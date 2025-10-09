Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [8.02.2026, HARMONOGRAM]

W niedzielę 8 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych osiem zawodów finałowych. W turnieju mikstów rywalizację będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie. Po raz pierwszy na trasach pojawią się za to biathlonistki i biathloniści.