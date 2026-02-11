Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [środa 11.02.2026]

Aleksy Kiełbasa

Środa 11 lutego, czyli piąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie start wyczekiwanego przez wielu kibiców turnieju hokeja mężczyzn. Rywalizację zainaugurują także kombinatorzy norwescy. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biathlonie, łyżwiarstwie szybkim czy saneczkarstwie. ZIO 2026. 11.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Dwóch sportowców w kaskach i kombinezonach startowych leży na saneczkach w pozycji aerodynamicznej podczas konkurencji saneczkarskiej na lodowym torze
Nasze saneczkarki powalczą o czołowe lokaty na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026IMAGO/kristen-images.com / Michael KristenNewspix.pl
W środę 11 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Tego dnia zostaną rozegrane pierwsze dwa mecze w turnieju hokeja mężczyzn. Poza tym odbędą się zawody w biathlonie, curlingu, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [środa 11 lutego]

Biathlon (kobiety)

  • 14:15 Bieg indywidualny na 15 km, (Natalia Sidorowicz, Kamila Żuk, Joanna Jakieła, Anna Mąka)

Curling (mężczyźni)

  • 19:05 Szwecja - Włochy (1. sesja)
  • 19:05 Kanada - Niemcy (1. sesja)
  • 19:05 Czechy - USA (1. sesja)
  • 19:05 Chiny - Wielka Brytania (1. sesja)

Hokej (mężczyźni) 

  • 16:40 Słowacja - Finlandia (grupa A)
  • 21:10 Szwecja - Włochy (grupa B)

Kombinacja norweska (mężczyźni)

  • 9:00 Konkurs skoków HS 109 (K-98) (seria próbna), ew. Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
  • 10:00 Konkurs skoków HS 109 (K-98) (1. seria), Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek
  • 13:45 Bieg na 10 km stylem łyżwowym, ew. Kacper Jarząbek, Miłosz Krzempek

Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)

18:30 Finał 1000 m (ew. Damian Żurek, Marek Kania, Piotr Michalski)

Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)

  • 11:30 Supergigant (ew. Michał Jasiczek)

Narciarstwo dowolne (kobiety)

  • 11:00 Jazda po muldach (kwalifikacje 2)
  • 14:15 Jazda po muldach (finał B)
  • 14:55 Jazda po muldach (finał A)

Saneczkarstwo 

  • 17:00 Dwójki kobiet (1. przejazd, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz)
  • 17:45 Dwójki mężczyzn (1. przejazd, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)
  • 18:53 Dwójki kobiet (2. przejazd, Dominika Piwkowska/Nikola Domowicz)
  • 19:44 Dwójki mężczyzn (2. przejazd, Michał Gancarczyk/Wojciech Chmielewski)

Snowboard

  • 10:30 Halfpipe kobiet (kwalifikacje, 1. przejazd)
  • 11:27 Halfpipe kobiet (kwalifikacje, 2. przejazd)
  • 19:30 Halfpipe mężczyzn (kwalifikacje, 1. przejazd)
  • 20:27 Halfpipe mężczyzn, (kwalifikacje, 2. przejazd)
Intensywna walka o krążek przed bramką podczas meczu hokeja na lodzie, zawodnicy obu drużyn w pełnym skupieniu starają się zdobyć bramkę lub ją obronić, dynamiczna atmosfera na lodowisku, stroje zawodników oznaczone napisami USA oraz czerwonymi koszulk...
Faworytami do medali w hokeju na zimowych igrzyskach olimpijskich będą m.in. USA i KanadaBruce BennettAFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

