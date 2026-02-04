Oficjalna inauguracja zimowych igrzysk olimpijskich 2026 odbędzie się w piątek 6 lutego o godzinie 20:00 na legendarnym stadionie San Siro w Mediolanie. Jak to jednak bywa w zwyczaju, rywalizacja w ramach ZIO rozpoczyna się już w dniach poprzedzających to wydarzenie. I tak dziś kibice będą mogli ekscytować się meczami curlingowymi, które zostaną rozegrane w obiekcie Cortina Curling Olympic Stadium w Cortinie d'Ampezzo.