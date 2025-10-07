Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [7.02.2026, HARMONOGRAM]

W sobotę 7 lutego rywalizację w turnieju mikstów będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet. Do walki o medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ruszą za to przedstawiciele innych dyscyplin, a konkretnie biegów narciarskich, łyżwiarstwa figurowego, łyżwiarstwa szybkiego, narciarstwa alpejskiego, narciarstwa dowolnego, saneczkarstwa, skoków narciarskich i snowboardu.