Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [10.02.2026, HARMONOGRAM]
Czwarty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie nam przede wszystkim start polskiej drużyny mieszanej w skokach narciarskich. Ponadto ruszy rywalizacja w short-tracku, a kibiców czekają jeszcze m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 10.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.
We wtorek 10 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych 10 zawodów finałowych. W turnieju mikstów decydującą walkę o medale stoczą curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w biathlonie, biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i short-tracku. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesował start polskiej drużyny mieszanej w skokach narciarskich w turnieju mikstów.
Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]
Biathlon (mężczyźni)
- 13:30 Bieg indywidualny na 20 km
Biegi Narciarskie
- 9:15 Sprint kobiet (kwalifikacje)
- 9:55 Sprint mężczyzn (kwalifikacje)
- 11:45 Sprint kobiet (ćwierćfinały)
- 12:15 Spring mężczyzn (ćwierćfinały)
- 12:45 Sprint kobiet (półfinały)
- 12:57 Sprint mężczyzn (półfinały)
- 13:09 Sprint kobiet (finał)
- 13:21 Spring mężczyzn (finał)
Curling (miksty)
- 14:05 Mecz o trzecie miejsce
- 18:05 Finał
Hokej (kobiety)
- 12:10 Japonia - Szwecja (grupa B)
- 16:40 Włochy - Niemcy (grupa B)
- 20:10 Kanada - USA (grupa A)
- 21:10 Finlandia - Szwajcaria (grupa A)
Łyżwiarstwo figurowe (mężczyźni)
- 18:30 Zawody indywidualne, program krótki
Narciarstwo alpejskie (kobiety)
- 10:30 Kombinacja drużynowa, zjazd
- 14:00 Kombinacja drużynowa, slalom
Narciarstwo dowolne
- 11:15 Jazda po muldach mężczyzn (kwalifikacje)
- 12:30 Slopestyle mężczyzn (finał, 1. przejazd)
- 12:59 Slopestyle mężczyzn (finał, 2. przejazd)
- 13:28 Slopestyle mężczyzn (finał, 3. przejazd)
- 14:15 Jazda po muldach kobiety (kwalifikacje)
Saneczkarstwo (kobiety)
- 17:00 Jedynki (3. przejazd)
- 18:41 Jedynki (4. przejazd)
Short-track
- 10:30 500 metrów kobiet (eliminacje)
- 11:08 1000 metrów mężczyzn (eliminacje)
- 11:53 Sztafety miksty, (ćwierćfinały)
- 12:23 Sztafety miksty (półfinały)
- 12:48 Sztafety miksty (finał B)
- 12:56 Sztafety miksty (finał A)
Skoki narciarskie
- 17:30 Miksty, HS 109 (K-98) (seria próbna)
- 18:45 Konkursów mikstów, HS 109 (K-98) (1. seria)
- 20:05 Konkurs mikstów, HS 109 (K-98) (2. seria)