, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz)
- 19:44 Dwójki mężczyzn (2. przejazd, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)
Snowboard
- 10:30 Halfpipe kobiet (kwalifikacje, 1. przejazd)
- 11:27 Halfpipe kobiet (kwalifikacje, 2. przejazd)
- 19:30 Halfpipe mężczyzn (kwalifikacje, 1. przejazd)
- 20:27 Halfpipe mężczyzn, (kwalifikacje, 2. przejazd)