Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [8.02.2026, HARMONOGRAM]

Aleksy Kiełbasa

Drugi dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie nam start m.in. Aleksandry Król-Walas. O pierwsze medale powalczą też biathlonistki i biathloniści. Poza tym kibiców czekają jeszcze m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 8.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Aleksandra Król-Walas
Aleksandra Król-WalasMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
W niedzielę 8 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych osiem zawodów finałowych. W turnieju mikstów rywalizację będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie. Po raz pierwszy na trasach pojawią się za to biathlonistki i biathloniści.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]

Biathlon (miksty)

  • 12:30 Sztafety mieszane 4x6 km

Biegi narciarskie (mężczyźni)

  • 12:30 Skiathlon (10km+10km)

Curling (miksty)

  • 10:05 Mecz 1 (10. sesja)
  • 10:05 Mecz 2 (10. sesja)
  • 14:35 Kanada - Szwecja (11. sesja)
  • 14:35 Wielka Brytania - Szwajcaria (11. sesja)
  • 14:35 USA - Estonia (11. sesja)
  • 14:35 Mecz 6 (11. sesja)
  • 19:05 Włochy - Wielka Brytania (12. sesja)
  • 19:05 USA - Szwecja (12. sesja)
  • 19:05 Szwajcaria - Norwegia (12. sesja)
  • 19:05 Mecz 10 (12. sesja)

Hokej (kobiety)

  • 16:40 Francja - Szwecja (grupa B)
  • 21:10 Czechy - Finlandia (grupa A)

Łyżwiarstwo figurowe

  • 19:30 Zawody drużynowe, pary sportowe, program dowolny
  • 20:45 Zawody drużynowe, solistki, program dowolny
  • 21:55 Zawody drużynowe, soliści, program dowolny

Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)

16:00 Finał 5000 m

Narciarstwo alpejskie (kobiety)

  • 11:30 Zjazd

Saneczkarstwo 

  • 17:00 Jedynki (3. ślizg)
  • 18:31 Jedynki (4. ślizg)

Snowboard

  • 9:00 Gigant równoległy kobiet (kwalifikacje)
  • 9:30 Gigant równoległy mężczyzn (kwalifikacje)
  • 10:00 Gigant równoległy kobiet (eliminacje)
  • 10:30 Gigant równoległy mężczyzn (eliminacje)
  • 13:00 Gigant równoległy kobiet (1/8 finału)
  • 13:24 Gigant równoległy mężczyzn (1/8 finału)
  • 13:48 Gigant równoległy kobiet (ćwierćfinał)
  • 14:00 Gigant równoległy mężczyzn (ćwierćfinał)
  • 14:12 Gigant równoległy kobiet (półfinał)
  • 14:19 Gigant równoległy mężczyzn (półfinał)
  • 14:26 Gigant równoległy kobiet (mały finał)
  • 14:29 Gigant równoległy kobiet (finał)
  • 14:36 Gigant równoległy mężczyzn (mały finał)
  • 14:39 Gigant równoległy mężczyzn (finał)
  • 19:30 Big Air kobiet (kwalifikacje, 1. przejazd)
  • 20:15 Big Air kobiet (kwalifikacje, 2. przejazd)
  • 21:00 Big Air kobiet (kwalifikacje, 3. przejazd)
Zawodniczka curlingowa w białym stroju wypuszcza kamień na lodowisku olimpijskim, w tle tablica wyników z flagami Włoch i Norwegii oraz oznaczeniami czasów.
Norwegia na ostatnich ZIO zdobyła srebro w rywalizacji mikstów w curlinguLILLIAN SUWANRUMPHAAFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

