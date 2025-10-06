Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [4.02.2026, HARMONOGRAM]
Inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego, ale już dziś zostanie rozegrana jedna z konkurencji. Rywalizacja o medale rozpocznie się w curlingu, a na dzisiaj zaplanowano cztery mecze. ZIO 2026. 4.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
Oficjalna inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się w piątek 6 lutego o godzinie 20:00 na legendarnym stadionie San Siro w Mediolanie. Jak to jednak bywa w zwyczaju, rywalizacja w ramach ZIO rozpoczyna się już w dniach poprzedzających to wydarzenie. I tak dziś kibice będą mogli ekscytować się meczami curlingowymi, które zostaną rozegrane w obiekcie Cortina Curling Olympic Stadium w Cortinie d'Ampezzo.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]
Curling
- 19:05 Miksty, mecz 1
- 19:05 Wielka Brytania - Norwegia (Miksty)
- 19:05 Miksty, mecz 3
- 19:05 Estonia - Szwajcaria (Miksty)