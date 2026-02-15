Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [niedziela 15 lutego]
Niedziela 15 lutego, czyli dziewiąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze hokeja mężczyzn, slalom gigant kobiet, a także konkurs kobiet w skokach narciarskich. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie, skeletonie czy snowboardzie. ZIO 2026. 15.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W niedzielę 15 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie 10 kompletów medali. Tego dnia odbędą się zawody w biathlonie, biegach narciarskich, bobslejach, curlingu, hokeju, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, skeletonie, skokach narciarskich i snowboardzie.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [niedziela 15 lutego]
Biathlon
- 11:15 Bieg na dochodzenie mężczyzn (12,5 km, Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica)
- 14:45 Bieg na dochodzenie kobiet (10 km, Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)
Biegi Narciarskie (mężczyźni)
- 12:00 Sztafeta 4x7,5 km (Polska)
Bobsleje (kobiety)
- 10:00 Monobob (1. ślizg, Linda Weiszewski)
- 11:47 Monobob (2. ślizg, Linda Weiszewski)
Curling
- 9:05 USA - Szwecja, mężczyźni (6. sesja)
- 9:05 Niemcy - Wielka Brytania, mężczyźni (6. sesja)
- 9:05 Norwegia - Włochy, mężczyźni (6. sesja)
- 14:05 Japonia - Korea Południowa, kobiety (6. sesja)
- 14:05 Dania - Włochy, kobiety (6. sesja)
- 14:05 Wielka Brytania - Szwecja, kobiety (6. sesja)
- 14:05 USA - Chiny, kobiety (6. sesja)
- 19:05 Norwegia - USA, mężczyźni (7. sesja)
- 19:05 Włochy - Czechy, mężczyźni (7. sesja)
- 19:05 Wielka Brytania - Szwajcaria, mężczyźni (7. sesja)
Hokej (mężczyźni)
- 12:10 Szwajcaria - Czechy (grupa C)
- 16:40 Kanada - Francja (grupa A)
- 19:10 Dania - Łotwa (grupa B)
- 21:10 USA - Niemcy (grupa B)
Łyżwiarstwo figurowe
- 19:45 Pary, program krótki (Julia Szczecinina/Michał Woźniak)
Łyżwiarstwo szybkie
- 17:03 Finał na 500 m (kobiety. ew. Martyna Baran, Kaja Ziomek-Nogal, Andżelika Wójcik)
Narciarstwo alpejskie (kobiety)
- 10:00 Slalom gigant (1. przejazd, Maryna Gąsienica-Daniel)
- 13:30 Slalom gigant (2. przejazd, ew. Maryna Gąsienica-Daniel)
Narciarstwo dowolne (mężczyźni)
- 10:30 Jazda po muldach (1/16 finału)
- 11:00 Jazda po muldach (1/8 finału)
- 11:20 Jazda po muldach (ćwierćfinały)
- 11:35 Jazda po muldach (półfinały)
- 11:45 Jazda po muldach (finał B)
- 11:47 Jazda po muldach (finał A)
- 19:30 Big Air (kwalifikacje, 1. przejazd)
- 20:15 Big Air (kwalifikacje, 2. przejazd)
- 21:00 Big Air (kwalifikacje, 3. przejazd)
Skeleton
- 18:00 Finał mikstów
Skoki narciarskie (kobiety)
- 17:30 Seria próbna HS 143 (K-128), Anna Twardosz, Pola Bełtowska
- 18:45 Konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (1. seria, Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
- 20:05 Konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (2. seria, ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
Snowboard
- 13:45 Cross mikstów (ćwierćfinały)
- 14:15 Cross mikstów (półfinały)
- 14:35 Cross mikstów (finał B)
- 14:40 Cross mikstów (finał A)