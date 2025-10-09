Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [8.02.2026, HARMONOGRAM]
Drugi dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie nam start m.in. Aleksandry Król-Walas. O pierwsze medale powalczą też biathlonistki i biathloniści. Poza tym kibiców czekają jeszcze m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 8.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W niedzielę 8 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych osiem zawodów finałowych. W turnieju mikstów rywalizację będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie. Po raz pierwszy na trasach pojawią się za to biathlonistki i biathloniści.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]
Biathlon (miksty)
- 12:30 Sztafety mieszane 4x6 km
Biegi narciarskie (mężczyźni)
- 12:30 Skiathlon (10km+10km)
Curling (miksty)
- 10:05 Mecz 1 (10. sesja)
- 10:05 Mecz 2 (10. sesja)
- 14:35 Kanada - Szwecja (11. sesja)
- 14:35 Wielka Brytania - Szwajcaria (11. sesja)
- 14:35 USA - Estonia (11. sesja)
- 14:35 Mecz 6 (11. sesja)
- 19:05 Włochy - Wielka Brytania (12. sesja)
- 19:05 USA - Szwecja (12. sesja)
- 19:05 Szwajcaria - Norwegia (12. sesja)
- 19:05 Mecz 10 (12. sesja)
Hokej (kobiety)
- 16:40 Francja - Szwecja (grupa B)
- 21:10 Czechy - Finlandia (grupa A)
Łyżwiarstwo figurowe
- 19:30 Zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny
- 20:45 Zawody drużynowe, solistki, program dowolny
- 21:55 Zawody drużynowe, soliści, program dowolny
Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)
16:00 Finał 5000 m
Narciarstwo alpejskie (kobiety)
- 11:30 Zjazd
Saneczkarstwo
- 17:00 Jedynki (3. ślizg)
- 18:31 Jedynki (4. ślizg)
Snowboard
- 9:00 Gigant równoległy kobiet (kwalifikacje)
- 9:30 Gigant równoległy mężczyzn (kwalifikacje)
- 10:00 Gigant równoległy kobiet (eliminacje)
- 10:30 Gigant równoległy mężczyzn (eliminacje)
- 13:00 Gigant równoległy kobiet (1/8 finału)
- 13:24 Gigant równoległy mężczyzn (1/8 finału)
- 13:48 Gigant równoległy kobiet (ćwierćfinał)
- 14:00 Gigant równoległy mężczyzn (ćwierćfinał)
- 14:12 Gigant równoległy kobiet (półfinał)
- 14:19 Gigant równoległy mężczyzn (półfinał)
- 14:26 Gigant równoległy kobiet (mały finał)
- 14:29 Gigant równoległy kobiet (finał)
- 14:36 Gigant równoległy mężczyzn (mały finał)
- 14:39 Gigant równoległy mężczyzn (finał)
- 19:30 Big Air kobiet (kwalifikacje, 1. przejazd)
- 20:15 Big Air kobiet (kwalifikacje, 2. przejazd)
- 21:00 Big Air kobiet (kwalifikacje, 3. przejazd)