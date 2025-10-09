Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [9.02.2026, HARMONOGRAM]
Trzeci dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie nam przede wszystkim walkę o medale polskich skoczków. Ponadto kibiców czekają m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 9.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W poniedziałek 9 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych osiem zawodów finałowych. W turnieju mikstów rywalizację będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesowała najbardziej walka o medale w skokach narciarskich naszych reprezentantów.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]
Curling (miksty)
- 10:05 Szwajcaria - Kanada (13. sesja)
- 10:05 Włochy - USA (13. sesja)
- 10:05 Mecz 3 (13. sesja)
- 10:05 Mecz 4 (13. sesja)
- 18:05 Półfinał 1
- 18:05 Półfinał 2
Hokej (kobiety)
- 12:10 Japonia - Włochy (grupa B)
- 16:40 Niemcy - Francja (grupa B)
- 20:10 Szwajcaria - USA (grupa A)
- 21:10 Kanada - Czechy, (grupa A)
Łyżwiarstwo figurowe
- 19:20 Zawody indywidualne, pary taneczne, taniec rytmiczny
Łyżwiarstwo szybkie (kobiety)
- 17:30 Finał 1000 m
Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)
- 10:30 Superkombinacja, zjazd drużynowy mężczyzn
- 14:00 Super kombinacja, slalom drużynowy mężczyzn
Narciarstwo dowolne (kobiety)
- 12:30 Slopestyle finał (1. przejazd)
- 12:59 Slopestyle finał (2. przejazd)
- 13:28 Slopestyle finał (3. przejazd)
Saneczkarstwo (kobiety)
- 17:00 Jedynki kobiet (1. ślizg)
- 18:32 Jedynki kobiet (2. ślizg)
Skoki narciarskie (mężczyźni)
- 18:00 Seria próbna HS 109 (K-98)
- 19:00 Konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria)
- 20:15 Konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria)
Snowboard (kobiety)
- 19:30 Big Air finał (1. przejazd)
- 19:52 Big Air finał (2. przejazd)
- 20:15 Big Air finał (3. przejazd)