Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [11.02.2026, HARMONOGRAM]

Aleksy Kiełbasa

Piąty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie start wyczekiwanego przez wielu kibiców turnieju hokeja mężczyzn. Rywalizację zainaugurują także kombinatorzy norwescy. Ponadto czeka nas jeszcze m.in. rywalizacja w biathlonie, łyżwiarstwie szybkim czy saneczkarstwie. ZIO 2026. 11.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Nasze saneczkarki powalczą o czołowe lokaty na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026
Nasze saneczkarki powalczą o czołowe lokaty na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026IMAGO/kristen-images.com / Michael KristenNewspix.pl
W środę 11 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Tego dnia zostaną rozegrane pierwsze dwa mecze w turnieju hokeja mężczyzn. Poza tym odbędą się zawody w biathlonie, curlingu, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]

Biathlon (kobiety)

  • 14:15 Bieg indywidualny na 15 km

Curling (mężczyźni)

  • 19:05 Szwecja - Włochy (1. sesja)
  • 19:05 Kanada - Niemcy (1. sesja)
  • 19:05 Mecz 3 (1. sesja)
  • 19:05 Mecz 4 (1. sesja)

Hokej (mężczyźni) 

  • 16:40 Słowacja - Finlandia (grupa A)
  • 21:10 Szwecja - Włochy (grupa B)

Kombinacja norweska (mężczyźni)

  • 9:00 Konkurs skoków HS 109 (K-98) (seria próbna)
  • 10:00 Konkurs skoków HS 109 (K-98) (seria próbna)
  • 13:45 Bieg na 10 km stylem łyżwowym

Łyżwiarstwo figurowe 

19:30 Taniec dowolny par

Łyżwiarstwo szybkie (mężczyźni)

18:30 Finał 1000 m

Narciarstwo alpejskie (mężczyźni)

  • 11:30 Supergigant

Narciarstwo dowolne (kobiety)

  • 11:00 Jazda po muldach (kwalifikacje 2)
  • 14:15 Jazda po muldach (finał B)
  • 14:55 Jazda po muldach (finał A)

Saneczkarstwo 

  • 17:00 Dwójki kobiet (1. przejazd)
  • 17:48 Dwójki mężczyzn (1. przejazd)
  • 18:48 Dwójki kobiet (2. przejazd)
  • 19:37 Dwójki mężczyzn (2. przejazd)

Snowboard

  • 10:30 Halfpipe kobiet (kwalifikacje, 1. przejazd)
  • 11:27 Halfpipe kobiet (kwalifikacje, 2. przejazd)
  • 19:30 Halfpipe mężczyzn (kwalifikacje, 1. przejazd)
  • 20:27 Halfpipe mężczyzn, (kwalifikacje, 2. przejazd)
Intensywna walka o krążek przed bramką podczas meczu hokeja na lodzie, zawodnicy obu drużyn w pełnym skupieniu starają się zdobyć bramkę lub ją obronić, dynamiczna atmosfera na lodowisku, stroje zawodników oznaczone napisami USA oraz czerwonymi koszulk...
Faworytami do medali w hokeju na zimowych igrzyskach olimpijskich będą m.in. USA i KanadaBruce BennettAFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

