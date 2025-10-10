Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [11.02.2026, HARMONOGRAM]
Piąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie start wyczekiwanego przez wielu kibiców turnieju hokeja mężczyzn. Rywalizację zainaugurują także kombinatorzy norwescy. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biathlonie, łyżwiarstwie szybkim czy saneczkarstwie. ZIO 2026. 11.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
W środę 11 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Tego dnia zostaną rozegrane pierwsze dwa mecze w turnieju hokeja mężczyzn. Poza tym odbędą się zawody w biathlonie, curlingu, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]
Biathlon (kobiety)
- 14:15 Bieg indywidualny na 15 km
Curling (mężczyźni)
- 19:05 Szwecja - Włochy (1. sesja)
- 19:05 Kanada - Niemcy (1. sesja)
- 19:05 Mecz 3 (1. sesja)
- 19:05 Mecz 4 (1. sesja)
Hokej (mężczyźni)
- 16:40 Słowacja - Finlandia (grupa A)
- 21:10 Szwecja - Włochy (grupa B)
Kombinacja norweska (mężczyźni)
- 9:00 Konkurs skoków HS 109 (K-98) (seria próbna)
- 10:00 Konkurs skoków HS 109 (K-98) (seria próbna)
- 13:45 Bieg na 10 km stylem łyżwowym
Łyżwiarstwo figurowe
19:30 Taniec dowolny par
Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)
18:30 Finał 1000 m
Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)
- 11:30 Supergigant
Narciarstwo dowolne (kobiety)
- 11:00 Jazda po muldach (kwalifikacje 2)
- 14:15 Jazda po muldach (finał B)
- 14:55 Jazda po muldach (finał A)
Saneczkarstwo
- 17:00 Dwójki kobiet (1. przejazd)
- 17:48 Dwójki mężczyzn (1. przejazd)
- 18:48 Dwójki kobiet (2. przejazd)
- 19:37 Dwójki mężczyzn (2. przejazd)
Snowboard
- 10:30 Halfpipe kobiet (kwalifikacje, 1. przejazd)
- 11:27 Halfpipe kobiet (kwalifikacje, 2. przejazd)
- 19:30 Halfpipe mężczyzn (kwalifikacje, 1. przejazd)
- 20:27 Halfpipe mężczyzn, (kwalifikacje, 2. przejazd)