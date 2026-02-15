Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [niedziela 15 lutego]

Aleksy Kiełbasa

Niedziela 15 lutego, czyli dziewiąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze hokeja mężczyzn, slalom gigant kobiet, a także konkurs kobiet w skokach narciarskich. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie, skeletonie czy snowboardzie. ZIO 2026. 15.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Narciarz w specjalistycznym kombinezonie, kasku i okularach pędzi po torze skoczni narciarskiej w pozycji zjazdowej, przygotowując się do skoku. W tle widoczne bandy zabezpieczające oraz ślady na śniegu wskazujące na intensywne użytkowanie obiektu.
Anna Twardosz na skoczni zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w PredazzoEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl
W niedzielę 15 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie 10 kompletów medali. Tego dnia odbędą się zawody w biathlonie, biegach narciarskich, bobslejach, curlingu, hokeju, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, skeletonie, skokach narciarskich i snowboardzie.

Biathlon

  • 11:15 Bieg na dochodzenie mężczyzn (12,5 km, Jan Guńka, Konrad Badacz, Grzegorz Galica)
  • 14:45 Bieg na dochodzenie kobiet (10 km, Natalia Sidorowicz, Joanna Jakieła, Kamila Żuk, Anna Mąka)

Biegi Narciarskie (mężczyźni)

  • 12:00 Sztafeta 4x7,5 km (Polska)

Bobsleje (kobiety)

  • 10:00 Monobob (1. ślizg, Linda Weiszewski)
  • 11:47 Monobob (2. ślizg, Linda Weiszewski)

Curling

  • 9:05 USA - Szwecja, mężczyźni (6. sesja)
  • 9:05 Niemcy - Wielka Brytania, mężczyźni (6. sesja)
  • 9:05 Norwegia - Włochy, mężczyźni (6. sesja)
  • 14:05 Japonia - Korea Południowa, kobiety (6. sesja)
  • 14:05 Dania - Włochy, kobiety (6. sesja)
  • 14:05 Wielka Brytania - Szwecja, kobiety (6. sesja)
  • 14:05 USA - Chiny, kobiety (6. sesja)
  • 19:05 Norwegia - USA, mężczyźni (7. sesja)
  • 19:05 Włochy - Czechy, mężczyźni (7. sesja)
  • 19:05 Wielka Brytania - Szwajcaria, mężczyźni (7. sesja)

Hokej (mężczyźni)

  • 12:10 Szwajcaria - Czechy (grupa C)
  • 16:40 Kanada - Francja (grupa A)
  • 19:10 Dania - Łotwa (grupa B)
  • 21:10 USA - Niemcy (grupa B)

Łyżwiarstwo figurowe

  • 19:45 Pary, program krótki (Julia Szczecinina/Michał Woźniak)

Łyżwiarstwo szybkie

  • 17:03 Finał na 500 m (kobiety. ew. Martyna Baran, Kaja Ziomek-Nogal, Andżelika Wójcik)

Narciarstwo alpejskie (kobiety)

  • 10:00 Slalom gigant (1. przejazd, Maryna Gąsienica-Daniel)
  • 13:30 Slalom gigant (2. przejazd, ew. Maryna Gąsienica-Daniel)

Narciarstwo dowolne (mężczyźni)

  • 10:30 Jazda po muldach (1/16 finału)
  • 11:00 Jazda po muldach (1/8 finału)
  • 11:20 Jazda po muldach (ćwierćfinały)
  • 11:35 Jazda po muldach (półfinały)
  • 11:45 Jazda po muldach (finał B)
  • 11:47 Jazda po muldach (finał A)
  • 19:30 Big Air (kwalifikacje, 1. przejazd)
  • 20:15 Big Air (kwalifikacje, 2. przejazd)
  • 21:00 Big Air (kwalifikacje, 3. przejazd)

Skeleton

  • 18:00 Finał mikstów

Skoki narciarskie (kobiety)

  • 17:30 Seria próbna HS 143 (K-128), Anna Twardosz, Pola Bełtowska
  • 18:45 Konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (1. seria, Anna Twardosz, Pola Bełtowska)
  • 20:05 Konkurs indywidualny HS 143 (K-128) (2. seria, ew. Anna Twardosz, Pola Bełtowska)

Snowboard

  • 13:45 Cross mikstów (ćwierćfinały)
  • 14:15 Cross mikstów (półfinały)
  • 14:35 Cross mikstów (finał B)
  • 14:40 Cross mikstów (finał A)
Łyżwiarka szybka w specjalnym stroju sportowym na torze lodowym, w tle rozmyte barierki i widownia, atmosfera sportowej rywalizacji.
Andżelika Wójcik - reprezentanta Polski w łyżwiarstwie szybkimIMAGO/Andre WeeningNewspix.pl
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

