Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [6.02.2026, CEREMONIA OTWARCIA]

W piątek 6 lutego rywalizację w turnieju mikstów będą kontynuowali curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet i rozpoczną się zawody drużynowe w łyżwiarstwie figurowym. Najważniejszym punktem dnia będzie jednak ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 Mediolan/Cortina d'Ampezzo.

Katarzyna Bachleda-Curuś: To, co proponuje ten ośrodek, to same dobre informacje. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Curling (Miksty)

10:05 Szwecja - Wielka Brytania

10:05 Włochy - Szwajcaria

10:05 USA - Kanada

14:35 Mecz 5

14:35 Estonia - Włochy

14:35 Mecz 7

14:35 Szwecja - Norwegia

Łyżwiarstwo figurowe

9:55 Zawody drużynowe, taniec rytmiczny

11:35 Zawody drużynowe, program krótki

13:35 Zawody drużynowe, solistki, program dowolny

Hokej (Kobiety)

12:10 Francja - Japonia (grupa B)

14:40 Czechy - Szwajcaria (grupa A)

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się na słynnym stadionie piłkarskim San Siro. Jej start zaplanowano na godzinę 20:00.

Włochy są gospodarzem zimowych igrzysk olimpijskich po raz trzeci. Pierwszy raz miał miejsce w 1956 roku i wówczas Cortina d'Ampezzo była samodzielnym miastem-gospodarzem. Kolejny raz ZIO zawitały do Włoch dopiero w XXI wieku, a konkretnie w 2006 roku. Wtedy sportowcy rywalizowali w Turynie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026 odbędą się w dniach od 6 do 22 lutego. Ich uczestnicy, a w tym rzecz jasna reprezentanci Polski powalczą o 116 medali (czyli łącznie 348 krążków) w 16 dyscyplinach.

Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026 ANDREA PATTARO AFP

Zegar odliczający czas do ZIO 2026 MARCO BERTORELLO AFP