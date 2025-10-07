Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [7.02.2026, HARMONOGRAM]
Po ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 zmagania ruszyły pełną parą. Dziś rozpocznie się m.in. rywalizacja w skokach narciarskich z udziałem reprezentantek Polski, a poza tym m.in. w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim czy saneczkarstwie. ZIO 2026. 7.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W sobotę 7 lutego rywalizację w turnieju mikstów będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet. Do walki o medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ruszą za to przedstawiciele innych dyscyplin, a konkretnie biegów narciarskich, łyżwiarstwa figurowego, łyżwiarstwa szybkiego, narciarstwa alpejskiego, narciarstwa dowolnego, saneczkarstwa, skoków narciarskich i snowboardu.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]
Biegi narciarskie (kobiety)
- 13:30 Skiathlon (10+10 km)
Curling (miksty)
- 10:05 Wielka Brytania - Kanada (7. sesja)
- 10:05 Szwajcaria - Szwecja (7. sesja)
- 14:35 Estonia - Norwegia (8. sesja)
- 14:35 Mecz 4 (8. sesja)
- 14:35 Szwecja - Włochy (8. sesja)
- 14:35 Wielka Brytania - USA (9. sesja)
- 19:05 Mecz 7 (9. sesja)
- 19:05 Kanada - Estonia (9. sesja)
- 19:05 Mecz 8 (9. sesja)
- 19:05 Norwegia - Włochy (9. sesja)
Hokej (kobiety)
- 12:10 Niemcy - Japonia (grupa B)
- 14:40 Szwecja - Włochy (grupa B)
- 16:40 USA - Finlandia (grupa A)
- 21:10 Szwajcaria - Kanada (grupa A)
Łyżwiarstwo figurowe
- 19:45 Zawody drużynowe, soliści, program krótki
- 20:05 Zawody drużynowe, program dowolny
Łyżwiarstwo szybkie (kobiety)
- 16:00 Finał 3000 m
Narciarstwo alpejskie
- 11:30 Zjazd (mężczyźni)
Narciarstwo dowolne
- 10:30 Slopestyle - kwalifikacje (1. przejazd, kobiety)
- 11:35 Slopestyle - kwalifikacje (2. przejazd, kobiety)
- 14:00 Slopestyle - kwalifikacje (1. przejazd, mężczyźni)
- 15:05 Slopestyle - kwalifikacje (2. przejazd, mężczyźni)
Saneczkarstwo (mężczyźni)
- 17:00 Jedynki (1. ślizg)
- 18:32 Jedynki (2. ślizg)
Skoki narciarskie (kobiety)
- 17:45 Seria próbna HS 109 (K-98)
- 18:45 Konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria)
- 20:00 Konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria)
Snowboard (mężczyźni)
- 19:30 Finał Big Air (1. przejazd)
- 19:52 Finał Big Air (2. przejazd)
- 20:15 Finał Big Air (3. przejazd)