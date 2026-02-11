Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [środa 11.02.2026]

Środa 11 lutego, czyli piąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie start wyczekiwanego przez wielu kibiców turnieju hokeja mężczyzn. Rywalizację zainaugurują także kombinatorzy norwescy. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biathlonie, łyżwiarstwie szybkim czy saneczkarstwie. ZIO 2026. 11.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Nasze saneczkarki powalczą o czołowe lokaty na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 IMAGO/kristen-images.com / Michael Kristen Newspix.pl