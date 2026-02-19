Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [czwartek 19 lutego]
Czwartek 19 lutego, czyli trzynasty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 upłynie głównie pod znakiem finału w turniejach hokeja kobiet i półfinałów curlingu mężczyzn, a także debiutu nowej dyscypliny olimpijskiej, czyli skialpinizmu. ZIO 2026. 19.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Starty Polaków. Harmonogram.
W czwartek 19 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Tego dnia odbędą się przede wszystkim półfinały w curlingu mężczyzn oraz wielki finał, a także mecz o trzecie miejsce w turnieju hokeja kobiet. Poza tym rywalizacja będzie toczyła się w kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie dowolnym oraz skialpinizmie, czyli nowej dyscyplinie olimpijskiej, która łączy elementy wspinaczki, biegu na nartach oraz zjazdu.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [czwartek 19 lutego]
Curling
- 9:05 Szwecja - Czechy, mężczyźni (12. sesja)
- 9:05 Włochy - Szwajcaria, mężczyźni (12. sesja)
- 9:05 Chiny - Niemcy, mężczyźni (12. sesja)
- 9:05 Norwegia - Kanada, mężczyźni (12. sesja)
- 14:05 Szwajcaria - USA, kobiety (12. sesja)
- 14:05 Kanada - Korea Południowa, kobiety (12. sesja)
- 14:05 Japonia - Chiny, kobiety (12. sesja)
- 14:05 Wielka Brytania - Włochy, kobiety (12. sesja)
- 19:05 Półfinał 1, mężczyźni
- 19:05 Półfinał 2, mężczyźni
Hokej (kobiety)
- 14:40 Szwajcaria - Szwecja (mecz o brązowy medal)
- 19:10 USA - Kanada (finał)
Kombinacja norweska (mężczyźni, drużyny)
- 9:00 Konkurs skoków HS 143 (K-128) (seria próbna)
- 10:00 Konkurs skoków HS 143 (K-128) (1. seria)
- 14:00 Sztafety 4x5 km stylem łyżwowym
Łyżwiarstwo figurowe
- 19:00 Zawody indywidualne, solistki, program dowolny (Jekaterina Kurakowa)
Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)
- 16:30 Bieg na 1500 m (Władimir Siemirunnij)
Narciarstwo dowolne
- 10:30 Halfpipe, mężczyźni (kwalifikacje, 1. przejazd)
- 11:27 Halfpipe, mężczyźni (kwalifikacje, 2. przejazd)
- 11:30 Akrobatyka, mężczyźni (finał B)
- 12:30 Akrobatyka, mężczyźni (finał A)
- 19:30 Halfpipe, kobiety (kwalifikacje, 1. przejazd)
- 20:27 Halfpipe, kobiety (kwalifikacje, 2. przejazd)
Skialpinizm
- 12:55 Sprint kobiety (półfinały, Iwona Januszyk)
- 13:25 Sprint mężczyzn (półfinały, Jan Elantkowski)
- 13:55 Sprint kobiet (finał, ew. Iwona Januszyk)
- 14:15 Sprint mężczyzn (finał, ew. Jan Elantkowski)