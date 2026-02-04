Partner merytoryczny: Eleven Sports

Terminarz zimowych igrzysk olimpijskich 2026 na dziś [4 lutego]

Aleksy Kiełbasa

Inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się 6 lutego, ale już dziś 4 lutego zostanie rozegrana jedna z konkurencji. Rywalizacja o medale rozpocznie się w curlingu, a na dzisiaj zaplanowano cztery mecze. ZIO 2026. 4.02.2026. Plan na dziś. Terminarz startów. Harmonogram.

Zawodniczka curlingowa w białym stroju wypuszcza kamień na lodowisku olimpijskim, w tle tablica wyników z flagami Włoch i Norwegii oraz oznaczeniami czasów.
Norwegia na ostatnich ZIO zdobyła srebro w rywalizacji mikstów w curlinguLILLIAN SUWANRUMPHAAFP
Oficjalna inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się w piątek 6 lutego o godzinie 20:00 na legendarnym stadionie San Siro w Mediolanie. Jak to jednak bywa w zwyczaju, rywalizacja w ramach ZIO rozpoczyna się już w dniach poprzedzających to wydarzenie. I tak dziś kibice będą mogli ekscytować się meczami curlingowymi, które zostaną rozegrane w obiekcie Cortina Curling Olympic Stadium w Cortinie d'Ampezzo.

Zimowe igrzyska olimpijskie 2026. Terminarz wydarzeń na dziś [4 lutego]

Curling (miksty)

  • 19:05 Szwecja - Korea Południowa (1. sesja)
  • 19:05 Wielka Brytania - Norwegia (1. sesja)
  • 19:05 Kanada - Czechy (1. Sesja)
  • 19:05 Estonia - Szwajcaria (1. sesja)
Oświetlony skocznia narciarska nocą, na parkingu przed obiektem znajdują się zaparkowane samochody i niewielka ilość resztek śniegu, budynek wyróżnia się nowoczesną architekturą i jasnym podświetleniem
Cortina Curling Olympic Stadium - arena zmagań curlerów na ZIO 2026TIZIANA FABI AFP
Trzy medale olimpijskie z różnych kruszców zawieszone na czerwonych wstążkach z napisem Milano Cortina 2026 umieszczone na jasnej ekspozycji.
Tak wyglądają medale zimowych igrzysk olimpijskich 2026ANDREA PATTAROAFP

