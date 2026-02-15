Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [niedziela 15 lutego]

Niedziela 15 lutego, czyli dziewiąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze hokeja mężczyzn, slalom gigant kobiet, a także konkurs kobiet w skokach narciarskich. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie, skeletonie czy snowboardzie. ZIO 2026. 15.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Anna Twardosz na skoczni zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w Predazzo EXPA/ Tadeusz Mieczynski Newspix.pl