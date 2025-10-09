Partner merytoryczny: Eleven Sports

Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [9.02.2026, HARMONOGRAM]

Trzeci dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie nam przede wszystkim walkę o medale polskich skoczków. Ponadto kibiców czekają m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 9.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Kamil Stoch na skoczni zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w Predazzo
Kamil Stoch na skoczni zimowych igrzysk olimpijskich 2026 w PredazzoEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl
W poniedziałek 9 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych osiem zawodów finałowych. W turnieju mikstów rywalizację będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesowała najbardziej walka o medale w skokach narciarskich naszych reprezentantów.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]

Curling (miksty)

  • 10:05 Szwajcaria - Kanada (13. sesja)
  • 10:05 Włochy - USA (13. sesja)
  • 10:05 Mecz 3 (13. sesja)
  • 10:05 Mecz 4 (13. sesja)
  • 18:05 Półfinał 1
  • 18:05 Półfinał 2

Hokej (kobiety)

  • 12:10 Japonia - Włochy (grupa B)
  • 16:40 Niemcy - Francja (grupa B)
  • 20:10 Szwajcaria - USA (grupa A)
  • 21:10 Kanada - Czechy, (grupa A)

Łyżwiarstwo figurowe 

  • 19:20 Zawody indywidualne, pary taneczne, taniec rytmiczny

Łyżwiarstwo szybkie (kobiety)

  • 17:30 Finał 1000 m

Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)

  • 10:30 Superkombinacja, zjazd drużynowy mężczyzn
  • 14:00 Super kombinacja, slalom drużynowy mężczyzn

Narciarstwo dowolne (kobiety)

  • 12:30 Slopestyle finał (1. przejazd)
  • 12:59 Slopestyle finał (2. przejazd)
  • 13:28 Slopestyle finał (3. przejazd)

Saneczkarstwo (kobiety)

  • 17:00 Jedynki kobiet (1. ślizg)
  • 18:32 Jedynki kobiet (2. ślizg)

Skoki narciarskie (mężczyźni)

  • 18:00 Seria próbna HS 109 (K-98)
  • 19:00 Konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria)
  • 20:15 Konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria)

Snowboard (kobiety)

  • 19:30 Big Air finał (1. przejazd)
  • 19:52 Big Air finał (2. przejazd)
  • 20:15 Big Air finał (3. przejazd)

