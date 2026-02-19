Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [czwartek 19 lutego]

W czwartek 19 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Tego dnia odbędą się przede wszystkim półfinały w curlingu mężczyzn oraz wielki finał, a także mecz o trzecie miejsce w turnieju hokeja kobiet. Poza tym rywalizacja będzie toczyła się w kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie dowolnym oraz skialpinizmie, czyli nowej dyscyplinie olimpijskiej, która łączy elementy wspinaczki, biegu na nartach oraz zjazdu.