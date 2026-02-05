Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [5 lutego]
Inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego, ale już dziś 5 lutego zostanie rozegranych kilka konkurencji, a konkretnie mecze hokeja i curlingu oraz kwalifikacje snowboardzistów. ZIO 2026. 5.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
Oficjalna inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się w piątek 6 lutego o godzinie 20:00 na legendarnym stadionie San Siro w Mediolanie. Jak to jednak bywa w zwyczaju, rywalizacja w ramach ZIO rozpoczyna się już w dniach poprzedzających to wydarzenie. I tak dziś kibice będą mogli ekscytować się meczami hokeja, curlingu, a także kwalifikacjami w snowboardzie.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [5 lutego]
Curling (miksty)
- 10:05 Wielka Brytania - Estonia (2. sesja)
- 10:05 Szwecja - Czechy (Miksty, 2. sesja)
- 10:05 Norwegia - USA (2. sesja)
- 10:05 Korea Południowa - Włochy (2. sesja)
- 14:35 USA - Szwajcaria (3. sesja)
- 14:35 Norwegia - Kanada (3. sesja)
- 19:05 Kanada - Włochy (4. sesja)
- 19:05 Szwajcaria - Korea Południowa (4. sesja)
- 19:05 Estonia - Szwecja (4. sesja)
- 19:05 Czechy - Wielka Brytania (4. sesja)
Hokej (kobiety)
- 12:10 Szwecja - Niemcy (grupa B)
- 14:40 Włochy - Francja (grupa B)
- 16:40 USA - Czechy (grupa A)
- 21:10 Finlandia - Kanada (grupa A)
Snowboard (mężczyźni)
- 19:30 Big Air kwalifikacje, 1. przejazd
- 20:15 Big Air kwalifikacje, 2. przejazd
- 21:00 Big Air kwalifikacje, 3. przejazd