Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [piątek 13 lutego]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Piątek 13 lutego, czyli siódmy dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze hokeja mężczyzn, a także pierwsze ćwierćfinały turnieju kobiet. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie, skeletonie czy short-tracku. ZIO 2026. 13.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Zawodnicy biathlonu w kolorowych kombinezonach stojący na stanowiskach strzeleckich na tle ośnieżonych drzew, mierzący z karabinów podczas zimowych zawodów sportowych.
Sturla Holm Lægreid jest wielkim faworytem do medali na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026Jure MAKOVECAFP
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

W piątek 13 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie siedem kompletów medali. Tego dnia odbędą się zawody w biathlonie, biegach narciarskich, curlingu, hokeju, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, skeletonie i snowboardzie.

Katarzyna Bachleda-Curuś: To, co proponuje ten ośrodek, to same dobre informacje. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]

Biathlon (mężczyźni)

  • 14:00 Sprint na 10 km (Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica, Marcin Zawół)

Biegi narciarskie (mężczyźni)

  • 11:45 Bieg na 10 km w stylu dowolnym (Dominik Bury, Sebastian Bryja, ew. Maciej Staręga)

Curling

  • 9:05 Kanada - USA (3. sesja, mężczyźni)
  • 9:05 Wielka Brytania - Włochy (3. sesja, mężczyźni)
  • 9:05 Chiny - Norwegia (3. sesja, mężczyźni)
  • 9:05 Szwajcaria - Czechy (3. sesja, mężczyźni)
  • 14:05 Dania - Szwecja (3. sesja, kobiety)
  • 14:05 Chiny - Szwajcaria (3. sesja, kobiety)
  • 14:05 USA - Kanada (3. sesja, kobiety)
  • 14:05 Wielka Brytania - Korea Południowa (3. sesja, kobiety)
  • 19:05 Szwajcaria - Chiny (4. sesja, mężczyźni)
  • 19:05 Czechy - Norwegia (4. sesja, mężczyźni)
  • 19:05 Niemcy - Włochy (4. sesja, mężczyźni)
  • 19:05 Kanada - Szwecja (4. sesja, mężczyźni)

Hokej

  • 12:10 Włochy - Słowacja, mężczyźni (grupa B)
  • 12:10 Finlandia - Szwecja, mężczyźni (grupa C)
  • 16:40 Ćwierćfinał kobiet, Czechy - Szwecja
  • 16:40 Francja - Czechy, mężczyźni (grupa A)
  • 21:10 Ćwierćfinał kobiet, USA - Włochy
  • 21:10 Kanada - Szwajcaria, mężczyźni (grupa B)

Łyżwiarstwo figurowe (mężczyźni)

  • 19:00 Zawody indywidualne, soliści, program krótki (Władimir Samojłow)

Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)

  • 16:00 Finał na 10000 m (Władimir Semirunnij)

Skeleton

  • 16:00 Kobiety (1. ślizg)
  • 17:45 Kobiety (2. ślizg)
  • 19:30 Mężczyźni (3. ślizg)
  • 21:14 Mężczyźni (4. ślizg)

Snowboard

  • 10:00 Snowboard cross kobiet (kwalifikacje 1)
  • 10:55 Snowboard cross kobiet (kwalifikacje 2)
  • 13:30 Snowboard cross kobiet (1/8 finał)
  • 14:03 Snowboard cross kobiet (ćwierćfinały)
  • 14:24 Snowboard cross kobiet (półfinały)
  • 14:41 Snowboard cross kobiet (mały finał)
  • 14:46 Snowboard cross kobiet (duży finał)
  • 19:30 Halfpipie mężczyzn (finał, 1. przejazd)
  • 19:58 Halfpipie mężczyzn (finał, 2. przejazd)
  • 20:25 Halfpipie mężczyzn (finał, 3. przejazd)
Intensywna walka o krążek przed bramką podczas meczu hokeja na lodzie, zawodnicy obu drużyn w pełnym skupieniu starają się zdobyć bramkę lub ją obronić, dynamiczna atmosfera na lodowisku, stroje zawodników oznaczone napisami USA oraz czerwonymi koszulk...
Faworytami do medali w hokeju na zimowych igrzyskach olimpijskich będą m.in. USA i KanadaBruce BennettAFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja