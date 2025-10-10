Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [11.02.2026, HARMONOGRAM]

W środę 11 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 rozdanych zostanie osiem kompletów medali. Tego dnia zostaną rozegrane pierwsze dwa mecze w turnieju hokeja mężczyzn. Poza tym odbędą się zawody w biathlonie, curlingu, biegach narciarskich, kombinacji norweskiej, łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i snowboardzie.