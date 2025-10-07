Partner merytoryczny: Eleven Sports

Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [7.02.2026, HARMONOGRAM]

Aleksy Kiełbasa

Po ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 zmagania ruszyły pełną parą. Dziś rozpocznie się m.in. rywalizacja w skokach narciarskich z udziałem reprezentantek Polski, a poza tym m.in. w biegach narciarskich, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim czy saneczkarstwie. ZIO 2026. 7.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Anna Twardosz na skoczni olimpijskiej w Predazzo
Anna Twardosz na skoczni olimpijskiej w PredazzoEXPA/ Tadeusz MieczynskiNewspix.pl
W sobotę 7 lutego rywalizację w turnieju mikstów będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet. Do walki o medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ruszą za to przedstawiciele innych dyscyplin, a konkretnie biegów narciarskich, łyżwiarstwa figurowego, łyżwiarstwa szybkiego, narciarstwa alpejskiego, narciarstwa dowolnego, saneczkarstwa, skoków narciarskich i snowboardu.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]

Biegi narciarskie (kobiety)

  • 13:30 Skiathlon (10+10 km)

Curling (miksty)

  • 10:05 Wielka Brytania - Kanada (7. sesja)
  • 10:05 Szwajcaria - Szwecja (7. sesja)
  • 14:35 Estonia - Norwegia (8. sesja)
  • 14:35 Mecz 4 (8. sesja)
  • 14:35 Szwecja - Włochy (8. sesja)
  • 14:35 Wielka Brytania - USA (9. sesja)
  • 19:05 Mecz 7 (9. sesja)
  • 19:05 Kanada - Estonia (9. sesja)
  • 19:05 Mecz 8 (9. sesja)
  • 19:05 Norwegia - Włochy (9. sesja)

Hokej (kobiety)

  • 12:10 Niemcy - Japonia (grupa B)
  • 14:40 Szwecja - Włochy (grupa B)
  • 16:40 USA - Finlandia (grupa A)
  • 21:10 Szwajcaria - Kanada (grupa A)

Łyżwiarstwo figurowe

  • 19:45 Zawody drużynowe, soliści, program krótki
  • 20:05 Zawody drużynowe, program dowolny

Łyżwiarstwo szybkie (kobiety)

  • 16:00 Finał 3000 m

Narciarstwo alpejskie 

  • 11:30 Zjazd (mężczyźni)

Narciarstwo dowolne

  • 10:30 Slopestyle - kwalifikacje (1. przejazd, kobiety)
  • 11:35 Slopestyle - kwalifikacje (2. przejazd, kobiety)
  • 14:00 Slopestyle - kwalifikacje (1. przejazd, mężczyźni)
  • 15:05 Slopestyle - kwalifikacje (2. przejazd, mężczyźni)

Saneczkarstwo (mężczyźni)

  • 17:00 Jedynki (1. ślizg)
  • 18:32 Jedynki (2. ślizg)

Skoki narciarskie (kobiety)

  • 17:45 Seria próbna HS 109 (K-98)
  • 18:45 Konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (1. seria)
  • 20:00 Konkurs indywidualny HS 109 (K-98) (2. seria)

Snowboard (mężczyźni)

  • 19:30 Finał Big Air (1. przejazd)
  • 19:52 Finał Big Air (2. przejazd)
  • 20:15 Finał Big Air (3. przejazd)
Kompleks skoczni narciarskich położony na tle wzgórza z częściowo ośnieżonym stokiem, otoczony gęstym lasem świerkowym, widoczne konstrukcje techniczne oraz przygotowane lądowisko skoczni.
Skocznie narciarskie w Predazzo zostały przebudowane specjalnie na ZIO 2026Luca BrunoEast News
Oświetlony skocznia narciarska nocą, na parkingu przed obiektem znajdują się zaparkowane samochody i niewielka ilość resztek śniegu, budynek wyróżnia się nowoczesną architekturą i jasnym podświetleniem
Cortina Curling Olympic Stadium - arena zmagań curlerów na ZIO 2026TIZIANA FABIAFP


