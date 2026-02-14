Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [sobota 14 lutego]
Dziś 14 lutego, w ósmy dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przede wszystkim zostanie rozegrany konkurs skoków narciarskich mężczyzn na skoczni dużej. Czekają nas też kolejne mecze hokeja mężczyzn, a także ostatnie ćwierćfinały turnieju kobiet. Ponadto rywalizacja odbędzie się m.in. w biathlonie, biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie czy short-tracku. ZIO 2026. 14.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W sobotę 14 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie dziewięć kompletów medali. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesował konkurs skoków narciarskich mężczyzn na skoczni dużej. Tego dnia odbędą się też zawody w biathlonie, biegach narciarskich, curlingu, hokeju, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, short-tracku, skeletonie i snowboardzie.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [sobota 14 lutego]
Biathlon (kobiety)
- 14:45 Sprint na 7,5 km (Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)
Biegi narciarskie (kobiety)
- 12:00 Sztafeta 4x7,5 km (Polska)
Curling
- 9:05 Włochy - Chiny, kobiety (4. sesja)
- 9:05 Wielka Brytania - Kanada, kobiety (4. sesja)
- 9:05 Szwajcaria - Japonia, kobiety (4. sesja)
- 14:05 Czechy - Wielka Brytania, mężczyźni (5. sesja)
- 14:05 Szwecja - Chiny, mężczyźni (5. sesja)
- 14:05 Szwajcaria - Kanada, mężczyźni (5. sesja)
- 14:05 Niemcy - USA, mężczyźni, (5. sesja)
- 19:05 Kanada - Szwajcaria, kobiety (5. sesja)
- 19:05 Japonia - USA, kobiety (5. sesja)
- 19:05 Korea Południowa - Dania, kobiety (5. sesja)
- 19:05 Włochy - Szwecja, kobiety, (5. sesja)
Hokej
- 12:10 Szwecja - Słowacja, mężczyźni (grupa A)
- 12:10 Niemcy - Łotwa, mężczyźni (grupa C)
- 16:40 Ćwierćfinał kobiet, Kanada - Niemcy
- 16:40 Finlandia - Włochy, mężczyźni (grupa A)
- 21:10 USA - Dania, mężczyźni (Grupa C)
- 21:10 Ćwierćfinał kobiet, Szwajcaria - Finlandia
Łyżwiarstwo szybkie
- 16:00 Bieg drużynowy kobiet (ćwierćfinały, ew. Polska)
- 17:00 Finał na 500 m (mężczyźni, Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek)
Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)
- 10:00 Slalom gigant
- 13:30 Slalom gigant
Narciarstwo dowolne (kobiety)
- 10:30 Jazda po muldach (1/16 finału)
- 11:00 Jazda po muldach (1/8 finału)
- 11:20 Jazda po muldach (ćwierćfinały)
- 11:35 Jazda po muldach (półfinały)
- 11:45 Jazda po muldach (finał A)
- 11:47 Jazda po muldach (finał B)
- 19:30 Big Air, (kwalifikacje, 1. przejazd)
- 20:15 Big Air, (kwalifikacje, 2. przejazd)
- 21:00 Big Air, (kwalifikacje, 3. przejazd)
Short-track
- 20:15 1500 m, mężczyźni (ćwierćfinały, ew. Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 21:01 1000 m, kobiety (eliminacje, ew. Natalia Maliszewska, Gabriela Topolska)
- 21:49 1500 m, mężczyźni (półfinały, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 22:35 1500 m, mężczyźni (finał B, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
- 22:42 1500 m, mężczyźni (finał A, Michał Niewiński, Felix Pigeon)
Skeleton
- 18:00 Kobiety (3. ślizg)
- 19:44 Kobiety (4. ślizg)
Skoki narciarskie (mężczyźni)
- 17:30 Seria próbna HS 143 (K-128), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
- 18:45 Konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (1. seria), Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek
- 20:05 Konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (2. seria), ew. ew. Kacper Tomasiak, Kamil Stoch, Paweł Wąsek