W piątek 6 lutego rywalizację w turnieju mikstów będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet i rozpoczną się zawody drużynowe w łyżwiarstwie figurowym. Najważniejszym punktem dnia będzie jednak ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 Mediolan/Cortina d'Ampezzo.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [6 lutego]

Curling (miksty)

10:05 Szwecja - Wielka Brytania (5. sesja)

10:05 Włochy - Szwajcaria (5. sesja)

10:05 USA - Kanada (5. sesja)

14:35 Czechy - USA (6. sesja)

14:35 Estonia - Włochy (6. sesja)

14:35 Korea Południowa - Wielka Brytania (6. sesja)

14:35 Szwecja - Norwegia (6. sesja)

Hokej (kobiety)

12:10 Francja - Japonia (grupa B)

14:40 Czechy - Szwajcaria (grupa A)

Łyżwiarstwo figurowe

9:55 Zawody drużynowe, taniec rytmiczny (Sofia Dowhal/Wiktor Kulesza)

11:35 Zawody drużynowe, pary, program krótki (Julia Szczecinina/Michał Woźniak)

13:35 Zawody drużynowe, solistki, program dowolny (Jekatierina Kurakowa)

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się m.in. na słynnym stadionie piłkarskim San Siro, ponieważ po raz pierwszy w historii będzie ona przebiegała w kilku miejscach jednocześnie. Jej start zaplanowano na godzinę 20:00.

Włochy są gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich po raz trzeci. Pierwszy raz miał miejsce w 1956 roku i wówczas Cortina d'Ampezzo była samodzielnym miastem-gospodarzem. Kolejny raz ZIO zawitały do Włoch dopiero w XXI wieku, a konkretnie w 2006 roku. Wtedy sportowcy rywalizowali w Turynie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach.

Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Zegar odliczający czas do ZIO 2026 MARCO BERTORELLO AFP