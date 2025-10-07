Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [6.02.2026, CEREMONIA OTWARCIA]
Już dziś odbędzie się ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Zanim jednak ruszy sama uroczystość, rozegranych zostanie kilka konkurencji, a konkretnie mecze hokeja i curlingu oraz zawody drużynowe w łyżwiarstwie figurowym. ZIO 2026. 6.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W piątek 6 lutego rywalizację w turnieju mikstów będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet i rozpoczną się zawody drużynowe w łyżwiarstwie figurowym. Najważniejszym punktem dnia będzie jednak ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 Mediolan/Cortina d'Ampezzo.
Curling (Miksty)
- 10:05 Szwecja - Wielka Brytania
- 10:05 Włochy - Szwajcaria
- 10:05 USA - Kanada
- 14:35 Mecz 5
- 14:35 Estonia - Włochy
- 14:35 Mecz 7
- 14:35 Szwecja - Norwegia
Łyżwiarstwo figurowe
- 9:55 Zawody drużynowe, taniec rytmiczny
- 11:35 Zawody drużynowe, program krótki
- 13:35 Zawody drużynowe, solistki, program dowolny
Hokej (Kobiety)
- 12:10 Francja - Japonia (grupa B)
- 14:40 Czechy - Szwajcaria (grupa A)
Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026
Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się na słynnym stadionie piłkarskim San Siro. Jej start zaplanowano na godzinę 20:00.
Włochy są gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich po raz trzeci. Pierwszy raz miał miejsce w 1956 roku i wówczas Cortina d'Ampezzo była samodzielnym miastem-gospodarzem. Kolejny raz ZIO zawitały do Włoch dopiero w XXI wieku, a konkretnie w 2006 roku. Wtedy sportowcy rywalizowali w Turynie.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach.