Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [9.02.2026, HARMONOGRAM]

W poniedziałek 9 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych osiem zawodów finałowych. W turnieju mikstów rywalizację będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesowała najbardziej walka o medale w skokach narciarskich naszych reprezentantów.