Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [6.02.2026, CEREMONIA OTWARCIA]

Aleksy Kiełbasa

Już dziś odbędzie się ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026. Zanim jednak ruszy sama uroczystość, rozegranych zostanie kilka konkurencji, a konkretnie mecze hokeja i curlingu oraz zawody drużynowe w łyżwiarstwie figurowym. ZIO 2026. 6.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego 2026 roku
Pierre TeyssotAFP
W piątek 6 lutego rywalizację w turnieju mikstów będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet i rozpoczną się zawody drużynowe w łyżwiarstwie figurowym. Najważniejszym punktem dnia będzie jednak ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 Mediolan/Cortina d'Ampezzo.

Curling (Miksty)

  • 10:05 Szwecja - Wielka Brytania
  • 10:05 Włochy - Szwajcaria
  • 10:05 USA - Kanada
  • 14:35 Mecz 5
  • 14:35 Estonia - Włochy
  • 14:35 Mecz 7
  • 14:35 Szwecja - Norwegia

Łyżwiarstwo figurowe

  • 9:55 Zawody drużynowe, taniec rytmiczny
  • 11:35 Zawody drużynowe, program krótki
  • 13:35 Zawody drużynowe, solistki, program dowolny

Hokej (Kobiety)

  • 12:10 Francja - Japonia (grupa B)
  • 14:40 Czechy - Szwajcaria (grupa A)

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się na słynnym stadionie piłkarskim San Siro. Jej start zaplanowano na godzinę 20:00. 

Włochy są gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich po raz trzeci. Pierwszy raz miał miejsce w 1956 roku i wówczas Cortina d'Ampezzo była samodzielnym miastem-gospodarzem. Kolejny raz ZIO zawitały do Włoch dopiero w XXI wieku, a konkretnie w 2006 roku. Wtedy sportowcy rywalizowali w Turynie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach.

Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP
Zegar odliczający czas do ZIO 2026
Zegar odliczający czas do ZIO 2026MARCO BERTORELLOAFP

