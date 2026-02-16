Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [poniedziałek 16 lutego]

Poniedziałek 16 lutego, czyli dziesiąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to przede wszystkim rywalizacja polskich skoczków w konkursie duetów. Ponadto fanów hokeja czekają półfinały turnieju pań. Poza tym rywalizacja odbędzie się jeszcze m.in. w curlingu, łyżwiarstwie, short-tracku czy snowboardzie. ZIO 2026. 16.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Kacper Tomasiak na skoczni w Predazzo podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 EXPA/ JFK Newspix.pl