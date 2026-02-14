Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [sobota 14 lutego]

Dziś 14 lutego, w ósmy dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przede wszystkim zostanie rozegrany konkurs skoków narciarskich mężczyzn na skoczni dużej. Czekają nas też kolejne mecze hokeja mężczyzn, a także ostatnie ćwierćfinały turnieju kobiet. Ponadto rywalizacja odbędzie się m.in. w biathlonie, biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie czy short-tracku. ZIO 2026. 14.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Kamil Stoch na skoczni zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w Predazzo Pierre Teyssot Newspix.pl