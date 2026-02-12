Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [czwartek 12 lutego]

Aleksy Kiełbasa

Czwartek 12 lutego, czyli szósty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 to kolejne mecze wyczekiwanego przez wielu kibiców turnieju hokeja mężczyzn. Zmagania zainaugurują z kolei skeletoniści. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, saneczkarstwie czy short-tracku. ZIO 2026. 12.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Zawodnik w białym stroju atakuje bramkę, blokowany przez dwóch hokeistów drużyny w niebieskich strojach oraz bramkarza; wokół nich krążek znajduje się w powietrzu nad lodowiskiem, tło stanowi niebieska linia bramkowa i fragment lodowiska z olimpijskimi...
Na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 złota w hokeju broni FinlandiaANTHONY WALLACEAFP
W czwartek 12 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie dziewięć kompletów medali. Tego dnia na dobre rozpędzi się turniej hokeja mężczyzn. Poza tym odbędą się zawody w biegach narciarskich, curlingu, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie, short-tracku, skeletonie i snowboardzie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [ czwartek 12 lutego]

Biegi narciarskie (kobiety)

  • 13:00 Bieg na 10 km w stylu dowolnym, (Izabela Marcisz, Eliza Rucka-Michałek, Monika Skinder, Aleksandra Kołodziej)

Curling

  • 9:05 Korea Południowa - USA (1. sesja, kobiety)
  • 9:05 Japonia - Szwecja (1. sesja, kobiety)
  • 9:05 Włochy - Szwajcaria (1. sesja, kobiety)
  • 9:05 Kanada - Dania (1. sesja, kobiety)
  • 14:05 Norwegia - Niemcy (2. sesja, mężczyźni)
  • 14:05 USA - Szwajcaria (2. sesja, mężczyźni)
  • 14:05 Wielka Brytania - Szwecja (2. sesja, mężczyźni)
  • 19:05 Chiny - Wielka Brytania (2. sesja, kobiety)
  • 19:05 Włochy - Korea Południowa (2. sesja, kobiety)
  • 19:05 Dania - Japonia (2. sesja, kobiety)
  • 19:05 Szwecja - USA (2. sesja, kobiety)

Hokej (mężczyźni)

  • 12:10 Szwajcaria - Francja (grupa C)
  • 16:40 Czechy - Kanada (grupa A)
  • 21:10 Łotwa - USA (grupa B)
  • 21:10 Niemcy - Dania (grupa C)

Łyżwiarstwo szybkie (kobiety)

  • 16:30 Finał na 5000 m

Narciarstwo alpejskie (kobiety)

  • 11:30 Supergigant (Maryna Gąsienica-Daniel, Aniela Sawicka)

Narciarstwo dowolne (mężczyźni)

  • 10:00 Jazda po muldach (kwalifikacje 2)
  • 12:15 Jazda po muldach (finał B)
  • 12:55 Jazda po muldach (finał A)

Saneczkarstwo 

  • 18:30 Sztafety (Polska)

Short-track

  • 20:15 500 m kobiet (ćwierćfinały), Natalia Maliszewska
  • 20:28 1000 mężczyzn (ćwierćfinały), Michał Niewiński
  • 21:00 500 m kobiet (półfinały), ew. Natalia Maliszewska
  • 21:07 1000 mężczyzn (półfinały), ew. Michał Niewiński
  • 21:31 500 m kobiet (finał B), ew. Natalia Maliszewska
  • 21:36 500 m kobiet (finał A), ew. Natalia Maliszewska
  • 21:43 1000 mężczyzn (finał B), ew. Michał Niewiński
  • 21:48 1000 mężczyzn (finał A), ew. Michał Niewiński

Skeleton (mężczyźni)

  • 9:30 1. ślizg
  • 11:05 2. ślizg

Snowboard

  • 10:00 Snowboard cross mężczyzn (1. bieg)
  • 10:55 Snowboard cross mężczyzn (2. bieg)
  • 13:45 Snowboard cross mężczyzn (1/8 finału)
  • 14:18 Snowboard cross mężczyzn (ćwierćfinały)
  • 14:39 Snowboard cross mężczyzn (półfinały)
  • 14:56 Snowboard cross mężczyzn (mały finał)
  • 15:01 Snowboard cross mężczyzn (duży finał)
  • 19:30 Halfpipe kobiet (finał, 1. przejazd)
  • 19:58 Halfpipe kobiet (finał, 2. przejazd)
  • 20:25 Halfpipe kobiet (finał, 3. przejazd)
Izabela Marcisz w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie
Izabela Marcisz w czasie zimowych igrzysk olimpijskich w PekinieZhan Yan/XINHUAAFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

