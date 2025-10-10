Partner merytoryczny: Eleven Sports

Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich na dziś [10.02.2026, HARMONOGRAM]

Aleksy Kiełbasa

Czwarty dzień zimowych igrzysk olimpijskich 2026 przyniesie nam przede wszystkim start polskiej drużyny mieszanej w skokach narciarskich. Ponadto ruszy rywalizacja w short-tracku, a kibiców czekają jeszcze m.in. mecze curlingu i hokeja. ZIO 2026. 10.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Dawid Kubacki na poprzednich zimowych igrzyskach olimpijskich zdobył brązowy medal
Dawid Kubacki na poprzednich zimowych igrzyskach olimpijskich zdobył brązowy medalJONATHAN NACKSTRANDAFP
We wtorek 10 lutego na zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 zostanie rozegranych 10 zawodów finałowych. W turnieju mikstów decydującą walkę o medale stoczą curlerzy. Poza tym odbędą się kolejne mecze hokejowe kobiet, a także zawody w biathlonie, biegach narciarskich, łyżwiarstwie figurowym, narciarstwie alpejskim, narciarstwie dowolnym, saneczkarstwie i short-tracku. Polskich kibiców z pewnością najbardziej będzie interesował start polskiej drużyny mieszanej w skokach narciarskich w turnieju mikstów.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [HARMONOGRAM DNIA]

Biathlon (mężczyźni)

  • 13:30 Bieg indywidualny na 20 km

Biegi Narciarskie

  • 9:15 Sprint kobiet (kwalifikacje)
  • 9:55 Sprint mężczyzn (kwalifikacje)
  • 11:45 Sprint kobiet (ćwierćfinały)
  • 12:15 Spring mężczyzn (ćwierćfinały)
  • 12:45 Sprint kobiet (półfinały)
  • 12:57 Sprint mężczyzn (półfinały)
  • 13:09 Sprint kobiet (finał)
  • 13:21 Spring mężczyzn (finał)

Curling (miksty)

  • 14:05 Mecz o trzecie miejsce
  • 18:05 Finał

Hokej (kobiety)

  • 12:10 Japonia - Szwecja (grupa B)
  • 16:40 Włochy - Niemcy (grupa B)
  • 20:10 Kanada - USA (grupa A)
  • 21:10 Finlandia - Szwajcaria (grupa A)

Łyżwiarstwo figurowe (mężczyźni)

  • 18:30 Zawody indywidualne, program krótki

Narciarstwo alpejskie (kobiety)

  • 10:30 Kombinacja drużynowa, zjazd
  • 14:00 Kombinacja drużynowa, slalom

Narciarstwo dowolne 

  • 11:15 Jazda po muldach mężczyzn (kwalifikacje)
  • 12:30 Slopestyle mężczyzn (finał, 1. przejazd)
  • 12:59 Slopestyle mężczyzn (finał, 2. przejazd)
  • 13:28 Slopestyle mężczyzn (finał, 3. przejazd)
  • 14:15 Jazda po muldach kobiety (kwalifikacje)

Saneczkarstwo (kobiety)

  • 17:00 Jedynki (3. przejazd)
  • 18:41 Jedynki (4. przejazd)

Short-track 

  • 10:30 500 metrów kobiet (eliminacje)
  • 11:08 1000 metrów mężczyzn (eliminacje)
  • 11:53 Sztafety miksty, (ćwierćfinały)
  • 12:23 Sztafety miksty (półfinały)
  • 12:48 Sztafety miksty (finał B)
  • 12:56 Sztafety miksty (finał A)

Skoki narciarskie

  • 17:30 Miksty, HS 109 (K-98) (seria próbna)
  • 18:45 Konkursów mikstów, HS 109 (K-98) (1. seria)
  • 20:05 Konkurs mikstów, HS 109 (K-98) (2. seria)
Natalia Maliszewska
Natalia MaliszewskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

