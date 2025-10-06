Partner merytoryczny: Eleven Sports

Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [5.02.2026, HARMONOGRAM]

Aleksy Kiełbasa

Aktualizacja

Inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego, ale już dziś zostanie rozegranych kilka konkurencji, a konkretnie mecze hokeja i curlingu oraz kwalifikacje snowboardzistów. ZIO 2026. 5.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Złota z Pekinu w hokeju kobiet podczas zimowych igrzysk olimpijskich 2026 będzie broniła Kanada
Oficjalna inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się w piątek 6 lutego o godzinie 20:00 na legendarnym stadionie San Siro w Mediolanie. Jak to jednak bywa w zwyczaju, rywalizacja w ramach ZIO rozpoczyna się już w dniach poprzedzających to wydarzenie. I tak dziś kibice będą mogli ekscytować się meczami hokeja, curlingu, a także kwalifikacjami w snowboardzie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]

Curling

  • 10:05 Wielka Brytania - Estonia (Miksty, 2. sesja)
  • 10:05 Mecz 2 (Miksty, 2. sesja)
  • 10:05 Norwegia - USA (Miksty, 2. sesja)
  • 10:05 Mecz 4 (Miksty, 2. sesja)
  • 14:35 USA - Szwajcaria (Miksty, 3. sesja)
  • 14:35 Norwegia - Kanada (Miksty, 3. sesja)
  • 19:05 Kanada - Włochy (Miksty, 4. sesja)
  • 19:05 Mecz 8 (Miksty, 4. sesja)
  • 19:05 Estonia - Szwecja (Miksty, 4. sesja)
  • 19:05 Mecz 10 (Miksty, 4. sesja)

Hokej (kobiety)

  • 12:10 Szwecja - Niemcy (grupa B)
  • 14:40 Włochy - Francja (grupa B)
  • 16:40 USA - Czechy (grupa A)
  • 21:10 Finlandia - Kanada (grupa A)

Snowboard (Big Air, mężczyźni)

  • 19:30 kwalifikacje, 1. przejazd
  • 20:15 kwalifikacje, 2. przejazd
  • 21:00 kwalifikacje, 3. przejazd
Sportowiec w kasku i goglach wykonujący efektowną akrobację na snowboardzie w powietrzu, w tle rozmyty las, a na desce wyraźny, duży rysunek kości.
Mistrzem olimpijskim w konkurencji Big Air w 2022 roku został Yiming SuFABRICE COFFRINIAFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

